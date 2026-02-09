《超少女》萌犬「氪普托」身世曝光！傑森摩莫亞霸氣化身反派暴狼
DC電影《超少女》公開最新預告，可以看到超人氣萌犬「氪普托」以幼犬之姿現身，將於本片正式揭曉牠的身世之謎；傑森摩莫亞飾演的反派「暴狼」也霸氣登場，預示一場震撼宇宙的正邪對決即將引爆。
氪普托首次現身於《超人》，出場的畫面都相當搶戲，但牠真正的主人其實是「超少女」卡拉佐艾爾。預告中，年幼的氪普托全身髒兮兮、躲藏於廢墟中，直到與超少女相遇，才為一切帶來轉機，有可能在《超少女》會扮演更加重要且不可或缺的角色。
此外，傑森摩莫亞此次化身為反派「暴狼」，他全身刺滿黑色圖騰，帥氣地騎乘宇宙重機亮相，更對著超少女發出招牌邪惡狂笑，一改水行俠的形象。傑森摩莫亞從未掩飾過自己想要詮釋「暴狼」的心願，「我以前有收藏漫畫，他一直是我最喜歡的角色，如果他們真的打電話來邀請我演出或試鏡，我肯定會去。」如今終於圓夢。
《超少女》將於6月26日在北美上映。
其他人也在看
狂漲7萬粉！爆紅白富美是蔡幸娟愛女 突宣布消失社群原因曝
狂漲7萬粉！爆紅白富美是蔡幸娟愛女 突宣布消失社群原因曝
五股超商搶案4小時偵破！嫌犯走投無路自首投案
犯嫌自知難逃，於疏洪一路、疏洪十路投案。蘆洲警分局提供 蘆洲分局偵查隊隊長謝志和。蘆…
林宅血案改編《世紀血案》電影爭議延燒 亞太自由婦女協會籲：延續未完調查
即時中心／温芸萱報導改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷。電影未向林義雄及其家屬取得授權，導演徐琨華被起底是當年警總發言人孫子，演員李千娜也因失言引發社會譁然，激起全民關注與批評。對此，亞太自由婦女協會及多個民間團體今日呼籲，應正視林宅血案的政治事件本質，並延續、完成國家尚未完成的調查責任。
楊烈西餐廳「大膽唱日文歌」沒在怕！遭觀眾拿玻璃罐逼近恐嚇
綜藝天王胡瓜YouTube頻道《下面一位》，邀請到許多大咖好友上節目敘舊聊天。最新一集邀請到寶島歌王楊烈，兩人多年未見，而胡瓜透露自己其實是楊烈的小粉絲，許多歌曲在楊烈的詮釋下都別有一番風味。不過兩人見面迎來一項任務，要擔任狗保母帶兩隻狗狗出去玩，胡瓜原本還信心滿滿，不料後期不管怎麼奮力丟球、引誘，其中一隻狗狗都無動於衷，另一隻狗狗則是非常捧場，玩得不亦樂乎。
《世紀血案》導演徐琨華終於發聲 「不知有記者會」沒話語決策權
電影《世紀血案》引發爭議，導演徐琨華神隱多日後今（8）日晚間終於發聲，提出六點聲明，「我作為由製作公司聘⽤的導演，有責任去回應⼤眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。」針對他參與這部電影⼯作的實情，以及他的理解與判斷逐項說明。
電影《世紀血案》涉扭曲歷史引爆眾怒 民進黨發聲了：盼朝野持續落實轉型正義
電影《世紀血案》取材自46年前「林宅血案」，但卻從未採訪現仍在世的當事人林義雄、
高市早苗引領日本政壇穩定 投資人怎操作看這裡！
財經中心／王駿凱報導日本國會改選結果出爐，高市早苗領導的自民黨獲得316席，成功取得超過三分之二的席次，創下二戰以來單一政黨在眾議院中最高席次的紀錄，同時也是自1955年自民黨創黨以來的最佳表現。今天日經指數創下5萬6363點的紀錄，大漲2110點，日經濟備受關注。
春節前資金缺口上看3兆人民幣，人行本週料加碼放水穩跨節
【財訊快報／陳孟朔】中媒報導，中國2026年春節連假自2月15日至2月23日、長達9天，銀行間市場也進入一年一度的「跨節流動性大考」。在取現高峰、稅期與政府債券繳款等因素疊加下，市場估算節前流動性缺口可能上看逾3兆人民幣，中國人民銀行(央行或人行)本週是否加大逆回購與中期工具投放，成為資金面定錨關鍵。從工具選擇來看，近期人行已明顯採取「跨節導向」的期限配置，除7天期操作外，也提高14天期逆回購比重，核心目的在於把資金供給覆蓋到長假之後，降低節後回籠造成的資金利率跳升風險。市場人士認為，這類操作更偏向日曆效應下的流動性平滑，而非政策轉向訊號。與此同時，中期工具也被視為「穩信心」的搭配選項。人行1月已進行9000億人民幣、6個月期買斷式逆回購等中期投放安排，顯示在短端逆回購之外，仍傾向以較長天期工具提供跨季、跨節的資金底盤。若2月中旬再度續作或加量，將有助在節前把銀行體系超額準備金維持在相對舒適水位。
