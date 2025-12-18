《賽馬娘》粉絲募資近2000萬！只為讓「名將怒濤」原型馬安養晚年
由 Cygames 開發的手遊《賽馬娘 Pretty Derby》將馬匹擬人化成動畫少女風格吸引了許多玩家，推出至今也一直有著超高人氣，吸引許多人加入遊戲，開始培育自己的賽馬娘之路。而最近《賽馬娘 Pretty Derby》的粉絲們就透過一次募資活動，替遊戲中馬娘「名將怒濤」的現實原型日本超知名賽馬「名將戶仁」集資 61.5 萬美元（約 1910 萬元新台幣）修建牠目前居住的牧場，讓已經退休的「名將戶仁」的晚年生活能夠更舒服。
據悉，名將戶仁 1996 年出身於愛爾蘭，今年已經 29 歲了，而牠在 5 的賽馬生涯中一共出戰 27 次，拿下了 10 座冠軍、8 座亞軍與 2 個季軍，實力真的非常強悍，也因此被做進了《賽馬娘 Pretty Derby》中，叫做「名將怒濤」。退休之後，名將戶江在幾經輾轉後，2021 年起去到了日本北海道的 Northern Lake 牧場，與其他四匹馬、3 隻貓一起生活。
不過，由於 Northern Lake 牧場已經 40 年了，因此許多地方都必須重新整建一番，解決牧場的漏水、動線等問題。為此牧場主人就發起了募款活動，直到 12 月 22 日為止希望籌集 1500 萬日圓（約 300 萬新台幣）。沒想到，這個專案也引起許多《賽馬娘 Pretty Derby》粉絲的注意，直到現在已經超過 8000 人贊助，募資金額已經多達 94,789,000 日圓（約 1910 萬新台幣），希望能在現實世界中也讓自己心愛的馬娘「名將怒濤」過上好生活，在牧場中安養晚年。牧場也表示，如果能順利突破 1 億日圓（約 3300 萬新台幣）的話，就能購入馬匹跑步機等器材，讓名將戶仁等其他馬匹們一起生活的更安全，避免退化發生。
其他人也在看
女孩把「聖誕毛球」塞進鼻孔 醫示警：千萬別自己挖！
兒科醫師黃紹基從一名小女孩鼻孔中取出異物，當物品呈現在眼前時，他與孩子父親不約而同驚呼，「這是什麼啊？」經網友解答後才知道，原來是用於裝飾的「聖誕彈力毛球」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
綠澎湖縣長陳光復率團訪問台中市府 盧秀燕分享數位與智慧治理經驗
澎湖縣長陳光復18日率縣府團隊70多人拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接待，盧秀燕除了大談《台中通》外，並大讚陳光復不管在民主政治或城市治理方面，有很多學習之處，希望有機會能跨海到澎湖；澎湖縣長陳光復贈台中市長盧秀燕澎湖砂畫。會中盧幾乎全程以台語交流，相當罕見。盧秀燕指出，台中市除了在智慧治理上打造數位市民平台《台中通TCPASS》，提供2600項市政服務，包括7月上路的好孕專車線上服務，與正在舉辦的台中購物節，台中通就是提供民眾參與的數位平台，目前下載次數已超過300萬次，成為地方政府推動數位便民的重要典範。澎湖縣長陳光復表示，此行率領縣府團隊70多人拜會台中市府，學習台中的數位發展，他肯定《台中通》獲得國際大獎，強調澎湖是觀光旅遊大縣，也需要智慧管理，另包括與市府環保 ...台灣新生報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
共軍反腐出新招 官網公開徵集違規採購問題
（中央社台北18日電）中共解放軍內部反腐持續擴大。共軍旗下的「軍隊採購網」15日罕見地發布「關於徵集空軍部隊違規採購問題公告」，公開向社會徵求提供中共空軍採購方面的違規線索，受理舉報期限到2026年6月30日止，引起關注。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
50年僅13例！北極熊媽媽罕見收養非親生幼崽 科學家讚：存活率增
加拿大曼尼托巴省邱吉爾鎮（Churchill）因位於北極熊秋天遷徙路線聞名，又被稱為「世界北極熊之都」，許多科學家也會前往觀察北極熊，然而日前發現，一隻北極熊媽媽竟收養非親生幼崽，成近50年來第13件收養案例，相當罕見。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1
今彩539 12/18開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
