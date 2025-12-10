《趣派》APP與「新北耶誕城」獨家合作！限期免費開放體驗「耶誕AI風格濾鏡」

AI應用正逐步與民眾日常生活緊密連結，和信超媒體旗下戲谷分公司正式跨足 AI 科技領域，推出全新社群創作應用式AI《趣派》APP。和信超媒體董事長 黃正明表示，AI 應用將成為未來生活的主流趨勢。戲谷結合多年在遊戲開發的技術實力與深厚的用戶需求分析經驗，導入 AI應用科技，打造出能即時回應使用者創作與分享趣味內容需求的智慧型應用。

（來源：趣派官方提供）

《趣派》APP 以簡單、快速且智慧化的操作介面，讓社群影像創作變得更加輕鬆更專屬個人，為日常生活增添豐富趣味。為搶攻市場聲量，首波活動更與「新北耶誕城」獨家合作，推出限時限量的免費專屬動態與濾鏡，展現品牌企圖心。

用《趣派》！隨興創作，樂玩AI 使用分享再抽創意金與實現你的創意

《趣派》主打三大核心功能，將 AI 技術全面融入影像創作流程，顯著降低創作門檻。用戶只需上傳一張照片，即可一鍵生成具備個人風格的圖像或影片。不論是個人肖像還是寵物萌照，都能轉化上百種多樣化的風格與場景，涵蓋漫畫、動漫、藝術風、日常寫實等。其中「AI 遊樂園」讓使用者可透過 AI 自動生成風格化圖像與影片，無論是個人、多人或寵物主題，一鍵即可創造專屬視覺風格。「動趣表情包」支援將創作轉為表情貼與貼圖，方便分享到社群或通訊平台，讓分享更有趣、更個人化。「AI 動態」則提供多樣動態影片模板，使用者只要上傳照片，即可轉換成具有動態效果的影片，提升創作品質與視覺吸引力。

廣告 廣告

為慶祝《趣派》APP上線，即日起至12/31日止，只要在《趣派》創作內容並參與官方社群活動，就有機會獲得《趣派》創意金、禮券及實現你的創意，詳請請見《趣派》官網及粉絲團公告。

（來源：趣派官方提供）

攜手新北耶誕城 限時推出「耶誕 AI 濾鏡」

為慶祝 APP 上線，《趣派》特別與「新北耶誕城」活動獨家合作，推出「新北耶誕風 AI 風格濾鏡」與「AI 動態」特效，讓用戶輕鬆一鍵變身耶誕嘉年華主角。即日起民眾可免費下載《趣派》APP，體驗耶誕主題濾鏡與動態內容。每個帳號限免費使用兩次，數量有限、限時開放。活動結合節慶氛圍與創作互動，搶攻年輕族群與社群熱度，為冬季增添溫馨創意。

（來源：趣派官方提供）

持續深耕 AI，打造多元創新應用

黃正明董事長強調，《趣派》的推出僅是戲谷進軍AI 應用的起點。未來將持續投資於 AI 科技，開發更多生活實用的創新AI 產品，協助用戶解決生活各種問題與需求，致力成為用戶日常生活與社交互動不可或缺的平台，讓AI真正為生活「更加分」。

欲了解更多《趣派》資訊與活動，請關注《趣派》官網公告及粉絲團。

※了解更多趣派APP(官方網站): https://www.funtownpai.com/

－

以上內容為廠商提供資料原文