《豆腐媽媽》蘇姓替身出院！未婚妻心疼曝：瘦了、臉上留疤 發3點聲明揭事件過程

民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚從高處墜落重傷，8日傳出出院好消息，未婚妻在社群上發文透露：「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕。」並提出三大聲明。

蘇德揚未婚妻表示：「將近二十天的日子漫長又艱難，但我們沒有倒下，因為一路都有溫柔的你們在背後扶持。每一句關心、每一次祈禱、每一份陪伴，我們都牢記在心。」也說自己終於能慢慢喘口氣，「把眼淚放下，把心放穩，一步一步整理真相與細節。」

住ICU期間劇組0探視！家屬自付看護費

3項聲明中，首先提到現場安全問題，「演員在拍攝現場是依照劇組指令完成動作，並無能力改變或承擔現場安全配置。現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責。」

而對於劇組陪同與後續照顧，聲明也描述，自20日事件發生後，演員被送到急診，21日到27日住ICU期間，「無劇組人員到院探視。」27日起轉到普通病房後，家屬自行安排病房及看護，而劇組分別於3日送蘋果禮盒、6日支付部分醫療費用，「並無支付看護費與急診費。」

最後家屬也提出盼望，「我們感謝社會各界的關心，亦希望透過此聲明讓大家了解事實真相。真實的聲音不會被淹沒，我們希望每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。希望此事件能成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。」



