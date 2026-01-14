《赤手登峰》艾力克斯十天後來台徒手攀101！ 賈永婕搶先登頂喊腿軟

曾創下無繩獨攀優勝美地酋長岩紀錄、奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》的主角艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將於台灣時間1月24日（六）上午9時，挑戰徒手攀登高達508公尺的台北 101。

這不僅是霍諾德職業生涯中最驚險的一次建築物挑戰，也是Netflix首度在亞洲進行的大型戶外極限直播。特別節目《赤手獨攀台北 101：直播》將由知名主持人Elle Duncan領軍，邀請包括極限運動家Emily Harrington、知名YouTube科學家Mark Rober、WWE明星Seth Rollins與專業人士Pete Woods共同參與，與全球觀眾同步見證每一個屏息瞬間。

廣告 廣告

賈永婕挑戰站上台北101最高點。 （圖／翻攝臉書賈永婕的跑跳人生）

台北101董事長賈永婕今日（14日）在社群平台搶先分享多張登頂101的震撼照片。她表示這絕對不是玩命，而是經過極其慎重的風險評估與練習。她自嘲是「瘋子董事長」才敢接受這項挑戰：「頂尖高手再神再厲害，也要有瘋子董事長願意擔當！一般董事長應該已腿軟......好我承認我腿很軟，我只能站一條鋼圈，但是我就是有勇氣站上去接受挑戰！」

霍諾德以《赤手獨攀（Free Solo）》聞名，即是在沒有任何繩索、保護裝備的情況下攀登。他在2017年以不到4小時完成酋長岩的壯舉仍是攀岩界的傳奇。面對即將到來的101挑戰，已為人父的霍諾德冷靜表示：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生。」他特別指出101的結構中，每8層樓就會出現一次的「竹節箱體」懸空設計，將是本次挑戰最耗費體力且最具未知的關鍵路段。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導