《超級紅人榜》700集了！ 主持人竟「槓上評審」畫面全都錄

《超級紅人榜》28日迎來第700集里程碑，推出「700集回娘家」特輯，邀請不同時期的選手重返舞台，更祭出最有話題性的橋段──主持人正面對決評審團，三大回合主題對戰。主持人蔡昌憲回憶這些日子，最難忘的莫過於入伍當兵前，頂著光頭站上舞台的那刻。

許志豪攜手翁鈺鈞，上演甜蜜又誇張的「結婚戲碼」（圖／三立）

第一回合「結婚VS生子」率先登場，由主持人許志豪攜手翁鈺鈞，上演甜蜜又誇張的「結婚戲碼」，現場宛如婚禮現場；評審團則派出許常德、余凱揚與高佳群迎戰，兩位新手爸爸分享育兒心情，以「人生新階段」迎戰主持群，情感與笑點齊發。

第二回合「蔡家對決」話題度爆表，由詹雅雯攜手蔡昌憲的二伯蔡豐正同台獻聲，展現深厚情感與歌聲實力；另一邊則由蔡昌憲與曾宥嘉聯手，將夯曲〈APT〉改編為台語版本，節奏洗腦、創意十足，掀起全場高潮。

詹雅雯攜手蔡昌憲的二伯蔡豐正同台獻聲（圖／三立）

來到第三回合「蛻變人氣組合對決」，舞台氣氛全面升溫。陳子鴻、荒山亮與鄧品硯同台，見證「品硯男孩變少男」的成長蛻變；于美人則搭檔陳孟賢，以「平民變巨星」為主題，唱出圓夢舞台最動人的核心精神。

主持人之一的蔡昌憲感性表示，《超級紅人榜》就像自己的孩子，彼此在成長中互相學習：「從第一集錄影開始，看著節目被越來越多人看見，我也在這裡學到很多，不只是主持的專業，更是從每位選手的人生故事與歌聲中獲得力量。」

蔡昌憲與曾宥嘉聯手，將夯曲〈APT〉改編為台語版本（圖／三立）

他回憶最難忘的時刻，是入伍當兵前，節目特別為他製作專輯錄影，「頂著光頭站上舞台，那一刻就像被送上列車，整個紅人榜團隊在月台為我祝福，真的非常感動。」蔡昌憲也期盼這個充滿溫度的節目，能繼續陪伴觀眾走得更遠。

同樣一路與節目成長的主持人許志豪，則回顧自己從來賓、魔王、外場主持一路走到主持群的歷程。他透露，正式加入主持行列時正逢節目第200集，「即使過了將近12年，仍常覺得不可思議，能參與這麼大型的節目，我真的何其有幸。」直言，《超級紅人榜》不只是收視長紅的選秀節目，更是讓自己被看見、被磨練的重要轉捩點。

