《豆腐媽媽》替身的學弟！男星深夜開炮：看後續處理態度吐血

男星吳承洋深夜為《豆腐媽媽》蘇姓男替身演員發聲。（圖／翻攝自吳承洋 IG）





民視八點檔《豆腐媽媽》爆出工安意外，一名蘇姓男替身演員拍攝自高樓墜下的動作戲時，摔落點超出防護墊，導致頭部重摔，其未婚妻也出面控沒道歉、沒保險等，而民視則發聲表示已經協助家屬付清醫療費用等。不過依舊平息不了怒火，許多演員紛紛出面喊話，曾演電影《器子》的吳承洋也在深夜發文，直言：「人命在你們眼裡真的這麼不值嗎？」

繼傅孟柏、莫子儀等人為蘇姓男替身演員發聲，今（7日）凌晨時分，吳承洋也透過社群發聲，表示自己是蘇姓男替身演員的學弟，因此看見他從高樓摔下，並且至今還在加護病房的照片，真的心痛到流淚。

廣告 廣告

面對他們演員一路走來不斷付出，卻換來這樣的待遇，讓吳承洋也不理解他們到底要忍受多久，並針對民視的處理態度直言，「看到後續的處理態度真的是吐血，令人氣憤不已，人命在你們眼裡真的這麼不值嗎？」

在 Threads 查看

【更多東森娛樂報導】

夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

吳敦生前遭爆5000萬「包養」賈靜雯 親吐：麻煩大了

嫁具俊曄大S已「吃不下、走不動」韓綜揭他悉心照料