《豆腐媽媽》替身沒勞保、災保！勞動部將開罰 民視再度回應
民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外導致顱內出血，家屬控訴劇組沒幫買保險，昨（2╱6）民視表示已進行後續保險理賠申請事宜， 勞動部表示蘇德揚並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，因此無法請領勞保傷病給付，對此，民視今也回應了。
對於《豆腐媽媽》沒為蘇德揚保勞保、災保，民視表示：「和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。」
勞動部今表示蘇德揚雖然已出院，但職安責任仍須釐清，勞檢結果顯示，劇組違反《職業安全衛生設施規則》第224條第2項，將依《職業安全衛生法》裁處，最高可處新台幣30萬元罰鍰。
對此，民視強調一向重視影視從業人員的工作安全與權益，「未來也將持續依循『影視業職業災害預防指引』，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全」。
更多太報報導
鄧紫棋12萬張大巨蛋門票秒殺 火速加場！搶票時間快筆記
簡嫚書聲明「被欺騙接下」《世紀血案》 對受難者家屬與社會道歉：到底做了什麼蠢事
陳雪甄驚呆謝章穎「嗆我完全沒有畏懼」 高伊玲道歉防家庭失和
其他人也在看
「豆腐媽媽」替身墜樓 勞動部出手將開罰
[NOWnews今日新聞]民視八點檔「豆腐媽媽」日前一名男性替身演員從高台摔落，被送醫搶救，一度病危進ICU觀察。家屬指控民視高層至今無人到醫院關心，還疑似未幫替身保保險；民視則回應會對此事負責到底。...
《豆腐媽媽》替身意外墜樓！民視深表遺憾：已付清家屬醫療費用
民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員、37歲蘇先生拍攝高台墜落戲，沒想到頭直接墜地，送往醫院急救一度命危，住進ICU（加護病房）7天，目前轉往普通病房。對此，民視6日晚間正式回應。
周遊兒執導《豆腐媽媽》替身墜樓 出面為兒緩頰！談一事激動落淚
民視8點檔《豆腐媽媽》驚傳意外，替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬控訴劇組沒幫替身買保險，由於馮凱是該劇導演，媽媽周遊今（2╱6）出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會時表示一早才得知此事，但還沒時間詢問關心兒子；而提到吳敦等老友離世，她也忍不住落淚。
謝承均曝曾遭踢爆眼角「差點失明」 見替身墜落片心驚「不忍直視」
民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員重摔墜地意外，引發各界對影視工安的高度關注。三立8點檔《百味人生》今日（7日）舉辦粉絲見面會，主演謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯及陳謙文齊聚一堂。謝承均長期投身八點檔拍攝，談及近日的工安意外，他感觸良多地透露，早期拍戲環境如同土法煉鋼，自己更曾發生過差點失明的重大意外。
《豆腐媽媽》替身出院返家！深夜頻痛醒「腦袋碎如豆腐」近況曝
《豆腐媽媽》替身出院返家！深夜頻痛醒「腦袋碎如豆腐」近況曝
民視《豆腐媽媽》替身高樓墜地 勞動部證實：勞保、職災保險都沒有
民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生嚴…
豆腐媽媽替身演員受傷 《民視》發聲致歉：劇組負起全責、強化拍攝現場安全
即時中心／綜合報導《民視》八點檔《豆腐媽媽》1月傳出工安意外，一名蘇姓替身演員從高處墜落受傷。對此，《民視》今（6）日再次發出最新聲明，除了說明事發當天現場所做的保護措施之外，也整理了蘇先生今日出院時，劇組與家屬的溝通過程，並強調將全力提供最大的協助，並將「進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制」，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。
不滿《豆腐媽媽》劇組聲明...演員未婚妻再拋4點反駁：現場沒武術指導
37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播今發出聲明解釋，但蘇德揚未婚妻Rena今看完後也有4點反駁。劇組在聲明中指出，皆有幫演員投保雇主意外責任保險，且拍這場戲前，經評估需由專業武術指導來協助，而蘇德揚正是專業武行，開拍前
政院前發言人陳宗彥腦溢血 醫：三高病患是高風險群
寒流來襲，氣溫驟降，也是腦中風的好發期。前行政院發言人陳宗彥日前聚餐後，突然發生腦溢血緊急送醫，二度開刀，目前仍在加護病房觀察中，總統賴清德昨（6）晚也前往醫院探視。醫師提醒，三高慢性病患者是腦中風高危險群，一定要提高警覺。
