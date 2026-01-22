《赤血沙漠》公開開發完成「Gone Gold」，歷經6年磨劍即將上市！

由韓國遊戲開發商 Pearl Abyss 製作的開放世界動作冒險遊戲《赤血沙漠》（Crimson Desert），官方通過社群正式宣布遊戲已「Gone Gold」，也就是開發全部完成的意思，母片送入工廠準備量產。這項消息也為期待多年的玩家打了一劑強心針，確認遊戲不會再延期，將準時於今年 3 月正式發售。

遊戲已經能確定不會再延期啦！（圖源：赤血沙漠）

《赤血沙漠》最初於 2019 年首度公開，原本預計 2021 年推出，但為了追求更高的品質和遊戲深度，開發團隊決定延後上市並大幅提升遊戲內容。經過長達 6 年的開發週期與多次線下測試打磨，本作終於大功告成。這款受全球玩家矚目的 3A 大作，主打的更是寫實的畫風與流暢的戰鬥系統，玩家將扮演傭兵團團長，在廣闊的大陸上書寫屬於自己的傳奇故事。

而目前關於遊戲的資訊，也陸續在網路上公開，先前《赤血沙漠》公關總監就透露，遊戲的地圖將遠超玩家想像的巨大，可遊玩區域面積至少是 Bethesda 經典名作《上古卷軸5：無界天際》的 2 倍大，甚至比 Rockstar 製作的《碧血狂殺2》地圖還要更為廣闊，並保證絕對不是「大而空曠」。

隨著《赤血沙漠》開發工作告一段落，Pearl Abyss 目前正在全力準備全球發行工作，預計登陸 PC、PS5 以及 Xbox Series X／S、Epic Games Store、MacOS 等平台。