《超級機器人大戰Y》DLC第一彈11月21日推出，收錄《銀河旋風》《The Big O》《風都偵探》
萬代南夢宮娛樂宣布，家用主機遊戲《超級機器人大戰》系列最新作品《超級機器人大戰Y》的DLC①即將於11月21日發布。
DLC①收錄了《銀河旋風》、《The Big O》及《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》3部作品，玩家將可以享受與這3部作品有關的追加區域任務及追加可遊玩機體。
購買超限定版、數位終極版、數位豪華版或DLC①＆②組合包的玩家將可以自11月19日開始搶先體驗DLC①。
包含免費更新ver1.1.0情報的「DLC①＆免費更新ver1.1.0宣傳影片」也已同步公開。
DLC①～來自黑暗的委託～
【內容】
追加可遊玩機體：5架機體
追加區域任務：16
追加艦內任務：13
追加輔助成員：2人
【DLC①參戰作品】
《銀河旋風》
《The Big O》
《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》
《銀河旋風》
《The Big O》
《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》
免費更新ver1.1.0發布內容
預計將於11月18日發布的免費更新ver1.1.0將發布以下內容：
追加特別任務：極限連戰
追加EX駕駛員技能
DLC①區域任務第1回「在街角微笑著」
其他、改善動作穩定度
追加特別任務：極限連戰
在CHAPTER 06中將加入全新的特別任務，是以少量單位打倒不斷出現的敵人的高難度任務。
在極限連戰中每一批出現的敵人稱為「WAVE」，在己方的回合中打倒出現的敵人即視為WAVE通關。
通關特定WAVE時，可獲得強力的強化零件或CREDIT等首次通關限定的特別報酬。此外，此任務可不限次數重複遊玩，並根據通關的WAVE獲得大量MXP。
玩家將可徹底培育喜愛的機體及駕駛員，使用自己編組的部隊通關全部10 WAVE。
※由於「極限連戰」屬於特殊任務，與系統中既有設定難度有別，為專用難度，因此，敵人的強度等內容不會因難度設定而有所差異。另外，本模式無法使用AUTO戰鬥。
※在極限連戰中擊墜敵人也無法累計經驗值、擊墜數或CREDIT。
追加EX駕駛員技能
針對11種駕駛員技能追加更強的【EX】技能。
玩家將可以收集技能程式，打造最強的駕駛員。
發布DLC①區域任務第1回「在街角微笑著」
在11月18日的免費更新中，將會發布DLC①區域任務第1回「在街角微笑著」。
未購買DLC①的玩家也可遊玩本區域任務。
※將遊戲更新至ver1.1.0後方可遊玩。
※挑戰免費更新的追加任務「在街角微笑著」前，需通關CHAPTER 02中最初的任務「受託的勇者們」。
※通關DLC①區域任務第1回「在街角微笑著」時，新機體及駕駛員不會加入己方。
※通關DLC①區域任務第1回「在街角微笑著」時，區域任務內新登場的駕駛員會登錄於「角色百科」中，但機體不會登錄於「機器人大圖鑑」中。
《超級機器人大戰Y》遊戲簡介
右為災厄、左則毀滅——
突破宿命吧，鋼之守護者。
《超級機器人大戰》是一款讓各種動畫作品中登場的機器人，超越作品界線而齊聚一堂，與共同敵人進行戰鬥的策略模擬RPG遊戲。
玩家可以在冒險部分欣賞到戰鬥為止的故事，並在模擬部分分別操控配置於地圖上的機器人，擊敗敵人。
戰鬥將分為我方行動回合和敵方行動回合，首先會由玩家移動機器人並進行戰鬥後，會輪到敵方行動。
當玩家破壞地圖中配置的所有敵人，即通過該關卡，並可進入戰略部分。
在戰略部分中，玩家將可運用戰鬥獲得的資金和點數，強化並培育機器人或駕駛員。
戰略部分結束後，將進入下一個劇情的冒險部分。
體驗各種動畫原作的跨界融合故事，享受機器人的戰鬥動畫影片，並持續強化培育自己喜好的機器人和駕駛員，就是《超級機器人大戰》的最大樂趣。
【參戰作品一覽】
