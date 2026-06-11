《賭神2》天才童星謝苗長大了！周潤發當年勸他「回學校念書」促成就
電影《火遮眼》由谷垣健治執導、謝苗領銜主演，他飾演的單親爸爸為了拯救被人口販賣組織綁架的愛女，挑戰龐大的地下犯罪世界，拳拳到肉的動作場面相當精彩。戲外他更與兩位影壇傳奇周潤發、李連杰驚喜重逢，引起港片迷的集體回憶殺。
謝苗當年獲譽天才童星
台灣觀眾對謝苗的印象大多為《新少林五祖》、《賭神2》、《給爸爸的信》，當年獲讚「天才童星」的他，其實多年來從未放下武術，持續在動作演技上瘋狂琢磨。如今歷經30多年，他帶著更純熟的頂級武術驚豔全世界。這次在《火遮眼》中擔綱男主角，一舉一動都充滿大將之風，好萊塢獅門影業更看好本片搶下全球發行權。
謝苗感謝周潤發當年要他「回學校念書」
在《火遮眼》宣傳期間，謝苗有機會與過去搭檔演出《賭神2》的周潤發相見，周潤發一見到長大後的謝苗，臉上洋溢著無比驚喜，立刻給了他一個大大的擁抱，還寵溺地捏了捏謝苗的臉頰。
謝苗也當面再次感謝發哥，並透露當年在他童星爆紅、最炙手可熱時，發哥曾語重心長地建議他「回學校好好念書」。謝苗受訪時感性表示：「我非常感謝發哥，發哥當時要我回去上學，讓我過了一段正常人的生活，因為演員要接地氣，要有那樣的生活。對於我來說，是非常重要的，如果再讓我選一次，我肯定毫不猶豫還是會選上學。」
謝苗也與李連杰驚喜重逢
在《新少林五祖》、《給爸爸的信》中，謝苗和李連杰的父子情深入人心，這兩部作品奠定了他們「功夫父子」的銀幕形象，謝苗更因此被稱為「李連杰接班人」。先前兩人同框，謝苗還調皮地送上卡通內褲，幽默呼應《新少林五祖》中兒子把父親內褲洗破的爆笑劇情，逗得李連杰笑罵一聲「臭小子」，隨即將他緊緊擁入懷中。
謝苗在社群寫下：「我在努力長大，請您慢慢變老。」他感慨表示，無論是周潤發還是李連杰，這些前輩當年對他的教導和照顧，他一直銘記在心，「他們不只是教我演戲，更教會我怎麼做人。」
全球武術高手同台對決
谷垣健治為「甄家班」出身，曾擔任《殺破狼》、《導火線》等港片動作指導，並以《九龍城寨之圍城》榮獲香港電影金像獎最佳動作設計，這次在《火遮眼》除了邀來謝苗大展身手，還集結全球的武術高手同台飆戲，包括《全面突襲》喬塔斯利姆（Joe Taslim）、《媽的多重宇宙》黎唯、《捍衛任務3》亞洋魯辛（Yayan Ruhian）、《浪客劍心》岩永丞威等人。
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