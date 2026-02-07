《豆腐媽媽》替身演員職災案 洪申翰認為須加強管理：將與文化部研議
民視八點檔《豆腐媽媽》爆出嚴重墜樓意外，一名蘇姓男替身1/20在桃園市蘆竹區拍攝從高處墜落畫面時，重摔至防護墊範圍外，造成顱內出血、多處骨折。目前劇組與民視皆已發聲明道歉，強調會負責到底，桃園勞檢處也同步開罰劇組。勞動部長洪申翰也認為需加強影視拍攝作業的風險管理與防護機制，將會與文化部研議。
勞動部長洪申翰表示，經過地方政府檢查，劇組未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險之措施，這已經違反職業安全衛生設施規則第224條第2項的規定，將依職業安全衛生法裁罰、沒有模糊空間，至於還有沒有違反其他職安法的規定，目前也積極調查中。
經過確認，受災的替身演員目前沒有投保勞工保險及勞工職業災害保險，由於牽涉到賠償責任的認定，而雙方的勞動關係現在是由桃市勞檢處釐清中。
洪申翰指出，勞動部過去和台北市電影戲劇業職業工會合作，在111年6月訂定「影視業職業災害預防指引」，目的是協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變。但在這個案件後，的確還需進一步檢討，必須更加落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制。
今天下午洪申翰已經跟文化部長李遠聯繫，接下來勞動部跟文化部會盡快邀集影視界和工會來研議，針對高風險拍攝作業的安全防護和預防，應該要提出強化管理的措施。
責任編輯／施佳宜
更多台視新聞網報導
八點檔墜樓意外...傅孟柏轟「沒預算跳什麼跳」 莫子儀：劇組要負責
《豆腐媽媽》劇組致歉！稱替身認為防護措施OK才跳 會負起全責
民視《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！桃園勞檢處查出疏失 最高開罰30萬
其他人也在看
侯友宜邀民眾走訪2026萬金杜鵑花展 (圖)
新北市「2026萬金杜鵑花展」7日正式開跑，新北市長侯友宜（右2）出席開幕活動，邀請民眾把握春節連假期間走訪展區、踏青賞花。
春節拜年行程馬不停蹄 高虹安走訪關東、竹蓮市場發紅包
【民眾新聞網方健龍新竹報導】2026農曆新年將至，新竹市長高虹安連續兩週走訪多處傳統市場向攤商與市民拜年。上週 […]
川普：美伊「談得非常好」 伊朗態度較1年前軟化
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美國與伊朗在阿曼進行「非常好的會談」，還說相較去年6月與以色列12天戰爭前夕，如今伊朗對核子議題的立場已更有利於達成協議。
高市長選戰藍綠對決 李永萍揭他死穴：民進黨危險了
2026年高雄市長選戰，民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩。作家苦苓日前在臉書發文表示，賴瑞隆形象模糊、知名度不足，高雄市長陳其邁政績無法有效轉移，而且對手國民黨立委柯志恩不弱，民進黨若掉以輕心，恐重演2018年爆冷失守的情況。前台北市副市長李永萍表示，苦苓說的賴瑞隆的問題，確實都是賴瑞隆的死穴。她更直指，柯志恩很親民，而且在高雄蹲點；賴瑞隆則與其他派系無法整合，因此高雄現在對民進黨來講，當然是危險的。
「世紀血案」爭議大延燒! 楊斯棓、陳麗貴也砲轟 他批 : 「根本不該上映!」
