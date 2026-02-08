《豆腐媽媽》替身演員重傷20天出院 未婚妻還原劇組後續處理過程
替身演員蘇德揚在拍攝民視戲劇《豆腐媽媽》時發生墜樓意外，造成嚴重傷勢，事後爆出劇組未投保勞工保險及勞工職業災害保險、相關單位不聞不問等，引發爭議。對此，蘇德揚的未婚妻今天（8日）透露，蘇德揚已出院回家，並發出3點聲明回應，強調劇組事後僅送了蘋果禮盒和負擔部分醫療費用。
據了解，民視八點檔《豆腐媽媽》日前在桃園一處工地進行拍攝時發生嚴重事故。擔任替身演員的蘇德揚於拍攝墜樓戲碼時，落地後因防護用海綿墊彈出而受傷，造成顱內出血及臉部多處骨折。事故發生後，勞動部調查發現，蘇德揚並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，相關情況引發外界高度關注。
蘇德揚的未婚妻表示，經過近20天的醫療與照護，蘇德揚已出院返家，家屬們希望真實的聲音被聽到，「關於現場安全，演員在拍攝現場是依照劇組指令完成動作，並無能力改變或承擔現場安全配置。現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責。
劇組陪同與後續照護部分，家屬指出，1月20日上午事件發生後，劇組安排蘇德揚送急診，並於中午11時聯絡家屬，約下午2時從桃園轉送至台北醫院急診，劇組統籌與助理便後續離開；蘇德揚於1月21日至27日在ICU治療期間，並無劇組人員到院探視。
蘇德揚未婚妻說明，家屬自1月27日起自行安排病房及看護，劇組僅於2月3日送蘋果禮盒、2月6日支付部分醫療費用，並無支付看護費與急診費，「我們感謝社會各界的關心，亦希望透過此聲明讓大家了解事實真相。真實的聲音不會被淹沒，我們希望每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。希望此事件能成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。」
《豆腐媽媽》替身演員重摔20天後返家 家屬發3點聲明揭劇組後續處理
民視《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚上月20日從高樓重摔受傷，工安意外讓人震驚，劇組也成為外界抨擊焦點。事發至今20天，蘇德揚的家屬今提到他已回到家，「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕。將近二十天的日子漫長又艱難」，並發出三點聲明。聲明中說明當時現場安全，指出「演員在拍攝現場是依照劇組指令完成動作，
《豆腐媽媽》替身演員出院了 家屬提3點聲明喊話民視
【緯來新聞網】一名蘇姓替身演員日前拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》發生墜落意外，事故引發家屬對拍攝安全與保
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
好消息！《豆腐媽媽》替身摔傷已出院 未婚妻3點聲明：真實聲音不會被淹沒
民視八點檔《豆腐媽媽》上個月驚傳工安意外，37歲替身演員蘇德揚，於1月20日被安排從約三層樓高台跳下，沒想到人摔出防護墊，顱內出血、顏面骨折，一度病危。家屬痛批電視台、劇組漠視演員工作安全，甚至並未投保，事發至今20天，蘇德揚家屬今天（2／8）證實他已出院返家，也發出3點聲明感謝關心。
《豆腐媽媽》替身蘇德揚出院！ 未婚妻揭劇組沒付看護費、急診費
八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚於1月20日拍攝墜樓戲時發生意外，導致創傷性硬腦膜下出血及面部骨折，事件引發外界對拍攝現場安全性的廣泛關注。蘇德揚的未婚妻今（8）日在社群平台分享了蘇德揚出院的消息，並公開了事故發生後的劇組慰問細節，再次引發討論。
《豆腐媽媽》替身墜地重傷 勞動部證實未投保將開罰
《豆腐媽媽》劇組萬星傳播日前發聲明表示，劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況。然而，勞動部表示，經桃園市政府...
《豆腐媽媽》替身沒勞保、災保！勞動部將開罰 民視再度回應
民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外導致顱內出血，家屬控訴劇組沒幫買保險，昨（2╱6）民視表示已進行後續保險理賠申請事宜， 勞動部表示蘇德揚並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，因此無法請領勞保傷病給付，對此，民視今也回應了。
《豆腐媽媽》蘇姓替身出院！未婚妻心疼曝：瘦了、臉上留疤 發3點聲明揭事件過程
民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚從高處墜落重傷，8日傳出出院好消息，未婚妻在社群上發文透露：「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕。」並提出三大聲明。
