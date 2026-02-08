《豆腐媽媽》替身進ICU控劇組不付看護費 製作單位4點聲明：認知與溝通有落差

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚重傷。Rena提供

民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚從高處墜落重傷進ICU，未婚妻8日透露已出院，並發3點聲明，其中提到劇組不僅在住ICU期間全無探視，也沒有支付看護費與急診費。製作單位萬星傳播也再度發聲明回應。

萬星傳播聲明先是強調：「針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。」

關於醫療費用說明，萬星傳播認為「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。並提出「事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近 新台幣20,000元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為62,633元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的『僅支付部分醫療費』。」

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚出院。翻攝Threads

強調尊重家屬：從未迴避責任

萬星傳播並說，8日中午接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。因此，「目前外界所指稱的『部分醫療費』，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。」

萬星傳播也強調立場：「我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在『人』本身，而非輿論攻防。希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。」

萬星傳播聲明全文：

針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。

一、關於醫療費用說明

所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近 新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。

二、關於款項補齊時間點

今日（2/8）中午 12:17 接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於 12:41 完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。

三、關於後續照護費用的認知差異

目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。

四、我們的立場

我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在「人」本身，而非輿論攻防。希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。



