《豆腐媽媽》替身未婚妻控民視高層迄今神隱未道歉：僅劇組來送6顆蘋果
民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚上月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬近日發聲控訴劇組沒幫替身買保險，且對傷者不聞不問，製作單位萬星傳播昨（6日）強調「有保險」，並公開與家屬調解過程。對此，蘇男未婚妻Rena再度質疑，民視高層迄今神隱未正式道歉，且劇組僅來送6顆蘋果慰問，她並透露原本兩人預定今年完婚，因為這起意外也讓婚事被迫延期。
對於近日發生的拍攝意外，萬星傳播昨發聲明解釋，在開拍前劇組與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，蘇德揚也經現場勘查認為安全措施無虞。對於家屬指控「沒保險」，劇組則澄清有幫演員投保雇主意外責任保險，「事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況」。
民視也強調對於此次拍攝意外深感遺憾，劇組第一時間即將傷者送醫治療，公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助。民視強調，劇組人員6日已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。
對於萬星傳播、民視的說法，據《聯合報》報導，蘇德揚的未婚妻Rena再發5點回應：「1. 拍攝現場是沒有任何的武術指導。2. 特技替身，並非現場安全人士，這一點其實我一直跟他們的統籌在質疑，為什麼會詢問揚揚可不可以跳，因為他的工作就是做這個動作，其他的安全是現場要維護的，不是一個人校長兼撞鐘的概念。3.現場的六位工作人員的存在很虛無，因為他們都不知道怎麼樣保護替身演員。4. 1/20送醫、1/21陪伴大約30分鐘。5. 1/22-2/6 期間只有來送過六顆蘋果（20分鐘）」。
Rena並表示，她與蘇德揚原定今年步入禮堂，如今婚期被迫延後，工作與生活節奏也被打亂，未來還得面臨漫長的治療、復健。她並怒轟民視高層迄今持續神隱尚未正式道歉，且唯一出現的助理僅帶了6顆蘋果，提供6000元慰問金、結清部分醫療費用，目前8、9萬元的看護費還未付清。她要求民視公開道歉、呼籲演藝圈重視專業替身安全、以及要求民視主動負責復健理賠。她表示，目前暫無提告打算，但若民視持續迴避訴求，不排除採取進一步法律行動。
更多太報報導
墜落影片曝光！《豆腐媽媽》未確實防護 勞檢處：最高罰30萬
《豆腐媽媽》替身演員墜樓病危 家屬怒控民視冷漠、拍戲沒保險
「17天沒見爸！」《豆腐媽媽》演員替身墜落意外 民視回應了
其他人也在看
《豆腐媽媽》替身演員未婚妻4聲明反駁 民視三度發聲明：將依桃園勞檢處指導改進
37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播昨發出聲明解釋，有幫替身演員保險，並詳細描述拍戲過程，但蘇德揚未婚妻Rena昨立刻4點反駁。對此，民視今三度發聲明回應，表示「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深
《豆腐媽媽》替身出院返家！深夜頻痛醒「腦袋碎如豆腐」近況曝
《豆腐媽媽》替身出院返家！深夜頻痛醒「腦袋碎如豆腐」近況曝
《豆腐媽媽》替身墜樓吐血！民視與劇組聲明道歉 列4次探視紀錄「無不聞不問」
民視8點檔《豆腐媽媽》劇組驚傳嚴重工安意外，37歲替身演員蘇德揚於1月20日拍攝墜樓動作戲時，不慎自高處重摔墜地，導致顱內出血、顏面複雜骨折，住院17天預計今（6日）下午出院，未婚妻Rena在醫院召開記者會，指責民視跟劇組萬星傳播事發至今一句道歉都沒有，住院期間僅送個6個蘋果慰問，而民視與萬星傳播也回應了。
周遊兒執導《豆腐媽媽》替身墜樓 出面為兒緩頰！談一事激動落淚
民視8點檔《豆腐媽媽》驚傳意外，替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬控訴劇組沒幫替身買保險，由於馮凱是該劇導演，媽媽周遊今（2╱6）出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會時表示一早才得知此事，但還沒時間詢問關心兒子；而提到吳敦等老友離世，她也忍不住落淚。
