《豆腐媽媽》替身沒勞保、災保！勞動部將開罰 民視再度回應



民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外導致顱內出血，家屬控訴劇組沒幫買保險，昨（2╱6）民視表示已進行後續保險理賠申請事宜， 勞動部表示蘇德揚並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，因此無法請領勞保傷病給付，對此，民視今也回應了。

對於《豆腐媽媽》沒為蘇德揚保勞保、災保，民視表示：「和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。」

勞動部今表示蘇德揚雖然已出院，但職安責任仍須釐清，勞檢結果顯示，劇組違反《職業安全衛生設施規則》第224條第2項，將依《職業安全衛生法》裁處，最高可處新台幣30萬元罰鍰。

對此，民視強調一向重視影視從業人員的工作安全與權益，「未來也將持續依循『影視業職業災害預防指引』，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全」。

