《超級瑪利歐銀河電影版》耀西超萌登場！最新預告曝光滿滿遊戲元素
動畫電影《超級瑪利歐銀河電影版》公開最新預告，可以看到人氣角色「耀西」首度登場，與瑪利歐、路易吉、碧姬公主、奇諾比奧並肩作戰，展開嶄新的冒險旅程。
《超級瑪利歐銀河電影版》2023年締造全球13.6億美元的驚人票房，充滿對遊戲的致敬元素。而在續集《超級瑪利歐銀河電影版》中，看起來也將出現遊戲迷相當熟悉的庫巴城堡中的鋸齒刀片、熔岩與火焰旋轉棒等障礙物以及瑪利歐的青蛙裝，甚至出現了新的反派角色「凱瑟琳Birdo」以及巨大魚類「Cheep Cheep」，處處充滿驚喜。
此次配音卡司都回歸續集，包括「瑪利歐」克里斯普瑞特、「庫巴」傑克布萊克、「路易吉」查理戴、「碧姬公主」安雅泰勒喬伊、「奇諾比奧」基根麥可凱。新加入的角色「羅傑塔公主」由布麗拉森獻聲，「庫巴Jr.」配音則是班尼沙夫戴，但目前尚未曝光「耀西」的配音人選。
《超級瑪利歐銀河電影版》將於4月1日在台上映。
