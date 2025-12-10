《購物狂的異想世界》作者蘇菲金索拉55歲腦癌病逝⋯女主角心碎悼念

《購物狂的異想世界》小說作者蘇菲金索拉過世。（圖／翻攝自Sophie Kinsella IG）

英國作家蘇菲金索拉（Sophie Kinsella）10日因腦癌病逝，享年55歲，家屬已經證實悲訊。她生前著有《購物狂》系列小說，曾改編成2009年電影《購物狂的異想世界》。

蘇菲金索拉2022年被診斷出患有侵襲性腦癌，她的家屬10日透過她的官方Instagram帳號發布死訊，「我們心碎地宣布，我們摯愛的蘇菲（也叫Maddy，又名Mummy）已於今天早上逝世。她走得很平靜，生命最後幾天身邊充滿了她的最愛，包括家人、音樂、溫暖、耶誕和喜悅。」

家屬表示，無法想像沒有蘇菲的光芒和對生命的熱愛，生活會變成什麼樣子，「儘管她承受著難以想像的勇氣面對病魔，蘇菲仍然認為自己是幸運的，能擁有如此美好的家人和朋友，以及非凡成功的寫作生涯，她沒有視一切為理所當然，並永遠感激她所得到的愛。」

蘇菲金索拉的著作在超過60個國家售出逾五千萬冊。（圖／Getty）

蘇菲金索拉24歲擔任財經記者時出版的第一本書《The Tennis Party》，光是《購物狂》系列小說就有八部，前兩部被改編成電影《購物狂的異想世界》，由艾拉費雪（Isla Fisher）主演；2003年的著作《我的A級秘密》（Can You Keep a Secret?）也被改編成2019年的同名電影，由亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario）和泰勒霍奇林（Tyler Hoechlin）主演。

而她過世前最後的作品是2024年10月出版的《What Does It Feel Like?》，描述她被診斷出癌症的經歷，全部著作在超過60個國家，售出逾五千萬冊。

艾拉費雪悼念蘇菲金索拉。（圖／翻設自艾拉費雪IG）

對於蘇菲金索拉離世，《購物狂的異想世界》電影女主角艾拉費雪發文悼念，感謝她創造了Rebecca Bloomwood這個既幽默也有缺陷的夢幻喜劇角色，「而我很幸運能夠飾演她，說出你那機智且精彩的文字。我的女兒們是讀著你的書長大的，直到今天她們仍然愛著你的作品。」對於蘇菲過世，艾拉費雪直呼心碎，「妳仍然是我的英雄，我對妳充滿感激。儘管我們不會再相見了，但妳的光芒和魔力將會透過妳那些不可思議的角色永遠流傳下去。」

艾拉費雪悼念蘇菲金索拉。（圖／翻設自艾拉費雪IG）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導