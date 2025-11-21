《超級瑪利歐銀河電影版》（超級瑪利歐兄弟2）和《咚奇剛》將上映！該系列被爆正密籌任天堂版《復仇者聯盟》！

1.任天堂與照明娛樂打造「任天堂宇宙」，多部動畫正籌備中。

2.《超級瑪利歐兄弟2》定名《超級瑪利歐銀河電影》，2026年上映。

3.終極目標為《任天堂明星大亂鬥》跨界電影，集結眾人氣角色。

【文／克里斯蒂】隨著《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie）全球狂賣136億美元、登上影史第五高票房動畫之後，任天堂（Nintendo）與照明娛樂（Illumination）正準備擴大合作版圖，打造屬於自己的「任天堂宇宙」（Nintendo Cinematic Universe）。根據多家外媒報導，任天堂正在開發多部彼此串聯的動畫作品，包含《超級瑪利歐銀河電影》（超級瑪利歐兄弟2）與《咚奇剛》（Donkey Kong）獨立電影，最終將以一場媲美《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）的跨界盛事——《任天堂明星大亂鬥》（Super Smash Bros.）電影收尾。

外媒指出，這項計畫由照明娛樂與環球影業（Universal）共同推動，目前至少已有三部電影在進行中，分別是《超級瑪利歐兄弟電影版》續集、咚奇剛外傳，以及路易吉的《路易吉洋樓》（Luigi’s Mansion）和碧姬公主（Princess Peach）獨立電影。知名爆料帳號「MyTimeToShineHello」更在X（前Twitter）上透露：「任天堂正打造一個共享宇宙，這些角色將各自登場，最終在《任天堂明星大亂鬥》齊聚登場。」據悉，任天堂內部對此高度重視，計畫以《超級瑪利歐兄弟電影版》續集和《咚奇剛》作為核心基礎，展開電影世界觀布局。

《超級瑪利歐銀河電影版》劇照

此外，任天堂也正式宣布，《超級瑪利歐兄弟電影版》續集將更名為《超級瑪利歐銀河電影》（The Super Mario Galaxy Movie），取材自2007年Wii平台經典遊戲《Super Mario Galaxy》，電影預計於2026年4月3日上映，由克里斯普瑞特（Chris Pratt）再度為瑪利歐配音，安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、查理戴（Charlie Day）與傑克布萊克（Jack Black）等原班人馬亦全數回歸。續集故事將走出「蘑菇王國」（Mushroom Kingdom），展開浩瀚太空冒險，象徵任天堂宇宙的正式擴張。同時，任天堂也在2025年7月註冊了「未命名咚奇剛動畫電影」版權，進一步印證「咚奇剛」個人電影正如火如荼籌備中。

而根據業界分析，任天堂手上握有的潛力角色與故事線可說應接不暇——從《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）系列的壯闊奇幻世界、《銀河戰士》（Metroid）的科幻冒險、《動物森友會》（Animal Crossing）的療癒村莊，到《星之卡比》、《斯普拉遁》（Splatoon）等人氣遊戲，皆有機會被搬上大銀幕。外媒更指出，任天堂電影宇宙的終極計畫，將以《任天堂明星大亂鬥》為收尾，讓各作品角色齊聚對抗強敵「塔布（Tabuu）」或「大師之手（Master Hand）」，形成如同漫威「薩諾斯篇章」的壯闊高潮。

值得一提的是，任天堂不僅布局動畫宇宙，也同步進軍真人電影市場。索尼影業（Sony Pictures）已宣布與《移動迷宮》（Maze Runner）導演威斯柏爾（Wes Ball）合作拍攝《薩爾達傳說》真人版電影，預定2027年上映，由年輕演員班傑明伊凡艾斯沃斯（Benjamin Evan Ainsworth）與波布拉加森（Bo Bragason）分別飾演林克與薩爾達公主。這也代表任天堂將同時擁有動畫與真人兩條主線，全面進軍全球影壇。

《薩爾達傳說》劇照

隨著《超級瑪利歐銀河電影》的定名與多部衍生作品的開發，任天堂正從遊戲王國邁向娛樂帝國。從瑪利歐的宇宙冒險、咚奇剛的叢林世界，到未來《任天堂明星大亂鬥》的跨界巔峰，粉絲們或許能在未來幾年，迎來屬於任天堂版本的「終局之戰」。

