《赤血沙漠》地圖規模驚人！官方證實比《碧血狂殺2》還大、達《上古卷軸5》2倍

由韓國知名《黑色沙漠》開發商 Pearl Abyss 所打造，開放世界動作冒險新作《赤血沙漠》（Crimson Desert），即將在 3 月 20 日上市。而近日官方則是公開了地圖規模細節，本作的舞台「帕衛爾大陸」將會比《上古卷軸5》和《碧血狂殺2》的還要大。

今年上半最受到關注的開放世界遊戲。（圖源：赤血沙漠）

根據 Pearl Abyss 公關總監 Will Powers 在「New Game+ Showcase 2026」活動中透露，《赤血沙漠》的地圖將遠超玩家想像的巨大。他明確的提到，遊戲的可遊玩區域面積至少是 Bethesda 經典名作《上古卷軸5：無界天際》的 2 倍大，甚至比 Rockstar 製作的《碧血狂殺2》地圖還要更為廣闊。

假如以目前已知的具體數據換算，《上古卷軸5》的地圖面積約為 37 平方公里，而《碧血狂殺2》則約為 75 平方公里；這代表《赤血沙漠》的實際地圖極有可能超過 75 平方公里。當然，開發團隊也強調過，他們並非單純追求「大」而忽略內容，目標是打造一個充滿互動性的世界，避免落入「大而空洞」的窘境。

尤其是遊戲內將包含天空島嶼等非常特殊探索區域、解謎要素、房屋系統以及豐富的製作機制。官方希望能通過高密度的內容，讓玩家在探索過程中依照自己的選擇和際遇，建立屬於個人的冒險故事和「個人對作品的詮釋」（Headcanon），而不是完全按照官方的設定進行，給予玩家最大限度的選擇權。

《赤血沙漠》最初原本是為 MMORPG《黑色沙漠》的前傳，後來轉型為專注於單人體驗的開放世界動作遊戲。玩家將扮演傭兵團長「克里夫」，在戰亂與神話生物共存的世界中殺出一條血路，找回自己失去的一切。