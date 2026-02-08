《豆腐媽媽》替身蘇德揚出院！ 未婚妻揭劇組沒付看護費、急診費
八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚於1月20日拍攝墜樓戲時發生意外，導致創傷性硬腦膜下出血及面部骨折，事件引發外界對拍攝現場安全性的廣泛關注。蘇德揚的未婚妻今（8）日在社群平台分享了蘇德揚出院的消息，並公開了事故發生後的劇組慰問細節，再次引發討論。
蘇德揚未婚妻最新發文表示，蘇德揚已於2月8日中午出院返家。她透過社群平台發布蘇德揚的近照，照片中他身形消瘦，臉上留有疤痕，懷裡抱著愛犬，回到家中休養。未婚妻在貼文中表達了自己的心情，感嘆事故給家庭帶來的巨大壓力，並呼籲劇組重視拍攝現場的安全防護措施。她強調，演員在拍攝現場只能依照指令完成動作，現場安全配置的責任應由製作單位承擔。
此外，未婚妻也還原了事故後的劇組陪伴情況。她提到，蘇德揚送急診後，劇組僅於2月3日送蘋果禮盒、2月6日支付部分醫療費用，並未支付看護費與急診費。她希望此事件能成為提醒，促進拍攝安全及職業防護制度的完善。
針對未婚妻的指控，《豆腐媽媽》的製作公司萬星傳播也公開回應，表示事件發生後已支付蘇德揚的醫療費用，並澄清「僅支付部分費用」的說法不符事實。公司指出，蘇德揚的醫療費用已全數支付，包括出院時的費用62,633元，並表示對後續看護費用的認知可能存在差異，強調並非刻意推諉或不處理。
製作公司強調，一直以來都尊重家屬的感受，並希望外界能理性看待事件，讓蘇德揚安心休養。
此事件引發外界對拍攝現場安全問題的廣泛討論，許多網友呼籲劇組應加強安全防護措施，保障演員及工作人員的生命安全。