中國籲立陶宛恪守一中原則 外交部批：對國際社會洗腦的霸凌行徑
立陶宛總理魯吉尼涅日前表示，當年立陶宛允許台灣在其首都維爾紐斯設立台灣代表處，是一項重大戰略失誤。中國外交部發言人林劍6日表示，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤，回到恪守「一中原則」的正確軌道上。對此，我外交部今(7)日表示，「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。外交部鄭重聲明，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。外交部說，所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。外交部指出，中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預台灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。外交部表示，台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作。各國自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干
替身墜地未婚妻控疏失 民視：已付清費用會強化安全
（中央社記者洪素津、曹亞沿、葉臻台北6日電）替身演員蘇德揚拍攝民視「豆腐媽媽」墜樓戲發生意外，造成嚴重傷勢，其未婚妻控不是意外是疏失；民視強調已付清醫療費用，也允諾未來會強化拍攝現場安全措施。
台東身障男命喪火窟! 警消調查疑"電暖爐"釀禍
社會中心／綜合報導寒流報到，很多民眾會使用電暖器來保暖，但使用也要小心，台東凌晨發生一場火警，一名50歲陳姓男子命喪火窟，警消初步調查，研判疑似是電暖爐太靠近床鋪，導致燃燒釀禍。
乘聯會：2025年大陸全國二手車累計交易2,011萬台
大陸乘聯分會秘書長崔東樹發文表示，2025年12月，大陸二手車市場交易量為187萬台，交易金額為1,207億元，與同期相比增0.6％。2025 年1～12月，二手車累計交易量為2,011萬台，與同期相比增2.5％，交易額12,898 億元，增0.4％。
春節不打烊 國道服務區駕駛休息室每次限用2小時
（中央社記者黃巧雯台北7日電）為降低疲勞駕駛事故發生，高公局自民國100年10月以來在14個國道服務區設置駕駛人休息室，免費提供短暫休憩或沐浴，今年春節將比照平時，每次登記使用以2小時為限。
風光互補系統加持 永康科普闖關與草地音樂會綠電全開
國科會「藏碳蘊風」科普計畫推廣活動今天在台南永康登場，除了以環保、物理、生態為主題的闖關遊戲之外，還一併舉辦綠電草地音樂會，現場架設風光互補系統發電，供應所需電力，親子寓教於樂體驗真正的永續生活，吸引大小朋友參加。邁入第10年的「風狂拾光─綠電搖滾草地音樂會」，今天在永康東橋里的小橋公園舉行，包含互
搖滾樂團主唱變身邪惡藥頭 北川景子嚇傻連錢都拿不好
【緯來新聞網】日片《午夜之花》找來人氣女星北川景子擔綱主演，並集結森田望智、佐久間大介、澀谷龍太等豪
《豆腐媽媽》替身墜樓「腦部如脆弱豆腐」 凌晨被痛醒
民視八點檔《豆腐媽媽》一名37歲蘇姓替身男演員，上月20日依照拍攝需求從四節高台跳下後，頭部重傷送醫，其未婚妻Rena昨開記者會控訴劇組存在嚴重人為疏失。今（7日）凌晨，未婚妻貼出三包藥物，心疼未婚夫仍頭痛劇烈，飽受後遺症折磨。
春節垃圾停收3天！台南環境清潔週啟動 年前加班清運到除夕
配合農曆年節前家戶大掃除，台南市將2月7日至15日訂為「台南市環境清潔週」，今（7）日在安平國中舉辦誓師大會，由市長黃偉哲帶領安平區13里及社區環保志義工近300人分頭清掃環境，以乾淨市容迎接馬年新春。黃偉哲表示，環境清潔週象徵新年腳步將近，感謝長年守護市容的清潔隊員與志工辛勞付出，讓台南能以整潔、
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！ 演員吳承洋發聲：人命這麼不值嗎
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導演員蘇德揚1月20日拍攝民視新劇《豆腐媽媽》動作戲時，因摔落點超出防護墊範圍，頭部著地，造成顱內出血及面部種骨折。...
