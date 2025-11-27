《財劃法》行政院提覆議 國民黨團表態將否決

立法院14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，今天於行政院會通過覆議案，將呈請總統核可。國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團不排斥任何有關財劃法的檢討、修正，行政院應尊重立法院三讀的法律，先讓新版財劃法實施後再檢討成效，黨團將會否決覆議案。

立法院14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，27日於行政院會通過覆議案，將呈請總統核可。行政院長卓榮泰（圖）親自出席院會後記者會說明。（中央社）

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

行政院會今天通過立法院14日修正通過的《財政收支劃分法》部分條文修正覆議案，財政部透過新聞稿指出，考量修法確有窒礙難行之處，將由行政院依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

國民黨立法院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇等人則在立法院國民黨團召開記者會。

羅智強表示，國民黨團兌現賴總統擔任台南市長時的理念，就是中央不要集權又集錢，結果行政院卻對財劃法修法提出覆議。國民黨團不排斥任何有關財劃法的檢討、修正，如果行政院真的尊重地方財政自主，應尊重立法院三讀的法律，先讓新版財劃法實施後，再來檢討成效。

他說，當初立法院請行政院提出版本，一起討論，結果行政院故意等到立法院三讀通過新版財劃法後，才提出院版財劃法修正草案，想用蓋牌的方式蓋掉立法院三讀通過的法律，天下有這種道理嗎？行政院就是在做政治鬥爭。

羅智強指出，面對行政院要對財劃法修法提出覆議，國民黨團會讓行政院踢到鐵板，會否決行政院所提出的覆議案。