《豆腐媽媽》替身沒有職災保險 勞動部說話了
豆腐媽媽替身發生嚴重職災，勞動部今天表示，地方政府除了將依職業安全衛生法裁罰外，罹災者目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險。依法受僱於登記有案單位應為其加保，若未幫申報勞工加保，除了可以裁罰外，勞保局也將依災保法標準先行給付予勞工後再命事業單位限期返還給付該數額。
勞動部表示，為強化影視業從業人員安全衛生知能，勞動部除持續與文化部影視及流行音樂產業局合作辦理安全衛生及勞動權益宣導會外，也已要求各勞動檢查機構應透過當地縣市政府協拍單位，掌握外景拍攝作業期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。
