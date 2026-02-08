《豆腐媽媽》替身進ICU控劇組不付看護費 製作單位4點聲明：認知與溝通有落差
民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚從高處墜落重傷進ICU，未婚妻8日透露已出院，並發3點聲明，其中提到劇組不僅在住ICU期間全無探視，也沒有支付看護費與急診費。製作單位萬星傳播也再度發聲明回應。
萬星傳播聲明先是強調：「針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。」
關於醫療費用說明，萬星傳播認為「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。並提出「事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近 新台幣20,000元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為62,633元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的『僅支付部分醫療費』。」
強調尊重家屬：從未迴避責任
萬星傳播並說，8日中午接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。因此，「目前外界所指稱的『部分醫療費』，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。」
萬星傳播也強調立場：「我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在『人』本身，而非輿論攻防。希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。」
萬星傳播聲明全文：
針對近日外界關心之相關說法，製作單位僅就實際處理過程補充事實說明，無意佔用媒體資源，更不希望事件流於情緒性討論，核心只有一個——希望蘇先生能專心養傷、早日康復。
一、關於醫療費用說明
所謂「僅支付部分醫療費」的說法，與實際情況並不相符。事件發生後，蘇先生自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，相關自付額約近 新台幣 20,000 元，該筆費用已由我們先行處理，後來補上健保卡時，有退費用。此外，蘇先生出院時之醫療費用總額為 62,633 元，亦由我們親自完成繳付，並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。
二、關於款項補齊時間點
今日（2/8）中午 12:17 接獲統籌通知仍有款項未完成程序，隨即於 12:41 完成轉帳並全數付清，過程皆有紀錄可查。
三、關於後續照護費用的認知差異
目前外界所指稱的「部分醫療費」，實際上多為後續看護相關支出，且金額遠高於醫療費本身。此部分因認知與溝通落差，產生誤解，並非刻意推諉或不處理。
四、我們的立場
我們尊重家屬的感受，也理解其承受的壓力，從未迴避責任，更不希望事件演變成對立或口水戰。誠如一開始的初衷，所有處理重點始終放在「人」本身，而非輿論攻防。希望外界能在完整資訊下理性看待，讓當事人安心休養，這才是大家共同的期待。
更多鏡報報導
《豆腐媽媽》蘇姓替身出院！未婚妻心疼曝：瘦了、臉上留疤 發3點聲明揭事件過程
《世紀血案》詮釋將軍！寇世勳沈默一日410字道歉了 自責：思慮不周、認知不足
台8女星為愛脫了！裸身當人體模特兒畫面曝光 被要求：周老師的眼神給出去
《豆腐媽媽》替身4公尺重摔病危！金鐘視帝連拋「12個問號」 怒轟：沒預算跳什麼跳
其他人也在看
《豆腐媽媽》替身墜地重傷！家屬控僅「支付部分費用」製作公司：溝通落差有誤解
[Newtalk新聞] 民視八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝期間發生嚴重工安意外，替身演員蘇德揚在演出從高處墜落的橋段時，因劇組未確實架設防護措施導致其直接撞擊地面，傷勢嚴重。事後家屬更指控劇組僅支付部分醫療費用。對此「萬星傳播」製作公司於今(8)日發聲明回應。 八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝工地戲時因未做好防護措施，導致替身演員蘇德揚自高處墜落重傷，事後其未婚妻更在社群表示，遭劇組及民視電視台漠視，劇組也被證實未依規定投保勞工保險及職災保險。今日蘇德揚未婚妻再度發聲，指出製作單位僅支付部分醫療費用，未包含看護與急診相關支出。 製作公司「萬星傳播」針對醫療費用爭議指出，事故發生後，蘇姓替身演員自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，產生約2萬元自付額，該筆費用已由製作單位先行處理，後續補齊健保卡後亦有退費。此外，蘇姓替身演員出院時的醫療費用總額為6萬2633元，亦由製作單位完成繳付，強調並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。 至於尚未完成款項程序一事，萬星傳播表示，今日中午12時17分接獲統籌通知仍有款項未完成流程後，隨即於12時41分完成轉帳並全數付清，相關紀錄皆可查證。萬星傳播說明，對於家屬
豆腐媽媽替身墜樓 勞動部長洪申翰3聲明曝
[NOWnews今日新聞]民視八點檔《豆腐媽媽》一名男性替身演員，日前在拍攝過程中從高台摔落，一度病危進ICU觀察，事後遭爆未幫替身保保險；勞動部今（7）日表示，經檢查發現未確實採取防止墜落而致遭受危...
