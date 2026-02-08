《豆腐媽媽》替身演員出院了 家屬提3點聲明喊話民視

【緯來新聞網】一名蘇姓替身演員日前拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》發生墜落意外，事故引發家屬對拍攝安全與保險責任的質疑，民視已對外回應，表示將與製作單位共同承擔後續責任。而蘇姓替身出院返家後也透過Threads發出3點聲明向民視喊話了。

《豆腐媽媽》替身演員出院了。（圖／翻攝Threads）

該起意外曝光後，外界關注焦點集中在拍攝現場的安全配置與保險安排是否完善。蘇姓替身演員家屬表示，專業替身演員在拍攝現場係依照劇組指示完成動作，並無權限也無能力調整或決定現場的安全配置。拍攝過程中的安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負起規畫與執行責任，家屬要求電視台與製作單位正視拍攝現場的安全責任歸屬。



家屬指出，事故發生後，演員被送往急診並進入加護病房治療，住院期間未見劇組人員到院關心。轉入一般病房後，病房安排與看護皆由家屬自行處理，劇組僅於事發後一段時間內支付部分醫療費用，急診費與看護費用並未涵蓋。家屬要求電視台說明事故後的實際協助內容與照護責任。



家屬對社會各界的關心表達感謝，也希望透過這次聲明釐清事實，避免事件被簡化或誤解。家屬呼籲電視台正視拍攝安全與職業防護制度，確保演員與工作人員能在安全、被尊重的環境中工作，並以此事件作為改善制度的具體起點。



萬星傳播則強調，所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符，並表示，「蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的『僅支付部分醫療費』」，除了公開款項補齊時間點外，萬星傳播也喊話：「不希望事件演變成對立或口水戰。」

