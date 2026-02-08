《豆腐媽媽》替身脫險出院了！家屬最新聲明曝光 親揭劇組後續處理細節
記者宋亭誼／台北報導
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，37歲替身演員蘇德揚1月20日因劇情需求從高台跳下，導致顱內出血、顏面複雜骨折，一度病危，事後電視台、劇組與傷者方面說法不一，引發外界關注。事發至今20天，蘇德揚家屬今（8）日證實他已出院返家，同時發出3點聲明感謝外界關心。
家屬心碎表示，雖然蘇德揚已出院返家，但「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕。」家屬感謝外界關心之餘，同時再次透過聲明還原事實真相，指出劇組20日將傷者送往醫院急診後，於當日11時15分聯絡家屬，蘇德揚下午2時由桃園轉院至台北醫院，劇組統籌與助理隨後離開。
家屬指出，蘇德揚在ICU期間並未有任何劇組人員到院探視，劇組僅於2月3日送蘋果禮盒、2月6日支付部分醫療費用，「並無支付看護費與急診費用」。最後，家屬希望透過這次事件提醒業界，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。
民視八點檔《豆腐媽媽》上個月驚傳工安意外，37歲替身演員蘇德揚，於1月20日被安排從約三層樓高台跳下，沒想到人摔出防護墊，顱內出血、顏面骨折，一度病危。家屬痛批電視台、劇組漠視演員工作安全，甚至並未投保，事發至今20天，蘇德揚家屬今天（2／8）證實他已出院返家，也發出3點聲明感謝關心。
《豆腐媽媽》替身出院了！家屬提3項聲明控劇組消失 萬星傳播回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導民視8點檔《豆腐媽媽》一名蘇姓替身演員1月底因拍攝墜樓戲，導致頭部重創，家屬事後更控訴劇組片場安全措施不足、沒有幫忙...
工安意外勞檢結果出爐！《豆腐媽媽》替身重摔沒勞保 民視認了：虛心接受
37歲替身演員蘇德揚為民視8點檔《豆腐媽媽》拍攝墜樓動作戲時驚傳嚴重工安意外，因防護錯失與評估不足，自高台重摔墜地，導致顱內出血及顏面複雜骨折，日前已出院返家休養。針對此案，勞動部今日（7日）正式說明，勞檢後確認該案已違反職安法，將依法進行裁罰。更令人震驚的是，罹災者蘇德揚竟然完全沒有投保勞保與職災保險，針對這項疑似違法的漏洞，民視也於今午首度作出回應。
《豆腐媽媽》替身重摔 傅孟柏莫子儀聲援
民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員、37歲蘇德揚1月20日拍攝墜落戲，從高台後仰直接重摔地，造成創傷性硬腦膜下出血、面部骨折等傷勢，送往醫院急救一度命危，家屬控訴劇組沒有保險、事發至今電視台高層都沒關心等。其未婚妻Rena在6日受訪提出3大訴求，要民視公開道歉、重視工安問題，以及後續復原和理賠要主動積極；製作單位萬星傳播昨發出4點回應，表示劇組均與家屬積極多次溝通，沒有不聞不問；民視聲明深感遺憾，並進行全面檢討。
替身演員高樓重摔住院17天只付部分醫療費？《豆腐媽媽》製作單位詳列金額反駁
民視《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚上月20日從高樓重摔受傷，工安意外讓人震驚，劇組也成為外界抨擊焦點。事發至今20天，蘇德揚的家屬今提到他已回到家，瘦了又憔悴許多、並發出三點聲明，認為劇組對傷者關心不夠。對此，《豆腐媽媽》製作單位萬星傳播今4點回應，強調所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符