《勇者萊汀》
《超電磁機器人 孔巴德拉V》
《聖戰士丹拜因》
《聖戰士丹拜因 New Story of AURA BATTLER Dunbine》
《重戰機艾爾鋼》
《機動戰士Z鋼彈》
《機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞》
《M-MSV》
《機動武鬥傳G鋼彈》
《新機動戰記鋼彈W 無盡的華爾滋》
《機動戰士鋼彈SEED DESTINY》
《機動戰士鋼彈 水星的魔女第一季》
《無敵鐵金剛凱撒 死鬥！暗黑大將軍》
《蓋特機器人ARC》
《銀河機攻隊 莊嚴皇子》
《超時空要塞Delta》
《超時空要塞Delta 激情的Walküre》
《Code Geass 反叛的魯路修 III 皇道》
《Code Geass 復活的魯路修》
《哥吉拉：奇異點》
《SSSS.DYNAZENON》
【DLC①參戰作品】
《銀河旋風》
《The Big O》
《風都偵探 假面騎士SKULL的肖像》
【DLC②參戰作品】
《鋼鐵吉克》
《Dynamic企劃原創（蓋特機器人 漆黑漂流者）》
《傳說之勇者》
－
以上內容為廠商提供資料原文
其他人也在看
後續動畫一部都沒看！「鋼彈之父」吐複雜心境：怕被比較，也怕被遺忘
日本動畫界的傳奇人物，被譽為經典科幻作品《機動戰士鋼彈》之父的創作者富野由悠季（本名"富野喜幸"），在最近的訪談中透露了一個讓許多人都很驚訝的事情，原來他從來沒有看過任何由其他人接手製作的《鋼彈》系列動畫。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
橫向卷軸遊戲《Possessor(s)》正式上市限時85折！特價新台幣253元
世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 搭檔屢獲殊榮的遊戲工作室 Heart Machine 共同宣布，今日備受期待的動作遊戲 《Possessor(s)》 現已於 PC 和 PlayStation 5 平台同步上市，歡慶遊戲正式推出更直接祭出 85 折優惠，售價新台幣 253 元、港幣 96.05 元。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
臺東智慧地政再升級 跨域服務便民又快速
為更便利民眾使用，臺東縣政府舉辦「多目標地理資訊系統(TTGIS)成果發表會」，展示地理資訊應用創新及優化的4項新服務，新介面使用相當方便，如「臺東地籍導航通」首創全臺新增語音輸入功能，讓長輩也能輕鬆國立教育廣播電台 ・ 5 小時前
PwC 調查：日用 GenAI 薪酬、職位穩定性更高；惟全球三分一打工仔感「爆煲」
四大會計樓之一 PwC (羅兵咸永道) 最新發表《2025 全球勞動力希望與恐懼調查》（2025 Global Workforce Hopes & Fears Survey），揭示了全球職場的一個顯著分歧：積極擁抱生成式人工智能 (Generative AI，簡稱 GenAI) 的員工，正享受更顯著的職業回報，而與此同時，廣大勞動人口的壓力卻日益沉重。Yahoo Tech ・ 2 小時前
任天堂推新網站，供玩家查詢Switch遊戲在Switch 2的相容性！
任天堂在今年 6 月正式推出了最新主機 Nintendo Switch 2，雖然大多數遊戲任天堂確認經過測試，並且只有小部分的遊戲不支援，但偶爾還是會有一些玩家遇到問題。為了玩家能更順利的體驗從 Switch 一代轉移到 Switch 2，任天堂最近正式推出了一個名為「Switch Software Compatibility」（Switch 軟體相容性）的官方查詢網站。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
台捐80億歐元換蕭美琴演講？ IPAC執行長闢謠｜#鏡新聞
