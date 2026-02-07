《豆腐媽媽》替身演員職災案 洪申翰認為須加強管理：將與文化部研議

民視八點檔《豆腐媽媽》爆出嚴重墜樓意外，一名蘇姓男替身1/20在桃園市蘆竹區拍攝從高處墜落畫面時，重摔至防護墊範圍外，造成顱內出血、多處骨折。目前劇組與民視皆已發聲明道歉，強調會負責到底，桃園勞檢處也同步開罰劇組。勞動部長洪申翰也認為需加強影視拍攝作業的風險管理與防護機制，將會與文化部研議。

勞動部長洪申翰表示，經過地方政府檢查，劇組未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險之措施，這已經違反職業安全衛生設施規則第224條第2項的規定，將依職業安全衛生法裁罰、沒有模糊空間，至於還有沒有違反其他職安法的規定，目前也積極調查中。

經過確認，受災的替身演員目前沒有投保勞工保險及勞工職業災害保險，由於牽涉到賠償責任的認定，而雙方的勞動關係現在是由桃市勞檢處釐清中。

洪申翰指出，勞動部過去和台北市電影戲劇業職業工會合作，在111年6月訂定「影視業職業災害預防指引」，目的是協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變。但在這個案件後，的確還需進一步檢討，必須更加落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制。

今天下午洪申翰已經跟文化部長李遠聯繫，接下來勞動部跟文化部會盡快邀集影視界和工會來研議，針對高風險拍攝作業的安全防護和預防，應該要提出強化管理的措施。

