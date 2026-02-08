《豆腐媽媽》替身家屬曝劇組處理細節 製作公司再發聲
八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚在拍攝過程中，因從高處重摔導致頭部重傷送醫，且民視並未替演員保險，蘇德揚未婚妻Rena在今（8）日曝光現況，希望真實聲音能被聽見。對此，製作公司萬星傳播也回應了。
萬星傳播聲明全文
針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。
一、關於醫療費用說明
所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。
事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近新台幣20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為62,633元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。
二、關於款項補齊時間點
今日（2/8）中午 12:17 接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於 12:41 完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。
三、關於後續照護費用的認知差異
目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。
四、我們的立場
我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在「人」本身，而非輿論攻防。
希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。
