《赤血沙漠》系統複雜如《曠野之息》，並澄清戰鬥風格更貼近白金工作室

韓國遊戲開發商 Pearl Abyss 旗下開放世界動作冒險新作《赤血沙漠》（Crimson Desert），即將在 3 月 20 日推出。但由於目前釋出的多段 BOSS 戰鬥影片，被部分群眾猜測又是另一款受「魂系」（Soulslike）風格啟發的作品。對此，公關總監 Will Powers 在受訪時明確澄清，本作絕對不是魂系遊戲。

2026 年上半最受矚目的遊戲之一。（圖源：赤血沙漠）

Will Powers 在 New Game+ Showcase 2026 的訪問中透露，雖然他們尊重該類型的作品，但《赤血沙漠》的核心理念完全不同，是一款開放世界動作遊戲，系統非常的深，有各種系統堆疊起來，讓玩家探索和移動時可以選擇，複雜度類似《薩爾達傳說：曠野之息》；戰鬥方面則更接近白金工作室的作品（以各種爽快高速戰鬥的動作遊戲為主，非魂系）。

至於過去玩家在線下試玩版中感受到的高難度，製作團隊解釋這是一個「美麗的誤會」。目前的試玩版本為了在有限時間內展示遊戲特色，特別讓主角一開始就解鎖了約 10 到 15 種技能，並且直接面對強大的 BOSS，導致玩家在不熟悉操作的情況下感到挫折。正式版會採循序漸進的成長曲線，讓玩家隨著劇情逐步解鎖能力並掌握戰鬥系統。

除了戰鬥系統的澄清，知名技術分析團隊 Digital Foundry 也對《赤血沙漠》給出了相當高的評價，大讚開發團隊自家的 BlackSpace Engine 引擎，不論是細節層次、光照、水體物理表現等，都帶來了非常驚人的技術創新。