《豆腐媽媽》替身蘇德揚出院！ 未婚妻揭劇組沒付看護費、急診費
八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚於1月20日拍攝墜樓戲時發生意外，導致創傷性硬腦膜下出血及面部骨折，事件引發外界對拍攝現場安全性的廣泛關注。蘇德揚的未婚妻今（8）日在社群平台分享了蘇德揚出院的消息，並公開了事故發生後的劇組慰問細節，再次引發討論。
上海春節將發放6.8億元消費券 去年輸重慶成為大陸消費第二城
為了刺激消費，上海市商務委主任申衛華7日表示，2026年繼續堅持擴大內需戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人...
《豆腐媽媽》替身半夜痛醒！家屬淚訴「腦如脆弱豆腐」 勞動部出手開罰
民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生拍攝意外，37歲替身演員蘇德揚在拍攝工地動作戲時，從高台直接墜地，造成顱內出血、顏面複雜骨折，目前仍在加護病房治療中。家屬今（7日）再發聲，透露他半夜因劇烈頭痛痛醒，「腦如脆弱豆腐」，情況令人揪心。同時，勞動部今表示，經地方勞檢單位檢查，發現確實未採取保護措施，將依法開罰。
《豆腐媽媽》替身未婚妻控民視高層迄今神隱未道歉：僅劇組來送6顆蘋果
民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚上月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬近日發聲控訴劇組沒幫替身買保險，且對傷者不聞不問，製作單位萬星傳播昨（6日）強調「有保險」，並公開與家屬調解過程。對此，蘇男未婚妻Rena再度質疑，民視高層迄今神隱未正式道歉，且劇組僅來送6顆蘋果慰問，她並透露原本兩人預定今年完婚，因為這起意外也讓婚事被迫延期。
豆腐媽媽替身墜樓！郭昱晴傳曾喊話加強勞檢
[NOWnews今日新聞]民視八點檔《豆腐媽媽》1月20日拍攝時發生工安意外，替身演員蘇德揚從高台墜落，導致顱內出血送進加護病房救治。蘇德揚未婚妻Rena不滿民視處理態度消極，也否認民視有買保險之說。...
《豆腐媽媽》替身演員未婚妻4聲明反駁 民視三度發聲明：將依桃園勞檢處指導改進
37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播昨發出聲明解釋，有幫替身演員保險，並詳細描述拍戲過程，但蘇德揚未婚妻Rena昨立刻4點反駁。對此，民視今三度發聲明回應，表示「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深
《豆腐媽媽》受傷演員沒勞保和災保 勞動部要開罰了
民視八8點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚，於今年1月拍攝高台墜樓戲時發生意外，造成頭部重創，一度住進加護病房搶救，引發爭議。對此，勞動部今天（7日）表示，經桃園市政府勞動檢查
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
米可白術後竟突喊「後悔了」！親曝鼻息肉手術真實心聲
女星米可白（趙亦瑄）日前為解決長期困擾的鼻部問題，接受「鼻息肉與神經切除手術」，手術順利完成後，她也第一時間透過社群平台向粉絲報平安，曬出素顏躺在病床上的照片，只見鼻子貼著繃帶、神情略顯疲憊，仍露出堅強笑容，讓不少粉絲湧入留言替她加油打氣。相隔數日後，米可白於7日在社群再度發文，罕見吐露「後悔」心聲，引發外界關注。
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
快訊》高市早苗壓倒性大勝！自民黨聯手維新會過半 續掌日本政權
[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉今（8）日晚間開票，日本首相兼自民黨總裁高市早苗傳出捷報。根據日本放送協會 NHK 即時開票統計，截至台灣時間晚間8點10分，自民黨與 日本維新會 合計已拿下248席，正式跨越過半門檻233席，其中自民黨225席、維新會23席，展現壓倒性優勢，高市早苗成功鞏固執政基礎。 此次選舉由高市早苗主導，在短時間內解散國會並迅速敲定投票日期，選戰節奏緊湊，也成為各界關注焦點。根據《NHK》出口民調與情勢分析，自民黨在本次眾議院選舉中，席次可望上看300席，遠高於單獨過半所需的233席，高市早苗預料將持續執政。 《NHK》進一步指出，若自民黨與日本維新會持續維持合作關係，合計席次上看310席，將占眾議院總席次三分之二，握有修憲等關鍵議程的主導權。相較之下，反對陣營「中央改革聯盟」席次恐從選前的172席大幅腰斬，國會版圖出現明顯變化。查看原文更多Newtalk新聞報導日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數日本大選》朝野屏息關注4組不同數字的攻防線
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。