副總統蕭美琴日前進入歐洲議會，在IPAC年會演講，這是台灣的外交創舉！但網路上卻隨即出現謠言，譏笑說台灣傻傻捐助80億歐元換取蕭美琴演講，不過就是買個門票，這有什麼好得意的。對此，IPAC創辦人暨執行長裴倫德，接受台灣網路媒體沃草專訪時，也特別闢謠，直說80億歐元的說法太好笑，你以為歐洲議會是你想進來就能進來的嗎？他還表示這次攻擊IPAC的假訊息，如果不是源自於中國，他會感到震驚。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
桃園捷運綠線通車倒數！北段 7 站動態測試啟動，2026 通車進度再前進
桃園市政府於 11 月 4 日宣布，桃園捷運綠線列車測試範圍正式擴大，從原本的 G13（南竹中正北）至 G14（蘆竹中正北）兩站區間，延伸至 G15b（坑口）站，全長 5 個蘋果仁 ・ 4 小時前
登入「Fubon＋」抽東京機票 北富銀行動銀行用戶達500萬 週年活動限時開跑
台北富邦銀行於去年11月推出全新行動銀行「Fubon+」，簡潔清新的介面設計和流暢直覺的操作方式深受市場肯定，目前註冊用戶數高達500萬人，月使用戶數更較去年同期增加15%。為感謝用戶支持，北富銀特別舉辦「Fubon+週年同樂會」活動，提供東京雙人機票、萬元LINE POINTS等多項好禮，邀請新舊朋友一同感受數位金融的便利與創新。中時財經即時 ・ 2 小時前
T1 Gumayusi黑粉超多「第一次懷疑自己」，坦言是最辛苦一年：拿FMVP是為了證明自己
2025《英雄聯盟》世界賽最終由 T1 拿下冠軍，而下路 Gumayusi 則是拿下 FMVP 獎項，在回國後他也開台與粉絲分享這次的旅程，除了透露冠軍造型的選擇，也感嘆今年對他來說是「很辛苦又漫長的一年」，更接受了好幾次心理諮商：「第一次開始懷疑自己」，不過最終仍透過拿下 FMVP 來證明自己的實力，讓粉絲心疼：「真的辛苦了」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
《天命2》玩家數雪崩式下滑，索尼財報認列300億日圓資產價值損失
根據索尼（Sony）最新的財報顯示，他們從 2022 年以 36 億美元收購知名遊戲開發商 Bungie 以來，其核心產品《天命2》（Destiny 2）的市場表現和玩家活躍度都沒有達到收購時的預期目標。索尼財務長林濤在財報會議中指出，由於市場競爭環境的變化，《天命2》的銷售額與玩家參與度出現下滑，導致公司對 Bungie 的的品牌、專利...等，列出了高達 315 億日圓的減損損失。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
蝦皮成金雞母！Q3電商收入43億美元創新高，助攻母公司營收年增飆38.3%
蝦皮母公司冬海集團近日公布Q3財報，蝦皮營收創單季新高，商品交易總額（GMV）322億美元、訂單36億筆，電商營收43億美元。數位時代 ・ 5 小時前
這次會有好結局嗎！？《零 ～紅蝶～ REMAKE》確定明年3月12日推出！
《零 ～紅蝶～ REMAKE》是2003年在PS2推出的《零 ～紅蝶～》完全重製版。故事描述雙胞胎姊妹「天倉 澪」與「天倉 繭」被一隻飛來的紅蝶所吸引，來到了充滿怨靈的村莊。在探索真相的途中，使用能拍攝怨靈並將其擊退的「射影機」，設法抵抗各種怨靈的阻撓。 重製版的畫面、音效、遊戲性等遊玩要素都有全面升級，並新增了許多功能，像是「和繭牽手」，可以藉由「牽手」回復體力與靈力。「射影機」也新增了對焦、調整焦距、更換濾鏡等功能，讓遊玩性大幅提升。 《零 ～紅蝶～ REMAKE》將登陸PC與家機平台，預計2026年3月12日推出，喜歡《零》系列的玩家，千萬不要錯過這款誠意滿滿的重製版唷。 ©KOEI TECMO GAMES CO., LTD. 電玩宅速配 ・ 6 小時前
《勇者鬥惡龍7重製版》2月5日正式發售，公開宣傳影片與重構追加新劇情
