《超級瑪利歐銀河電影版》耀西超萌登場！最新預告曝光滿滿遊戲元素

在運動領域中的雙胞胎兄弟姊妹不稀奇，但在台南市復興國中韻律體操隊中的喻婷與喻涵，兩人雖然出生時間只差1分鐘，但個性上卻是截然不同，媽媽說：「喻婷開朗大方，總是笑容迎人，比賽時調整壓力比較快，而喻涵略為保守但很細心。」個性上有差距卻又在行動上互助互補，姊妹倆在場上默契十足，一個眼神就能心領神會，平常更是心靈相通，彼此照應，姐姐愛漂亮手也靈巧，常會幫妹妹化妝，而筋骨軟Q的妹妹則會協助姐姐拉筋，兩人相伴練習、一起比賽及攜手成長，令人羨慕。. 姐妹從小都很喜歡跳舞，只要聽到音樂就會跟著節奏跳上一段，喻婷從小學一年級的時候看到韻律體操的簡介，覺得好美所以就開始加入韻律體操隊，妹妹喻涵見到姐姐美美的演出也跟著加入，汗水與淚水交織的日子從此展開。喻婷表示剛加韻律體操隊時都是抱著玩的心態，成為正式選手後，就開始每天壓操，柔軟度不夠好的他常常被壓到哭，每天只要想到要拉筋，就會想回家。而妹妹覺得最辛苦的地方是，看到同學們放學後都可以去玩，而他們必須不停練習，又沒有假日，非常羨慕同學，但想想這是自己的選擇，只好說服自己不要想太多，把所有心力放在練習上。雖然練體操很辛苦，但是姐妹的想法一致，上台領獎時的榮譽與

麗台運動報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言