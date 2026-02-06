《豆腐媽媽》替身重摔 傅孟柏莫子儀聲援
民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員、37歲蘇德揚1月20日拍攝墜落戲，從高台後仰直接重摔地，造成創傷性硬腦膜下出血、面部骨折等傷勢，送往醫院急救一度命危，家屬控訴劇組沒有保險、事發至今電視台高層都沒關心等。其未婚妻Rena在6日受訪提出3大訴求，要民視公開道歉、重視工安問題，以及後續復原和理賠要主動積極；製作單位萬星傳播昨發出4點回應，表示劇組均與家屬積極多次溝通，沒有不聞不問；民視聲明深感遺憾，並進行全面檢討。
Rena表示，未婚夫蘇德揚是學京劇畢業，平時拍廣告，武打替身是他熱愛的工作，事件發生後她接到通知去醫院，未婚夫當下是昏迷狀況，之後轉診到台北醫院，一度簽下命危通知，未婚夫在急診室吐了4大袋血、ICU住7天，目前轉到普通病房，「等他有意識時給他鏡子看，他有嚇到。」
台北市電影戲劇業職業工會臉書也流出該替身演員墜地的事發影片，Rena覺得拍攝現場沒有專業團隊，因疏失造成嚴重傷害，也提到有經驗的同行表示，墊子放的位置不對，下面的人也沒有即時反應保護。至於保險部分，她表示有送資料但發現沒有保到險，質疑在此情況下，還讓他拍攝高風險戲。她也透露，事發過後，民視先包6000元紅包，目前住院、請看護約花費10萬元。外傳向民視求償600萬元？她嚴正否認。
對此，萬星傳播指出，劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節，如今仍發生受傷狀況，將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜；民視則針對拍攝及工作安全流程進行全面檢討。
轟沒預算就不要跳
事件持續發酵，金鐘視帝傅孟柏開第一槍大罵：「預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳。」他心疼每個人都是人生父母養，不要再有僥倖心態。影帝莫子儀也聲援，表示替身是他的好友，難過發生這樣不應該發生的意外，希望電視台與劇組負起責任，誠懇檢討改過，未來不再發生此事。
《豆腐媽媽》總導演是馮凱，其母周遊6日和丈夫李朝永出席關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會，對於家屬控訴劇組沒有保險，周遊直言：「希望製作單位、政府要對演員保障，我當製作人的時候，尤其替身演員都有保險。阿凱只是導演，保險部分應該會有人去處理」，她強調自己從事影視製作30多年，非常重視拍攝安全。
《豆腐媽媽》替身命危！好友男星痛罵劇組哭喊：人命這麼不值錢嗎？
民視八點檔《豆腐媽媽》發生工安意外，1月20日在桃園市蘆竹區拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」，但家屬與民視的說法出現落差，隨著墜地影片曝光，引起網友熱議。連日來不少男星公開聲援，曾演電影《器子》的吳承洋深夜氣憤發文：「到底我們還要忍受多久？」蔡維歆
民視《豆腐媽媽》替身頭撞水泥地！網怒揭電視台草菅人命「護墊這麼小是省錢嗎？」
民視八點檔《豆腐媽媽》日前傳出重大拍攝意外，一名替身演員於1月20日在桃園蘆竹拍攝動作戲時，依劇情需求從高台跳下，卻直接頭部撞上水泥地，當場失去意識，緊急送醫入住加護病房。
《豆腐媽媽》替身4公尺重摔病危！金鐘視帝連拋「12個問號」 怒轟：沒預算跳什麼跳
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳嚴重工安意外！武行替身蘇德揚1月20日拍攝工地高樓動作戲時，自4公尺高台往後仰落，一度被醫院發出「病危通知」。今（6日）演員傅孟柏看到新聞，氣憤發聲：「每個人都是人生父母養的！不要再僥倖心態了！沒預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳…」強調意外是「不該發生」的。
《豆腐媽媽》替身半夜痛醒！家屬淚訴「腦如脆弱豆腐」 勞動部出手開罰
民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生拍攝意外，37歲替身演員蘇德揚在拍攝工地動作戲時，從高台直接墜地，造成顱內出血、顏面複雜骨折，目前仍在加護病房治療中。家屬今（7日）再發聲，透露他半夜因劇烈頭痛痛醒，「腦如脆弱豆腐」，情況令人揪心。同時，勞動部今表示，經地方勞檢單位檢查，發現確實未採取保護措施，將依法開罰。
《豆腐媽媽》替身墜樓劇組稱「有問過他」 未婚妻怒批：安全不是校長兼撞鐘
製作單位萬星傳播發布4點聲明指出，蘇德揚為專業武行演員，經武術指導轉介加入劇組，拍攝前已有討論動作內容與防護措施，並依武術指導建議準備安全墊；拍攝當天除原有配置外，現場也加設一層安全墊，並安排6名工作人員在旁保護。聲明中並強調，拍攝前曾詢問蘇德揚是否認為防...
替身拍攝墜樓！家屬控防護不足 電視台:將嚴格把關
電視台八點檔戲劇「豆腐媽媽」近日在拍攝現場，發生演員墜樓意外。替身演員蘇德揚，從高處跳下時，因為人沒有落在軟墊上，直接撞摔在地，送醫後檢查出顱內出血昏迷兩天。家屬心寒控訴，劇組防護措施不足，劇組或電視...
替身重摔慘案！《豆腐媽媽》駁斥罵名 列完整時間軸反擊
【緯來新聞網】37歲蘇先生因拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》配合劇情需從高樓墜落，跌出海綿範圍發生工安意外
《豆腐媽媽》替身沒勞保、災保！勞動部將開罰 民視再度回應
民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外導致顱內出血，家屬控訴劇組沒幫買保險，昨（2╱6）民視表示已進行後續保險理賠申請事宜， 勞動部表示蘇德揚並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，因此無法請領勞保傷病給付，對此，民視今也回應了。
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷「無勞保、災保」！勞動部將開罰
民視戲劇《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員高處墜落重傷事件，引發外界關注。勞動部 今（2/7）日說明，經桃園市政府勞動檢查處連日調查，已確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。
工安意外勞檢結果出爐！《豆腐媽媽》替身重摔沒勞保 民視認了：虛心接受
37歲替身演員蘇德揚為民視8點檔《豆腐媽媽》拍攝墜樓動作戲時驚傳嚴重工安意外，因防護錯失與評估不足，自高台重摔墜地，導致顱內出血及顏面複雜骨折，日前已出院返家休養。針對此案，勞動部今日（7日）正式說明，勞檢後確認該案已違反職安法，將依法進行裁罰。更令人震驚的是，罹災者蘇德揚竟然完全沒有投保勞保與職災保險，針對這項疑似違法的漏洞，民視也於今午首度作出回應。
金馬影帝罕動怒！《豆腐媽媽》特技演員是好友：不應該發生的意外
武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，竟爆出工安意外。金馬影帝莫子儀罕見動怒，他指出蘇德揚是他的朋友，「也是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣不應該發生的意外。」他支持台北市電影戲劇業職業工會聲明，希望電視台與劇組能夠負起責任，誠懇檢討改過，「希望往後台灣影視產業，不要再