今彩539第114305期即將開獎，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
TGA 2025再創歷史新高，全球觀看次數突破1.71億
被譽為遊戲界奧斯卡的「The Game Awards」（TGA），上週剛結束的 TGA 2025 再度刷新自身的收視紀錄。主持人兼創辦人 Geoff Keighley 通過個人社群 X（推特）正式宣布，今年的頒獎典禮在全球直播串流的觀看次數超過了驚人的 1.71 億次，超越了去年的紀錄。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
高雄進口車商門市巨型招牌突掉落 砸中停放整排9部汽機車
高雄市鳳山區武慶路一家進口車商門市約30米寬的巨型招牌今天近午突然掉落，直接砸中下方停放的9部汽機車，其中6部為汽車，所幸，並未砸傷人員，轄區警方表示，尚未接獲店家報案，將派員了解。由鐵皮搭建的巨型招牌約近30公尺寬度，橫跨於店家展示門市，突然發生崩落事故店家十分低調，不願對外說明，經初步統計，現場自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
網熱議「男女御宅族出門打扮的差異」：男生把治裝費都變成喜歡的樣子
在 ACG 御宅族領域一些愛好者的形象由於大多數都相當統一，因此也誕生了一些獨特的刻板印象。而最近日本 X（推特）社群上一篇由網友 @numatami63 分享的個人發現貼文獲得大量迴響，話題聚焦於御宅族群體中顯著的性別穿搭差異。該貼文指出，在同樣 ACG 愛好者的群體中，「女性宅宅」通常會在外觀上用心打扮，反觀多數「男性宅宅」似乎對自己的外在形象毫不在意，這番觀察迅速在網路上掀起一波關於宅宅穿搭的討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
3人喝喜酒「包3100玩具鈔」 她氣炸：哪來的臉
3人喝喜酒「包3100玩具鈔」 她氣炸：哪來的臉EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
14檔政策護盤 力抗外資
外資連續三個交易日狠提款不手軟，合計大賣超1,408億元，因台積電（2330）領跌摜破季線，政策護盤急急如律令，八大公股行庫旗下券商連三買，統計三日大買台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股大敲共264億元，力抗外資賣壓。工商時報 ・ 12 小時前 ・ 9
冒險不能戴假睫毛？IGN編輯吐槽《古墓奇兵》新蘿拉，網友反酸：打恐龍就很科學？
Amazon Game Studio 宣布經典動作冒險系列《古墓奇兵》重製版《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》（Tomb Raider: Legacy of Atlantis）預計於 2026 年正式推出。網路上針對重製後的新蘿拉各有意見。其中知名主持人同時也是 IGN 編輯的 Stella Chung，對新蘿拉的評論引起社群熱議，她質疑：「誰搏命會戴著假睫毛？」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 1
hololive戌神沁音跳《鏈鋸人》蕾潔舞！日公司技術「突破次元壁」彿觸手可及
日本科技公司 Portalgraph 最近在社群 X（推特）上公開了一段引發熱議的技術展示影片。這段影片利用該公司自家的 Portalgraph 技術，將 hololive 旗下人氣 VTuber 「麵包狗」戌神沁音（戌神ころね）以超立體感的 3D 方式投影出來。不同於傳統平面影像，這項技術能在 VR 投影環境中呈現出彷彿角色真的跳出螢幕般的視覺效果，即時根據觀看者的眼睛觀看方向改變，讓虛擬偶像更加栩栩如生。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 40
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 4
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 6
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 54
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 19 小時前 ・ 53
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 30