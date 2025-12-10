《超級雞馬》新作《超級浣熊羊》Steam發售！但評價「褒貶不一」操作太困難

由加拿大開發團隊 Clever Endeavour Games 製作，曾以《超級雞馬》（Ultimate Chicken Horse）獲得極高評價的派對遊戲新作《超級浣熊羊》（Ultimate Sheep Raccoon），正式在 Steam 發售。本作延續了前作多人同樂和友情破壞的核心精神，採用了全新的遊戲機制，支援線上和單機多人連線。為了慶祝遊戲上架，目前在 Steam 祭出 10% 的首發折扣優惠，售價為新台幣 298 元（原價 328 元）。

續作仍然保留友情破壞元素。（圖源：超級浣熊羊）

《超級浣熊羊》的核心玩法專注於合作和混亂之間的平衡。玩家將在每個回合中扮演不同動物，在關卡中設置障礙物與陷阱，試圖阻止朋友抵達終點，但自己也要運用跳躍和衝刺等技巧，穿越重重難關抵達終點，才能取得高分。遊戲主打快節奏的體驗，同時也保留了前作讓玩家「互相傷害」的經典樂趣，不管是好友互坑還是策略對決，都充滿了變數與笑料。

但遊戲發售後，雖然頂著前作的光環，但《超級浣熊羊》目前在 Steam 社群的評價呈現 64% 好評的「褒貶不一」的狀態。部分玩家評論指出比起一帶的簡單好上手，二代各種特技操作太複雜、有嚴重的 BUG 問題、物理系統詭異、關卡內容單調、障礙放置的限制太多...等，讓不少玩家認為開發團隊並不理解為什麼一代會受到歡迎。