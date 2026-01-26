《豆腐媽媽》李沛綾跟吳皓昇攤牌！ 被關進牢獄20年

李沛綾重磅回歸八點檔《豆腐媽媽》，她正式加入劇組，飾演命運多舛的盧莉君，一名為愛犧牲、為家付出，卻被現實狠狠反噬的悲劇女子。這不僅是她睽違多年再度挑戰高張力苦情角色，更是與金獎導演馮凱繼《飛龍在天》、《世間路》後，時隔20年的再度合作，話題性十足。

這回演出，對李沛綾而言意義不只在角色本身，更像是一段時間的回返。她與金獎導演馮凱的合作，得回溯到二十年前的經典作品時期，如今再度交會，拍攝現場的節奏與信任感幾乎不用重新磨合。李沛綾也形容，馮凱導演對情感的要求一向精準，會反覆調整台詞語氣與節奏，直到角色真正「站起來」，讓演員自然走進狀態。

劇中，盧莉君的人生幾乎從一個選擇開始失速。她替丈夫王正豪（吳皓昇 飾）承擔罪責，青春直接被關進牢獄長達二十年。等到重返社會，現實卻沒有留給她任何喘息空間，孩子早已長大卻陌生，婚姻也早被切割，只剩一紙冷冰冰的離婚協議。

日前拍攝的關鍵對手戲中，李沛綾與吳皓昇在鏡頭前徹底攤牌。情緒從壓抑、崩潰一路炸開，現場幾乎沒有多餘修飾。李沛綾事後坦言，拍的時候完全忘了鏡頭，情感一湧上來就停不住，連自己回看畫面都忍不住笑說：「真的演到不管形象了。」但也正因如此，整場戲的情緒重量一次到位，讓兩人都直呼過癮。

對於螢幕上毫不保留的狼狽模樣，李沛綾看得很開。她表示，這次接演最在意的不是角色漂不漂亮，而是觀眾能不能感受到角色的痛，「如果戲是真的，美不美其實不重要。」

這次再度與吳皓昇搭檔，兩人一進組就找回熟悉節奏，彼此反應幾乎不需多說。李沛綾也特別期待後續與劇中子女羅子惟、王晴的對戲發展，直言那是一段情緒層次很深、也很折磨演員的關係線，「但正因為不好演，才更想把它演好。」