工安意外勞檢結果出爐！《豆腐媽媽》替身重摔沒勞保 民視認了：虛心接受
37歲替身演員蘇德揚為民視8點檔《豆腐媽媽》拍攝墜樓動作戲時驚傳嚴重工安意外，因防護錯失與評估不足，自高台重摔墜地，導致顱內出血及顏面複雜骨折，日前已出院返家休養。針對此案，勞動部今日（7日）正式說明，勞檢後確認該案已違反職安法，將依法進行裁罰。更令人震驚的是，罹災者蘇德揚竟然完全沒有投保勞保與職災保險，針對這項疑似違法的漏洞，民視也於今午首度作出回應。
《豆腐媽媽》替身墜樓病危！「頭重擊水泥地」影片曝光 工會3點開轟
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，1月20日劇組武行蘇德揚拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」焦急萬分。事發至今17天，替身從高台墜落瞬間影片曝光了，讓人看了怵目驚心。蔡維歆
苗可麗曝拍八點檔風險 自虧不敬業：我都會拒絕
三立集團6日晚間舉辦尾牙，《超級紅人榜》主持人苗可麗現身出席，今年她包出六位數紅包，不過母親離世尚未滿週年，今年過年會和爸爸一起低調度過。身為八點檔演員，對於《豆腐媽媽》劇組傳出替身墜樓意外，苗可麗表示聽經紀人說起才知道，自己則因為膽子小，有較為危險的戲都會婉拒拍攝。
金馬影帝是《豆腐媽媽》替身好友 莫子儀喊話民視負起責任
民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，「金馬影帝」莫子儀今（2╱6）在臉書聲援，他表示：「德揚是我的好友，也是1位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。」
《豆腐媽媽》替身墜樓撞地住院17天！周遊替導演兒馮凱發聲
【緯來新聞網】馮凱擔任總導演民視八點檔《豆腐媽媽》發生重大工安意外，替身演員蘇德揚拍攝墜樓戲，臉部撞
《豆腐媽媽》替身演員墜樓重傷 總導演馮凱母親周遊回應：我拍戲一定有保險
然而，民視先前對外聲明僅提及「臉部受傷」，與家屬所指的「顱內出血」傷情落差甚大。家屬也控訴，事發至今已17天，民視高層未曾出面道歉，僅有劇組人員帶著6顆蘋果前往探視，更令家屬無法接受的是，劇組疑似未替替身演員投保保險。家屬因此多次在社群平台發文，直接點名劇組...
《豆腐媽媽》替身半夜痛醒！家屬淚訴「腦如脆弱豆腐」 勞動部出手開罰
民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生拍攝意外，37歲替身演員蘇德揚在拍攝工地動作戲時，從高台直接墜地，造成顱內出血、顏面複雜骨折，目前仍在加護病房治療中。家屬今（7日）再發聲，透露他半夜因劇烈頭痛痛醒，「腦如脆弱豆腐」，情況令人揪心。同時，勞動部今表示，經地方勞檢單位檢查，發現確實未採取保護措施，將依法開罰。
基隆首設棒球專項運動績優招生 棒球冬令營學生爆棚
2026世界棒球經典賽將於3月開打，引起球迷高度關注。基隆市信義國中去年首度設立棒球專項運動績優招生，讓喜歡打棒球的學生不受學區限制持續銜接升學打棒球，教育處開辦棒球冬令營，名額爆棚，讓學生能夠在地訓練發展基層棒球。基隆市學生棒球冬令營由基隆市棒委會執行，信義國中校長黃明智及校內棒球團隊、教練嚴克強
健保法補充保費罰鍰規定 憲法法庭判部分違憲
（中央社記者林長順台北6日電）憲法法庭今天做出115年憲判字第2號判決，健保法第85條規定，以應扣繳補充保費作為計算罰鍰唯一標準，並處以固定倍數罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛情形，部分違憲，須於2年內修正。
《豆腐媽媽》替身演員未婚妻4聲明反駁 民視三度發聲明：將依桃園勞檢處指導改進
37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播昨發出聲明解釋，有幫替身演員保險，並詳細描述拍戲過程，但蘇德揚未婚妻Rena昨立刻4點反駁。對此，民視今三度發聲明回應，表示「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深
《豆腐媽媽》替身未婚妻控民視高層迄今神隱未道歉：僅劇組來送6顆蘋果
民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚上月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬近日發聲控訴劇組沒幫替身買保險，且對傷者不聞不問，製作單位萬星傳播昨（6日）強調「有保險」，並公開與家屬調解過程。對此，蘇男未婚妻Rena再度質疑，民視高層迄今神隱未正式道歉，且劇組僅來送6顆蘋果慰問，她並透露原本兩人預定今年完婚，因為這起意外也讓婚事被迫延期。