[Newtalk新聞] 改編自台灣民主史上最沈重悲劇「林宅血案」的電影《世紀血案》日前宣告殺青，卻被爆根本未經家屬同意授權，又因演員在記者會上的輕佻發言以及導演特殊的家世背景，引發各界集體憤慨。退休醫師楊斯棓與電影導演陳麗貴紛紛發文痛批，這場未經家屬同意的創作，無疑是對受難者家屬的二度凌遲，前立委段宜康更直言，這部片根本不應該上映。 一九八〇年二月二十八日，當時身陷美麗島事件牢獄的林義雄，其母林游阿妹與雙胞胎女兒亮均、亭均在住處慘遭滅門。楊斯棓在臉書沉痛翻出當年的驗屍紀錄，細數林母身中十四刀、雙胞胎女兒被刺穿胃部、長女奐均身中六刀在血泊中呻吟的慘狀；他直言，對於這份連當年《聯合報》都悲喊「不要再殺了」的歷史血淚，若能笑著談論，簡直是人性全無。 然而，主演演員李千娜卻在記者會稱該事件「沒那麼恐怖」，楊小黎更語出驚人表示有「辦案的快感」，這類言論引發社會譁然。楊斯棓質疑，李千娜同樣身為三個孩子的母親，若此事發生在自己身上，是否還能說出「不恐怖」？導演陳麗貴也揭露，林義雄先生曾明確表示，不希望有人編造杜撰他的故事，若有人執意為之，他甚至會請長女奐均提告。林義雄長年以沈默自我療傷，這場慘案對他
盧昱曉頭飾太大釀可愛意外！誤碰王玉雯 網笑「神女誤傷凡人」
大陸娛樂圈年度盛事「2025微博之夜」於5日盛大登場，星光熠熠之餘，後台同樣精彩，宛如一場明星小型同樂會。其中，演出《入青雲》、《軋戲》打開知名度的女星盧昱曉，因一段意外又可愛的插曲，成為全網熱議焦點。
《豆腐媽媽》替身命危！好友男星痛罵劇組哭喊：人命這麼不值錢嗎？
民視八點檔《豆腐媽媽》發生工安意外，1月20日在桃園市蘆竹區拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」，但家屬與民視的說法出現落差，隨著墜地影片曝光，引起網友熱議。連日來不少男星公開聲援，曾演電影《器子》的吳承洋深夜氣憤發文：「到底我們還要忍受多久？」蔡維歆
不只法國逮到中諜！北約最高機密遭內鬼洩露 希臘空軍高官竟暗通北京
[Newtalk新聞] 歐洲近期接連爆發兩起涉及中國的間諜指控，引發安全擔憂。據多個 X 帳號引述外電報導，希臘一名高階空軍軍官因涉嫌將包含北約部隊動向與秘密計畫在內的高度敏感資訊提供給中國情報部門而遭逮捕；無獨有偶，法國當局亦於日前逮捕 4 名涉嫌從事間諜活動、向中國提供敏感資訊的人士，其中包含 2 名中國公民。這兩起事件發生於中歐關係處於經濟安全與技術競爭的敏感時期，再度挑起歐洲對外國干預與工業間諜活動的高度警覺。 根據 X 帳號「NEXTA」發布的貼文指出，希臘逮捕了一名能夠接觸「高度敏感北約資訊」的空軍軍官。該名軍官服役於通訊與電子系統相關單位，此職務使其不僅能取得希臘的軍事行動數據，更能接觸來自整個北約聯盟的資料。調查人員懷疑他將涉及部隊動向與聯盟秘密計畫的機密情報傳遞給中國情報機構，並試圖招募其他軍事人員。此事直接衝擊北約這個全球最大軍事聯盟的內部安全。 希臘逮捕了一名能夠接觸「高度敏感北約資訊」的空軍軍官。 圖：翻攝自 X 帳號 @NEXTA 另一方面，根據 X 帳號「量子．王文哈哈（新中國聯邦）」帳號引述《路透社》的報導，法國當局於 2 月 4 日逮捕了 4 名涉嫌從事
黃國昌子弟兵"周曉芸"初選落敗 四叉貓:票房毒藥
政治中心／綜合報導新北市長之戰，民進黨參選人蘇巧慧，一早頂著寒風，現身淡水拜票，同一時間，民眾黨參選人也忙著替小雞拜票，不過黃國昌自家子弟兵周曉芸，在本周的黨內議員初選，對決素人爆冷落敗，網紅四叉貓開酸，黃國昌可能是票房毒藥，近幾年仇恨值高造成輔選反效果。民進黨新北市長參選人蘇巧慧，頂著寒風細雨，低溫下探14度，依舊來到淡水拜票，從市場頭走到市場尾，看得出蘇巧慧的高人氣，母雞帶小雞出動催票，同一時間，民眾黨參選人黃國昌，也現身新莊的菜市場掃街。民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）帶著陳世軒，一攤攤拜票，黃國昌加大力道助陣小雞，不過之前才同框的子弟兵周曉芸，卻在本周的黨內初選，爆冷落敗。