員林社區食農教育推廣「員埔稻香情」活動 體驗深厚稻米文化與人情味
員林市公所今（7）日在員林市大埔里西區運動公園舉辦2026員林社區食農教育推廣「員埔稻香情」活動，由員林市代理市長賴致富、縣政府秘書游筑凱、賴沛然，縣議員凃俊任、劉惠娟、曹嘉豪、張錦昆、黃正盛，與員林市民代表會主席張國良暨各代表，新生社區發展協會理事長林育生、大埔社區發展協會理事長游庭訓，各里長暨社區居民等嘉賓，共同揭開活動序幕，活動自2月7日起至2月22日止。活動開幕由台語歌手江志豐帶來一首首令人醉心的歌曲，一早已有粉絲在場守候，志豐在與主持人互動過程中娓娓道出割稻飯的緣由，讓鄉親對割稻飯有更深層的認識。員林市代理市長賴致富表示，本活動除了是食農教育推廣活動，並且種下願景，希望西區的油菜花田與波斯菊田可以繁盛蔓延，讓稻香與花香蔓延在員林的每個社區。「古早童玩體驗區」與「務農用具展示區」除了讓民眾體驗農村生活，同時也能讓大家深刻明白「一粥一飯得來不易」。本次還有「織夢花田」短影音大賽，歡迎大家用鏡頭記錄員埔之美，把獎金帶回家！新生社區發展協會林育生理事長說明，開幕日準備的特色「割稻飯」，菜色以在地食材為發想，包含菜圃蛋、筍乾滷肉等菜餚及稻香米飯，讓大家藉由飲食認識農村文化。林育生理事長
春節南門市場湧人潮 警守護民眾行的安全
記者黃秋儒／台北報導 面對即將到來的農曆春節連續假期，民眾已陸續著手採辦年貨及禮品，…
《豆腐媽媽》替身墜樓一度命危！ 家屬出面要求民視公開道歉
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，劇組武行37歲蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，從高樓直接墜地，導致顱內出血、顏面複雜性骨折，家屬當天即收到「病危通知」，焦急萬分。其未婚妻Rena今（6日）在台北醫院召開記者會提出三點訴求：第一，希望民視公開道歉；第二，盼演藝圈正視工安問題，必須配置專業替身演員，不能忽略替身的安全；第三，要求民視對後續復原與理賠主動積極處理，而非被動拖延。
臨演安全待遇不比演員？男星見《豆腐媽媽》事件吐實情
民視8點檔《豆腐媽媽》日前傳出替身演員、37歲蘇德揚上月20日拍攝一場墜樓戲時發生意外，導致他創傷性硬腦膜下出血、面部骨折，送醫後一度命危，而他的未婚妻出面控訴沒保險、高層不聞不問等，但劇組已經發聲明否認。外界關心臨演拍戲時各項待遇和安全措施是否不如知名演員？對此，男星黃浩詠回應，就他所待過的劇組，正常來說應是大家會更關心臨演才對。
《豆腐媽媽》武行墜樓「急診室吐4袋血」 未婚妻控民視高層神隱
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚，於今年1月拍攝高台墜樓戲時發生意外，造成頭部重創，一度住進加護病房搶救。對此，蘇男未婚妻Rena受訪時表示，民視僅在事發後3天表達關心，
林欣蓉首任冬季奧運掌旗官 彌補上屆未參加遺憾
（中央社記者陳容琛台北7日電）2026米蘭科爾蒂納冬季奧運在台灣時間今天凌晨登場，台灣代表團以字母T排序第81順位進場，首度擔任掌旗官的雪車好手林欣蓉笑說，彌補上屆沒參加到的遺憾。