SQUARE ENIX CO., LTD宣布，預計於2026年2月5日（四）發售的《勇者鬥惡龍VII Reimagined》（支援平台：Nintendo Switch 2╱Nintendo Switch╱PlayStation5╱Xbox Series X|S╱Steam╱Microsoft Store on Windows）現已公開續報宣傳影片 。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
2026APEC中國主辦 國台辦：台灣只能以「中國台北」參加
2026年APEC將於中國廣東深圳舉行，中國將擔任主辦方。日前美國國務院則表態支持台灣完整且平等的參與，我國外交部也表示，絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖。不過，中國國台辦發言人...華視 ・ 5 小時前
國旅卡拿出來！ 凱撒趣淘漫旅台南歲末回饋，萬元景觀房限時＄2,999元！
國旅卡拿出來！凱撒趣淘漫旅台南限時歲末回饋，萬元景觀房限時＄2,999元！【旅遊經洪書瑱報導】位於台旅遊經 ・ 9 小時前
國際能源總署：再生能源增速超越化石燃料
（中央社巴黎12日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天表示，儘管美國政策有所改變，全球再生能源的發展速度仍超越化石燃料，石油需求可能會在「2030年前後」達到高峰。中央社 ・ 7 小時前
俯視射擊《惡魔寶貝》2026年初上市，公開前導影片介紹玩法支援雙人合作遊玩
亞克系統亞洲(ARC SYSTEM WORKS ASIA) 宣布，PlayStation5、PlayStation4、Nintendo Switch及Steam平臺的俯視視角射擊動作冒險遊戲《惡魔寶貝》(DAMON and BABY) 確定於2026年初上市，並公開了遊戲前導影片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
中國首屆「機器人辯論大賽」激辯「機器人是否會統治人類」機器大腦極限測試
中國機器人產業持續發展，首屆「機器人辯論大賽」決賽11月10日在北京亦莊登場。四組機器人就「人類的時間能否標記宇宙的運行」、「機器人是否會統治人類」等議題唇槍舌劍，展現機器人能否在複雜語意環境中精準捕捉資訊差異、生成具邏輯性的論點，堪稱對機器人「大腦」的極限測試。經過一番你來我往後，最終由松延動力小諾隊的半身仿生機器人奪冠。 評審從機器人的邏輯性、語言表現、多模態交互、技能展示與臨場應變等五個面向進行評分。專家指出，機器人已能克服傳統大模型常見的「幻覺」與「邏輯跳躍」等問題。 有評審指出，辯論結果顯示，機器人在許多方面的效率已經超越人類，特別是在語言組織與思維結構上，因為許多辯題都需要深厚的知識基礎。 北京亦莊相關負責人表示，希望透過機器人辯論，讓大模型從「生成內容」邁向「深度思辨」的進階，加速核心技術更新，也展現出機器人未來應用的更多可能性。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
寶可夢主題樂園「PokéPark Kanto」2026 年 2 月 5 日開幕！門票詳情公開
今夏官宣的首間常設寶可夢主題樂園「PokéPark Kanto」（寶可樂園：關都）現在終於確定了開幕的具體時間，2026 年 2 月 5 日起各位訓練家便可前往地處日本關東的讀賣樂園感受探險、對戰以及與寶可夢互動的魅力。Yahoo Tech ・ 7 小時前
遭鳳凰橫掃！煙波飯店地下停車場30車泡水 業者諾賠償損失、房費全免
【緯來新聞網】受到鳳凰颱風外圍環流持續影響，宜蘭蘇澳地區11日降下強降雨，「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館緯來新聞網 ・ 9 小時前