中島美嘉5/16、5/17北流開唱！時間地點、售票時間、票價座位一次看
日本樂壇女神中島美嘉隨著全新專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》即將發行，正式展開全新亞洲巡迴演唱會《MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026》。台北場5/16、5/17兩天在台北流行音樂中心登場，2/6年代售票系統全面開賣。本次巡演以「腦內音樂劇」為核心概念，延伸專輯中光與影、舞台與幕後交錯的世界觀，打造更貼近聲音本質、情緒層次更加細膩的現場演出形式，讓歌迷有機會在現場感受中島美嘉獨有的舞台魅力與音樂敘事。中島美嘉演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
Bad Bunny出手也沒用？傳願幫付保險 波多黎各雙星仍無緣WBC
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於 3 月開打，波多黎各隊名單日前公布，卻未見兩大球星身影，引發討論。效力紐約大都會的Francisco Lindor與休士頓太空人的Carlos Correa雙雙缺席，外界原先認為與賽事保險問題有關，不過美媒近日披露，背後其實另有內情。
寒冬泡湯暗藏危機！46歲情侶檔北投湯屋猝逝…醫授5大泡湯秘訣防心梗、休克：這3類人別泡太久
最近低溫來襲，不少民眾出現感冒或流感症狀，為舒緩不適選擇泡湯，卻潛藏健康風險。北投一溫泉湯屋8日驚傳46歲情侶雙亡，女子疑泡湯過久昏厥，男方目睹現場後也倒地送醫不治。醫師提醒，泡湯時間過長或水溫過高，心血管疾病者、年長者及身體不適者風險更高，務必縮短時間並注意安全。 針對冬季泡湯潛藏的風險，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，泡湯雖有助放鬆筋骨、促進循環，但若時間過長、溫度過高，恐增加心肌梗塞、昏厥甚至休克風險，並分享5大安全泡湯原則，同時提醒心血管疾病患者、年長者及身體不適者，泡湯時間務必縮短、提高警覺。 （原文發布於2025/2/13，更新於2026/2/9）
以為彩券只中1.1萬…幸運兒靠同事「1舉動」獎金翻1000倍！本尊也傻眼：完全難以置信
一不小心錯失千萬！美國伊利諾州（Illinois）近日發生一起有驚無險的中獎事件，一名男子購買樂透後，原以為只中了350美元（約1.1萬元新台幣），因此也決定和同事分享這起小確幸，當同事好心為他透過官方APP再度確認時，卻發現男子實際中了35萬美元（約1100萬元新台幣），比原以為的獎金多出1000倍！
自民黨橫掃316席 學者：日本政壇親中派徹底瓦解
日本昨（8）日舉行第51屆眾議院選舉，日相高市早苗率領的自民黨橫掃316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄。學者分析，本次大選證明模糊中間主張沒有存活空間，預期日本未來會走國家強大、親美抗中和台路線，沒有回頭路；而小澤一郎、岡田克也雙雙落選，代表日本政壇親中派徹底瓦解。
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
《玉茗茶骨》侯明昊爆交往《折腰》女星3年 凌晨雙雙火速「6個驚嘆號」回應了
28歲古裝男神侯明昊演出《玉茗茶骨》受到知名製作人于正力捧，微博上瘋傳他與大一歲的限定女團「THE9」成員孔雪兒已交往3年，雙方都在9日凌晨火速闢謠，侯明昊發文：「假！！」孔雪兒也發文：「假！！！！」兩人用了6個驚嘆號，可見心急之情。