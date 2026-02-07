《豆腐媽媽》武行墜樓「急診室吐4袋血」 未婚妻控民視高層神隱
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚，於今年1月拍攝高台墜樓戲時發生意外，造成頭部重創，一度住進加護病房搶救。對此，蘇男未婚妻Rena受訪時表示，民視僅在事發後3天表達關心，劇組僅來送6顆蘋果的水果禮盒慰問，但高層至今神隱未正式道歉，對後續處理方式感到失望；若民視持續迴避訴求，不排除採取進一步法律行動。
驚傳重傷吐血 急診室簽病危通知書
現年37歲的蘇德揚本業為武行，曾拍攝多支廣告並擔任戲劇替身。其未婚妻Rena透露，2人原規劃於今年結婚，卻因意外打亂計畫，如今婚期被迫延後。她回憶，自己在急診室目睹未婚夫吐了4大袋血，在腦筋一片空白、全身顫抖的情況下，簽下病危通知書。
Rena表示，蘇德揚目前已轉往一般病房，能在攙扶下行走，但對於事發經過全無記憶，只知道一睜開眼睛就躺在病床上，全身無法正常活動，內心極度恐慌。
僅包6千元紅包、看護費未負擔 未婚妻痛批民視卸責
她也痛批，民視僅在事發後3天表達關心，包了6千元紅包，原本說要來探視的副導演，卻改派助理前來，但僅送了水果禮盒，並結清了6、7萬的醫療費，但8、9萬元的看護費仍須家屬自行負擔，相關聲明更淡化未婚夫傷勢。
Rena提及，安排未婚夫去工作的武行前輩，當天曾認為墜樓動作很危險，主動要求擔任現場安全人員，卻遭劇組婉拒；另有同業檢視影片後指出，劇組的軟墊位置錯誤，且工作人員並未在第一時間給予保護，反而是驚慌失措。她質疑，究竟是經費不足或公司決策失當，希望民視出面講清楚。
Rena也呼籲民視公開道歉、重視演藝圈專業替身安全，並主動負責復健理賠。而她目前暫無提告打算，若民視持續迴避訴求，不排除採取進一步法律行動。（責任編輯：王晨芝）
民視對於此次拍攝意外深感遺憾。意外事發當下，劇組第一時間即將傷者送醫治療後回報節目戲劇中心。公司也立即請劇組全力提供傷者及其家屬最大的協助，並持續關心其健康狀況，盼能安心休養、早日康復。今日近午，劇組人員已前往醫院協助家屬付清醫療費用，並進行後續保險理賠申請事宜。
此外，公司內部已召開會議，針對拍攝及工作安全流程進行全面檢視與檢討，並進一步強化拍攝現場的安全管理與把關機制，以確保人員安全，避免類似情況再次發生。
《豆腐媽媽》替身墜樓搶救！男星怒轟劇組：態度令人吐血
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳重大工安意外，劇組武行替身37歲蘇德揚，日前拍攝高樓墜落動作戲時發生失誤，造成顱內出血及顏面多處複雜性骨折，傷勢一度危急送進加護病房搶救。事件曝光後震驚演藝圈，曾演出電影《器子》的吳承洋更怒轟劇組事後處理態度令人吐血，直指對生命保障的漠視。
《豆腐媽媽》替身的學弟！男星深夜開炮：看後續處理態度吐血
《豆腐媽媽》替身的學弟！男星深夜開炮：看後續處理態度吐血
《豆腐媽媽》替身墜樓劇組稱「有問過他」 未婚妻怒批：安全不是校長兼撞鐘
製作單位萬星傳播發布4點聲明指出，蘇德揚為專業武行演員，經武術指導轉介加入劇組，拍攝前已有討論動作內容與防護措施，並依武術指導建議準備安全墊；拍攝當天除原有配置外，現場也加設一層安全墊，並安排6名工作人員在旁保護。聲明中並強調，拍攝前曾詢問蘇德揚是否認為防...
《豆腐媽媽》演員意外爆「家屬向民視索賠600萬」 未婚妻回應曝3訴求
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，家屬數度在社群平台指控民視處理態度消極；蘇先生的未婚妻Rena今現身醫院門口受訪，對於外傳家屬將對民視索賠600萬，Rena否認此事。她向民視正式提出3點訴求，其一是民視公開道歉；其二是演藝圈好好重視工安問題，專業的替身
《豆腐媽媽》替身墜樓病危！「頭重擊水泥地」影片曝光 工會3點開轟
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，1月20日劇組武行蘇德揚拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」焦急萬分。事發至今17天，替身從高台墜落瞬間影片曝光了，讓人看了怵目驚心。蔡維歆