《豆腐媽媽》替身蘇德揚墜樓昏迷 勞動部認定民視違法將開罰
【緯來新聞網】一名參與民視八點檔電視劇《豆腐媽媽》拍攝的替身演員，在桃園拍攝工地進行動作戲時，從高台意外墜落，導致顱內出血。該起事件經拍攝當日影片曝光後，引起外界關注。根據勞動部今（7日）發布調查結果，除確認現場未依法設置防墜落保護措施，違反職業安全相關規定外，也查出未幫替身演員投保勞工保險及勞工職業災害保險，依法將處以罰鍰。
《豆腐媽媽》替身蘇德揚墜樓昏迷。（圖／Google Maps、Rena提供）
勞動部指出，事故發生後，桃園市政府勞動檢查處前往拍攝場地進行檢查，發現製作單位未依《職業安全衛生設施規則》第224條第2項規定，採取防止勞工墜落傷害的必要措施。此違法情形將依《職業安全衛生法》進行裁罰，具體罰鍰金額依調查進度及規定辦理。
勞動部調查發現，受傷演員並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，勞僱關係尚在釐清中。若確認雇主未為受僱勞工投保，依《勞工保險條例》與《就業保險法》規定，最高可處以未繳保費4倍至10倍不等的罰鍰，並依法公開違規事由。
針對外景拍攝作業，勞動部已要求全國各地勞動檢查機構透過地方政府協拍單位，掌握拍攝時程，按風險程度執行專案查核。依據該部規劃，每年需完成至少100場次之外景拍攝檢查，落實風險控管。
此外，桃園市政府已指派職災勞工專業服務人員（PAS）與傷者聯繫，提供權益說明與協助，包括法律諮詢、職能復健安排及相關給付申請，確保傷者獲得持續關懷與支持。針對事故原因與責任歸屬，相關單位調查仍在進行中。
