《賽馬娘》玩偶驚見「人類耳朵」設定崩壞！製造方緊急道歉並開放退換貨

Cygames 旗下高人氣的多媒體企劃《賽馬娘 Pretty Derby》，最近一款周邊商品引發熱議，由 Gift 推出的「比布魯斯」 （ヴィブロス）絨毛玩偶，被發現存在嚴重設計瑕疵。這款原本在 2025 年底 Comic Market 107（C107）先行販售的商品，竟在賽馬娘標誌性的獸耳之外，還多做了一對「人類耳朵」。由於在《賽馬娘》的官方世界觀設定中，馬娘是沒有人類耳朵的，這失誤立刻在社群網路上掀起討論。

馬娘世界觀中，是沒有人類耳朵的。（圖源：株式会社Gift）

針對此項疏失，製造商 Gift 於 1 月 7 日正式發表道歉聲明，承認該商品出現了和「原本設定中不符合」的缺陷，並承諾對購買該商品的消費者負起全責。持有瑕疵玩偶的顧客可以選擇「更換良品」或「全額退款」。選擇換貨的粉絲預計將在 2026 年 5 月上旬收到修正後的商品，而退款服務則會在回收商品後進行匯款，受理期限直到 3 月底為止。

雖然這是明顯的生產失誤，但玩家社群的反應卻意外的非常歡樂。畢竟過去就有許多類似案例，獸娘經常除了獸耳外，還會把耳機戴在人類耳朵的位置上，是相當經典的梗。許多網友笑稱這是「隱藏版稀有款」反而更有收藏價值。