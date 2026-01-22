《赤血沙漠》公開開發完成「Gone Gold」，歷經6年磨劍即將上市！
由韓國遊戲開發商 Pearl Abyss 製作的開放世界動作冒險遊戲《赤血沙漠》（Crimson Desert），官方通過社群正式宣布遊戲已「Gone Gold」，也就是開發全部完成的意思，母片送入工廠準備量產。這項消息也為期待多年的玩家打了一劑強心針，確認遊戲不會再延期，將準時於今年 3 月正式發售。
《赤血沙漠》最初於 2019 年首度公開，原本預計 2021 年推出，但為了追求更高的品質和遊戲深度，開發團隊決定延後上市並大幅提升遊戲內容。經過長達 6 年的開發週期與多次線下測試打磨，本作終於大功告成。這款受全球玩家矚目的 3A 大作，主打的更是寫實的畫風與流暢的戰鬥系統，玩家將扮演傭兵團團長，在廣闊的大陸上書寫屬於自己的傳奇故事。
而目前關於遊戲的資訊，也陸續在網路上公開，先前《赤血沙漠》公關總監就透露，遊戲的地圖將遠超玩家想像的巨大，可遊玩區域面積至少是 Bethesda 經典名作《上古卷軸5：無界天際》的 2 倍大，甚至比 Rockstar 製作的《碧血狂殺2》地圖還要更為廣闊，並保證絕對不是「大而空曠」。
隨著《赤血沙漠》開發工作告一段落，Pearl Abyss 目前正在全力準備全球發行工作，預計登陸 PC、PS5 以及 Xbox Series X／S、Epic Games Store、MacOS 等平台。
We're thrilled to announce that #CrimsonDesert has gone gold!
On behalf of the team at Pearl Abyss, thank you to our fans around the world for your support and for reaching this milestone with us. Stay tuned for more news, and see you in Pywel on March 19! pic.twitter.com/zUlDWvnUHQ
— Crimson Desert (@CrimsonDesert_) January 21, 2026
