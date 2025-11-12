《超級瑪利歐銀河電影版》預告公開「羅傑塔公主」霸氣登場 前作創404億驚人票房
《超級瑪利歐兄弟電影版》在2023年締造全球13億美元（約為新台幣404億元）的驚人票房紀錄，如今全新續作《超級瑪利歐銀河電影版》公開最新預告，多位卡司回歸配音陣容，也可以見到全新角色登場。
《超級瑪利歐銀河電影版》改編自2007年的熱門遊戲《超級瑪利歐銀河》，雖然電影的劇情細節尚未完全公開，但原著遊戲講述了瑪利歐必須穿越宇宙、收集足夠的「能量之星」（Power Stars），以讓他的飛船能前往宇宙中心，拯救被庫巴抓走的碧姬公主。
上一集結尾雖然暗示人氣角色「耀西」即將登場，但在這支預告並未看到耀西身影，反倒是「羅傑塔公主」驚喜現身，只見她霸氣輕鬆地打垮敵人；也能看到「庫巴Jr.」誓言要拯救因為吃了迷你蘑菇而縮小、遭瑪利歐囚禁的爸爸庫巴。
配音卡司都回歸續集，包括「瑪利歐」克里斯普瑞特、「庫巴」傑克布萊克、「路易吉」查理戴、「碧姬公主」安雅泰勒喬伊、「奇諾比奧」基根麥可凱。新加入的角色「羅傑塔公主」由布麗拉森獻聲，「庫巴Jr.」配音則是班尼沙夫戴。
《超級瑪利歐銀河電影版》將於2026年4月3日在北美上映。
