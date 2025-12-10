《赤血沙漠》獲選PS推薦 「2026及未來最受期待遊戲」，3月20日正式上市

韓國遊戲研發商珍艾碧絲於今（10日）宣布，旗下開放世界動作冒險新作《赤血沙漠》獲 PlayStation Store推薦為 「2026 及未來最受期待遊戲（The Most Anticipated Games Coming to PlayStation 5 in 2026）」之一。

（來源：PEARL ABYSS官方提供）

索尼互動娛樂公佈PlayStation Store 2026 及未來最受期待遊戲名單，包含《赤血沙漠》與《漫威金鋼狼》、《惡靈古堡 9：安魂曲》、《沙羅週期》等15款全球備受期待的作品，玩家可參考名單並搭配影片了解作品資訊。

《赤血沙漠》自今年度遊戲開發者大會（GDC）起，陸續參與了Summer Game Fest（SGF）、Bilibili World、ChinaJoy、PAX EAST & WEST、東京電玩展（TGS）等多個全球主要遊戲展會，進一步提高全球玩家的期待。而珍艾碧絲繼去年公開以Boss戰鬥與動作體驗為主的試玩版本後，今年則首次釋出以開放世界為中心的任務章節試玩，並獲得參與試玩的玩家、媒體、實況主對遊戲中逼真的開放世界、高自由度互動、細膩的物件物理效果等，給予栩栩如生、充滿沉浸感的遊戲體驗等高度評價。

《赤血沙漠》預定將於台灣時間2026年3月20日於PC及家用主機平台上市，各遊戲版本預購現正進行中，玩家將可於PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam 及 Apple Mac 等平台進行遊玩。

