《豆腐媽媽》替身重摔 傅孟柏莫子儀聲援

民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員、37歲蘇德揚1月20日拍攝墜落戲，從高台後仰直接重摔地，造成創傷性硬腦膜下出血、面部骨折等傷勢，送往醫院急救一度命危，家屬控訴劇組沒有保險、事發至今電視台高層都沒關心等。其未婚妻Rena在6日受訪提出3大訴求，要民視公開道歉、重視工安問題，以及後續復原和理賠要主動積極；製作單位萬星傳播昨發出4點回應，表示劇組均與家屬積極多次溝通，沒有不聞不問；民視聲明深感遺憾，並進行全面檢討。

Rena表示，未婚夫蘇德揚是學京劇畢業，平時拍廣告，武打替身是他熱愛的工作，事件發生後她接到通知去醫院，未婚夫當下是昏迷狀況，之後轉診到台北醫院，一度簽下命危通知，未婚夫在急診室吐了4大袋血、ICU住7天，目前轉到普通病房，「等他有意識時給他鏡子看，他有嚇到。」

廣告 廣告

台北市電影戲劇業職業工會臉書也流出該替身演員墜地的事發影片，Rena覺得拍攝現場沒有專業團隊，因疏失造成嚴重傷害，也提到有經驗的同行表示，墊子放的位置不對，下面的人也沒有即時反應保護。至於保險部分，她表示有送資料但發現沒有保到險，質疑在此情況下，還讓他拍攝高風險戲。她也透露，事發過後，民視先包6000元紅包，目前住院、請看護約花費10萬元。外傳向民視求償600萬元？她嚴正否認。

對此，萬星傳播指出，劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節，如今仍發生受傷狀況，將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜；民視則針對拍攝及工作安全流程進行全面檢討。

轟沒預算就不要跳

事件持續發酵，金鐘視帝傅孟柏開第一槍大罵：「預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳。」他心疼每個人都是人生父母養，不要再有僥倖心態。影帝莫子儀也聲援，表示替身是他的好友，難過發生這樣不應該發生的意外，希望電視台與劇組負起責任，誠懇檢討改過，未來不再發生此事。

《豆腐媽媽》總導演是馮凱，其母周遊6日和丈夫李朝永出席關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會，對於家屬控訴劇組沒有保險，周遊直言：「希望製作單位、政府要對演員保障，我當製作人的時候，尤其替身演員都有保險。阿凱只是導演，保險部分應該會有人去處理」，她強調自己從事影視製作30多年，非常重視拍攝安全。