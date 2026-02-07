《豆腐媽媽》替身的學弟！男星深夜開炮：看後續處理態度吐血
民視八點檔《豆腐媽媽》爆出工安意外，一名蘇姓男替身演員拍攝自高樓墜下的動作戲時，摔落點超出防護墊，導致頭部重摔，其未婚妻也出面控沒道歉、沒保險等，而民視則發聲表示已經協助家屬付清醫療費用等。不過依舊平息不了怒火，許多演員紛紛出面喊話，曾演電影《器子》的吳承洋也在深夜發文，直言：「人命在你們眼裡真的這麼不值嗎？」
繼傅孟柏、莫子儀等人為蘇姓男替身演員發聲，今（7日）凌晨時分，吳承洋也透過社群發聲，表示自己是蘇姓男替身演員的學弟，因此看見他從高樓摔下，並且至今還在加護病房的照片，真的心痛到流淚。
面對他們演員一路走來不斷付出，卻換來這樣的待遇，讓吳承洋也不理解他們到底要忍受多久，並針對民視的處理態度直言，「看到後續的處理態度真的是吐血，令人氣憤不已，人命在你們眼裡真的這麼不值嗎？」
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！ 演員吳承洋發聲：人命這麼不值嗎
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導演員蘇德揚1月20日拍攝民視新劇《豆腐媽媽》動作戲時，因摔落點超出防護墊範圍，頭部著地，造成顱內出血及面部種骨折。...
「豆腐媽媽」替身墜樓 勞動部出手將開罰
[NOWnews今日新聞]民視八點檔「豆腐媽媽」日前一名男性替身演員從高台摔落，被送醫搶救，一度病危進ICU觀察。家屬指控民視高層至今無人到醫院關心，還疑似未幫替身保保險；民視則回應會對此事負責到底。...
《豆腐媽媽》替身演員墜樓重傷 總導演馮凱母親周遊回應：我拍戲一定有保險
然而，民視先前對外聲明僅提及「臉部受傷」，與家屬所指的「顱內出血」傷情落差甚大。家屬也控訴，事發至今已17天，民視高層未曾出面道歉，僅有劇組人員帶著6顆蘋果前往探視，更令家屬無法接受的是，劇組疑似未替替身演員投保保險。家屬因此多次在社群平台發文，直接點名劇組...
赴中國心肝移植續命！44歲TANK答謝祖國「嗨曝慶生照」：奔赴更多美好
擁有阿美族和卑南族血統的台灣原住民歌手「TANK」呂建忠，去年4月自爆，已在2024年11月在中國接受心肝移植手術，事後他在社群喊感謝「祖國」，引來不少台灣網友抨擊，6日是他44歲生日，戴愛玲也祝他「生日快樂！」蔡維歆
馬年趨吉避凶就靠1個字 仙界口譯姐超神秘吉令曝光
有「仙界口譯姐」封號的台語歌手林琇琪，馬年分享開運撇步，就是在家門掛葫蘆，不忘分享趨吉避凶的吉令，透露出外住飯店時特別有用。林琇琪昨與金曲歌王翁立友、蕭玉芬及唐儷到年貨大街採買，林琇琪受訪特別分享趨吉避凶的吉令，出外住飯店時，進房前先在手掌心寫「雨漸耳」一字，再拍門三下並默唸「不好意思，我來借住一晚
《豆腐媽媽》武行墜樓「急診室吐4袋血」 未婚妻控民視高層神隱
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚，於今年1月拍攝高台墜樓戲時發生意外，造成頭部重創，一度住進加護病房搶救。對此，蘇男未婚妻Rena受訪時表示，民視僅在事發後3天表達關心，
日超人氣Coser辣翻花博！挑戰緊身衣還原動漫神角
娛樂中心／林依蓉報導台灣同人圈年度最大盛事「Fancy Frontier開拓動漫祭46（FF46）」於2月6日至8日在台北花博爭艷館正式展開。活動吸引逾千個同人社團參與，展出內容橫跨原創與二次創作，從動畫、插畫到小說作品應有盡有，讓動漫迷一次逛到過癮。其中最受矚目的焦點，正是日本超人氣Coser兼實況主yunocy（水沢柚乃）三度訪台，不僅帶來重量級Cosplay演出，還規劃多項近距離互動活動，包括合照、推出全新寫真新刊、限定周邊，以及「1分鐘拍攝互動券」，引爆全台動漫迷的熱情。
《豆腐媽媽》替身出院返家！深夜頻痛醒「腦袋碎如豆腐」近況曝
《豆腐媽媽》替身出院返家！深夜頻痛醒「腦袋碎如豆腐」近況曝
《豆腐媽媽》替身墜樓「腦部如脆弱豆腐」 凌晨被痛醒
民視八點檔《豆腐媽媽》一名37歲蘇姓替身男演員，上月20日依照拍攝需求從四節高台跳下後，頭部重傷送醫，其未婚妻Rena昨開記者會控訴劇組存在嚴重人為疏失。今（7日）凌晨，未婚妻貼出三包藥物，心疼未婚夫仍頭痛劇烈，飽受後遺症折磨。
苗可麗防堵《豆腐媽媽》替身意外 難敵2心魔「我很害怕」
苗可麗昨晚（2╱6）出席三立集團尾牙，民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，被問是否也曾因拍戲受傷？她坦言：「因為我自己本身膽子比較小，所以我都會拒絕，可能對劇組來講我或許沒那麼敬業，但是我覺得我不太行，怕會影響到工作或自己，因為我如果受傷就沒辦法繼續，所以我就很小心。」
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲
「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。