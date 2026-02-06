《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」 未婚妻開記者會控高層神隱
民視《豆腐媽媽》發生嚴重職災意外，武行演員蘇德揚1月20日進行高台墜樓戲，摔落點超出防護墊，造成頭部重創，顱內出血、面部骨折。其未婚妻Rena今（6日）在台北醫院召開記者會，回憶送醫當下，眼見未婚夫在急診室狂吐4大袋鮮血，她全身顫抖簽下病危通知。蘇先生目前已轉往一般病房，能在攙扶下行走，但對於事發經過全無記憶，對於無法正常活動，內心極度恐慌。
Rena今日提出三項嚴正訴求，要求民視公開道歉、呼籲演藝圈重視專業替身安全、以及要求民視主動負責復健理賠。她痛批，從ICU到今日，不見民視高層現身，外景導演也因「趕拍過年存檔」未到場，唯一出現的助理僅帶了6顆蘋果，提供6000元慰問金、結清部分醫療費用，8、9萬元的看護費還未付清，而未來還有很長的復健之路要走。
Rena質疑現場缺乏專業安全人員，她提到，當天曾有武行前輩自薦擔任安全人員，卻遭劇組婉拒。她質疑：「是經費不足還是公司的決定？希望民視講清楚。」此外，針對外傳蘇先生是保險黑名單，她也提出反駁，指出前一周才到泰國玩，當時也有正常保險，並質疑若保險尚未完成，劇組為何讓演員進行危險拍攝。
Rena原訂與蘇德揚於今年步入禮堂，如今婚期被迫延後，她表示，目前暫無提告打算，但若民視持續迴避訴求，不排除採取進一步法律行動。外傳他們向民視求償600萬，Rena也對外澄清「沒有」。
《豆腐媽媽》替身墜樓收病危 家屬控沒保險、沒道歉
《豆腐媽媽》替身演員墜地！家屬收病危通知 怒控民視拍戲沒保險
民視八點檔《豆腐媽媽》傳工安意外，一名替身演員1月20日拍工地動作戲時，自高樓直接墜地，家屬深夜再度於社群平台丟出不滿，指出替身演員因傷勢嚴重住進加護病房以及顱內出血的病危通知，焦急萬分。然而民視聲明的「臉部受傷」和家屬所稱的「顱內出血」相差頗大，對於最新的狀況，民視尚未回應。
馮凱執導《豆腐媽媽》爆墜樓意外！周遊露面哭了：一定要有保險
（影）馮凱執導《豆腐媽媽》替身墜地命危！周遊替兒緩頰：他只是導演
由馮凱擔任導演的民視八點檔《豆腐媽媽》傳工安意外，一名替身演員1月20日拍工地動作戲時，自高樓直接墜地，替身演員已經因傷勢嚴重住進加護病房以及顱內出血的病危通知，家屬火大控訴劇組沒幫替身買保險，今（6）日馮凱的母親、知名製作人「阿姑」周遊與丈夫李朝永出席演藝人員餐會，被問及此事也回應了。
《豆腐媽媽》替身墜樓搶救！男星怒轟劇組：態度令人吐血
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳重大工安意外，劇組武行替身37歲蘇德揚，日前拍攝高樓墜落動作戲時發生失誤，造成顱內出血及顏面多處複雜性骨折，傷勢一度危急送進加護病房搶救。事件曝光後震驚演藝圈，曾演出電影《器子》的吳承洋更怒轟劇組事後處理態度令人吐血，直指對生命保障的漠視。
《豆腐媽媽》替身墜地意外！家屬收病危通知 怒控電視台高層：一句對不起都沒有
民視連續劇《豆腐媽媽》近期傳出替身演員在拍攝現場墜樓，造成顱內出血，甚至發出病危通知的意外；儘管民視事後發聲回應，表示在第一時間已立刻安排傷者就醫，也已向家屬明確表達會承擔所有醫療費用。但家屬6日凌晨再發文控訴，從事發到現在，民視沒有任何一名高層來院關心，也未派人了解情況，消極的處理態度讓家屬感到心寒。
民視《豆腐媽媽》替身重大職災 工會曝事發影片轟：電視台與製作公司消極卸責
民視《豆腐媽媽》劇組拍攝時發生重大職災，替身從四節高台高處墜落，導致頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療七天，期間被醫師告知病況危急，雖經搶救後脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察與治療。台北...