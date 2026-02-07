《豆腐媽媽》替身確定沒保險！勞動部開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》日前爆出意外，替身蘇德揚拍攝高樓墜下的動作戲時，從約2樓半的高處墜落，導致頭部重摔，掀起各界關注。勞動部今（7）日宣布調查結果，現場確實違反職安法將依法裁罰，替身演員也無勞保、災保。對此，民視也回應了。
民視表示，「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。民視一向重視影視從業人員的工作安全與權益，未來也將持續依循『影視業職業災害預防指引』，加強製作單位的管理與把關，確保拍攝環境的安全。」
事實上，蘇德揚未婚妻Rena先前受訪透露，事件發生在上月20日，儘管地面有鋪設防護墊，但因為反作用力過大而彈出防護墊範圍，導致蘇德揚頭部重摔、面部骨折等傷勢，目前他已辦理出院回家休息，但仍需要服藥、回診追蹤檢查。
