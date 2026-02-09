《超少女》萌犬「氪普托」身世曝光！傑森摩莫亞霸氣化身反派暴狼

《超少女》米莉愛考克飾演「卡拉佐艾爾」。（圖／華納兄弟提供）

DC電影《超少女》公開最新預告，可以看到超人氣萌犬「氪普托」以幼犬之姿現身，將於本片正式揭曉牠的身世之謎；傑森摩莫亞飾演的反派「暴狼」也霸氣登場，預示一場震撼宇宙的正邪對決即將引爆。

氪普托首次現身於《超人》，出場的畫面都相當搶戲，但牠真正的主人其實是「超少女」卡拉佐艾爾。預告中，年幼的氪普托全身髒兮兮、躲藏於廢墟中，直到與超少女相遇，才為一切帶來轉機，有可能在《超少女》會扮演更加重要且不可或缺的角色。

《超少女》會提到卡拉佐艾爾和氪普托的緣分。（圖／翻攝自預告）

此外，傑森摩莫亞此次化身為反派「暴狼」，他全身刺滿黑色圖騰，帥氣地騎乘宇宙重機亮相，更對著超少女發出招牌邪惡狂笑，一改水行俠的形象。傑森摩莫亞從未掩飾過自己想要詮釋「暴狼」的心願，「我以前有收藏漫畫，他一直是我最喜歡的角色，如果他們真的打電話來邀請我演出或試鏡，我肯定會去。」如今終於圓夢。

《超少女》將於6月26日在北美上映。

傑森摩莫亞在《超少女》飾演反派「暴狼」。（圖／翻攝自預告）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導