一個多月前，同框周曉芸，舉辦耶誕活動，身為黃國昌四大金釵之一的周曉芸，當時被爆空降、逼退早在三蘆選區耕耘多年的黨發言人李有宜，最終心死退黨，但有主席加持的周曉芸初選也沒贏，竟敗給一個黨內都沒聽過的素人"陳彥廷"。對於子弟兵初選未過，黃國昌說他也很驚訝。（圖／民視新聞）黃國昌想出線新北市長，擔任母雞第一關，就輔選失利，想更上一層，恐怕還得拿出實力。（民視新聞綜合報導）原文出處：黃國昌子弟兵「周曉芸」初選落敗 四叉貓：票房毒藥 更多民視新聞報導陳揮文稱不看好李貞秀 狠嗆比較懶幹嘛當立委林宅血案46年沉冤未雪！黨外運動律師變受害者 轉型正義尚待完成新莊肉攤老闆質問政策 黃國昌笑僵狂卡詞
范琪斐遊大陸被台派出征 李永萍笑：青鳥玻璃心
資深媒體人范琪斐日前赴大陸成都旅遊，大讚餐廳服務好又便宜，熊貓也很可愛，建築也很令人感動。結果竟被台派出征，批評范琪斐大外宣，其心可議。前台北市副市長李永萍笑稱，青鳥就是玻璃心，大罷免大失敗就是被這些人搞的，現在台灣連去旅遊的自由都沒了？
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
蕭旭岑稱谷立言"只比科長大一點" 盧秀燕:台美關係非小事
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑昨天嗆AIT處長谷立言只比科長大一點，引發軒然大波，不只近日才和谷立言見面的高雄市長陳其邁直呼，非常不禮貌！就連藍營自家人也挺不下去，不只雙北市長進期都和他同框，前一天才同台的台中市長盧秀燕更表示"台美關係從不是小事"。
習近平新春慰問 共軍老幹部：貫徹軍委主席負責制
（中央社台北7日電）新華社報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午舉行，中共軍委主席習近平出席觀看演出，向在座的軍隊老同志以及共軍離退休老幹部致以節日問候和新春祝福，「在場老同志們一致表示，堅決貫徹軍委主席負責制」。
藍營台中市長「姊弟之爭」升溫 黃士修：國民黨欠江啟臣一個公道
國民黨台中市長提名戰開打，但國民黨中央卻突然宣布將於3月25日至31日，完成民意調查作業，引發內部不滿，更讓有意參選的立法院副院長江啟臣，質疑黨中央違反先前協議。對此，政
美方不滿藍白擋國防預算 前藍委二度發文示警：恐損害台美夥伴關係成「戰略錯誤」
總統賴清德先前宣布提出的1.25兆國防特別預算，數度遭藍白封殺無法審查，引來美國多名國會議員不滿發聲。對此，國民黨前立委許毓仁日前已發文示警恐傷害台灣可信度，今天（7日）則再度發文指出，美方多位政要都發聲，將國防預算僵局定性為損害台灣安全、損害美台夥伴關係的問題。他認為嚴審軍購，挑出不合理之處，是反對黨的責任；但否定軍購與關鍵的台美貿易協定，是戰略錯誤。
當核電廠成為戰爭的攻擊目標 台灣準備好了嗎？
林仁斌／中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授、台灣環境保護聯盟學術委員
撿菸蒂、清垃圾 投縣大掃除
記者劉晴文∕南投報導 南投縣「馬力全開、潔淨南投」年終大掃除活動七日上…
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
2025年退休基金繳出亮眼成績！軍公教退撫基金狂賺逾1,650億元，收益率近16%，主要受惠於重押台積電近五成及加碼AI供應鏈。新制勞退基金也創佳績，預估平均每位勞工可分紅6萬元，將於2026年3月入帳。儘管投資報酬率亮眼，退撫基金仍面臨2042至2045年破產的結構性挑戰，政府需持續關注。勞工可透過多種管道查詢個人退休金分紅狀況，掌握自身權益。2026年開局續旺，預計單月獲利可衝4千億，為退休金挹注動能。