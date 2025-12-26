《賽馬娘Pretty Derby》繁中版與肯德基合作，登入送500寶石與紀念道具炸雞桶

由日本 Cygames 開發、小萌科技代理的養成手機遊戲《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版將於12月27日12:00 舉辦「賽馬娘Pretty Derby | KFC」合作活動！同時販售「KFC合作紀念 附贈支援卡片限定禮包」，購買禮包可獲得合作限定支援卡片與道具，並可參與抽獎活動，有機會將「KFC 合作紀念周邊」帶回家！

（來源：小萌科技官方提供）

「賽馬娘Pretty Derby | KFC」紀念登入獎勵

12月27日 12:00起，登入遊戲即可獲得500個寶石！同時還會贈送合作紀念道具「KFC原味炸雞桶」！

（來源：小萌科技官方提供）

KFC散步活動

本次的賽馬娘散步是與KFC合作紀念的特別版！在活動期間內與賽馬娘一起散步，不僅可以觀看超可愛的散步演出，還可以增加與賽馬娘的親密度！

（來源：小萌科技官方提供）

「KFC合作紀念 附贈支援卡片限定禮包」販售

12月27日起，將販售「KFC合作紀念 附贈支援卡片限定禮包」。「KFC合作紀念 附贈支援卡片限定禮包」價格為：390元 新台幣 / 88元 港幣。

舉辦期間

2025年12月27日 12:00 ～ 2026年1月16日 04:59

禮包內容

KFC合作紀念 附贈支援卡片限定禮包 付費寶石×700 [今天也開心又美味]里見光鑽×5 KFC原味炸雞桶×2 KFC比司吉×2

注意事項

「KFC合作紀念 附贈支援卡片限定禮包」1個帳號僅限購買1次。

賽馬娘Pretty Derby | KFC合作紀念周邊限時抽獎活動

12月27日起，於《賽馬娘Pretty Derby》購買「KFC合作紀念 附贈支援卡片限定禮包」的訓練員，即可登入抽獎活動網頁參加抽獎！有機會獲得「賽馬娘 | KFC 合作紀念周邊」，包含賽馬娘×KFC 合作紀念徽章組、賽馬娘×KFC 合作紀念卡套（隨機一款）。

（來源：小萌科技官方提供）

抽獎活動網頁連結

活動網頁連結：https://uma.komoejoy.com/umakfc/campaign/

活動時間

2025年12月27日 12:00 ～ 2026年1月25日 04:59

中獎名單將於2026年1月30日 12:00公布在抽獎活動網頁，屆時訓練員可登入頁面查看抽獎結果。

抽獎獎品

賽馬娘ｘKFC 合作紀念徽章組

賽馬娘ｘKFC 合作紀念卡套（隨機一款）

（來源：小萌科技官方提供）

更多精彩活動內容與詳細資訊，歡迎追蹤《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版官方粉絲專頁，隨時掌握最新消息！

以上內容為廠商提供資料原文