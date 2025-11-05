《賽馬娘》6週年花籃變「災情」！粉絲怒控廠商擺爛，Cygames霸氣介入退款

Cygames 旗下多媒體企劃《賽馬娘 Pretty Derby》，在今年 10 月舉辦了 6 週年線下活動和 LIVE 演唱會，吸引近 4 萬人參加。卻沒想到驚傳合作的花籃廠商 Frasta 擺爛，導致粉絲們花大錢訂製的祝賀花籃成品極其陽春，甚至有多處損壞，引發大量粉絲不滿並在社群媒體上炎上。然而最後 Frasta 無法處理退款，Cygames 宣布在介入和協調後，他們會代表受影響的粉絲進行退款。

花籃事件引起許多粉絲憤怒。（圖源：ウマ娘プロジェクト公式アカウント）

事件起因是，《賽馬娘 Pretty Derby》6 週年線下活動中，Cygames 推薦的可選廠商 Frasta，許多粉絲為了替自己支持的馬娘應援，通過官方合作的可選廠商 Frasta 訂購昂貴的客製化花籃（客製一個約 6 到 10 萬日圓），沒想到活動現場的花籃品質慘不忍睹，不僅裝飾品缺漏，甚至連花朵都有毀損，與當初的宣傳圖完全不符，讓粉絲大失所望，有的花籃還根本沒有出現在現場。甚至同 10 月中舉辦的《世界計畫 繽紛舞台！ feat.初音未來》5 週年感謝祭，也是找來 Frasta 合作，都出現類似的情況。

事件爆發後，Frasta 於 10 月 22 日正式發表道歉聲明，坦承因事前準備不足、現場設置作業延誤，加上運輸過程中發生事故，導致許多花籃破損、花材折斷，最終無法以完美的狀態呈現。聲明中也指出，由於種種疏失，無法即時回應大量粉絲的詢問，對此深感抱歉。為此，Frasta 承諾將針對所有通過特設網站購買花籃的消費者，進行全額退款。

然而在粉絲的強烈抗議與不滿聲中，《賽馬娘》的遊戲營運商 Cygames 也介入處理。最終，官方表示在和 Frasta 確認後，他們自身難以處理退款的問題，所以接下來會由 Cygames 代表受影響的客戶進行退款，更多詳細資訊會在日後公開。這次事件也讓許多粉絲對 Frasta 的處理方式感到失望，但也感謝 Cygames 官方願意出面為玩家解決問題，維護玩家的權益，認為整個事件都是 Frasta 的問題：「不是 Cygames 的錯，卻要 Cygames 處理」、「大概是金額太大無法退款吧」、「希望這家公司別再涉及娛樂領域」、「對這合作商真的很失望，期待的花籃就這樣沒了」