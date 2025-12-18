《賽馬娘》名將怒濤粉絲超暖心！集資破1900萬只為讓現實原型賽馬名將戶仁安享晚年

由 Cygames 開發的手遊《賽馬娘 Pretty Derby》將馬匹擬人化成動畫少女風格吸引了許多玩家，推出至今也一直有著超高人氣，吸引許多人加入遊戲，開始培育自己的賽馬娘之路。而最近《賽馬娘 Pretty Derby》的粉絲們就透過一次募資活動，替遊戲中馬娘「名將怒濤」的現實原型日本超知名賽馬「名將戶仁」集資 61.5 萬美元（約 1910 萬元新台幣）修建牠目前居住的牧場，讓已經退休的「名將戶仁」的晚年生活能夠更舒服。

《賽馬娘》名將怒濤的超人氣也讓玩家替現實原型「名將戶仁」集資安享晚年(Credit:Cygames)

據悉，名將戶仁 1996 年出身於愛爾蘭，今年已經 29 歲了，而牠在 5 的賽馬生涯中一共出戰 27 次，拿下了 10 座冠軍、8 座亞軍與 2 個季軍，實力真的非常強悍，也因此被做進了《賽馬娘 Pretty Derby》中，叫做「名將怒濤」。退休之後，名將戶江在幾經輾轉後，2021 年起去到了日本北海道的 Northern Lake 牧場，與其他四匹馬、3 隻貓一起生活。

不過，由於 Northern Lake 牧場已經 40 年了，因此許多地方都必須重新整建一番，解決牧場的漏水、動線等問題。為此牧場主人就發起了募款活動，直到 12 月 22 日為止希望籌集 1500 萬日圓（約 300 萬新台幣）。沒想到，這個專案也引起許多《賽馬娘 Pretty Derby》粉絲的注意，直到現在已經超過 8000 人贊助，募資金額已經多達 94,789,000 日圓（約 1910 萬新台幣），希望能在現實世界中也讓自己心愛的馬娘「名將怒濤」過上好生活，在牧場中安養晚年。牧場也表示，如果能順利突破 1 億日圓（約 3300 萬新台幣）的話，就能購入馬匹跑步機等器材，讓名將戶仁等其他馬匹們一起生活的更安全，避免退化發生。