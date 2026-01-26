《軋戲》、《突然的喜歡》全是他的作品！ 導演「貓的樹」營造獨特氛圍感 10部必看陸劇推薦

導演「貓的樹」必看經典陸劇。（圖／《軋戲》、《突然的喜歡》、《當我飛奔向你》、《無法擁抱的你》官方微博）

【文／陳雪芮】​​隨著《軋戲》、《突然的喜歡》接連熱播掀起討論，導演「貓的樹」題度居高不下。不少觀眾發現，讓劇集越看越有後勁的，往往不只來自卡司或題材，而是那股一眼就能認出的獨特「氛圍感」。從鏡頭調度、光影節奏到情緒留白，「貓的樹」總能精準捕捉角色之間的曖昧、拉扯與心動，拍得剛剛好、也讓人忍不住一再回味。這次特別整理10部導演「貓的樹」必看經典陸劇，一次回顧他如何從青春校園一路拍到現代愛情，穩穩坐上「氛圍感天花板」的位置。

導演「貓的樹」必看經典作品一：《無法擁抱的你》

張予曦、邢昭林主演《無法擁抱的你》。（圖／《無法擁抱的你》官方微博）

廣告 廣告

🍿《無法擁抱的你》線上看推薦：

開播時間：2017/11/20

播出平台：搜狐視頻

主演卡司：張予曦、邢昭林

集數：16集

該劇改編自韓國人氣網漫《觸不可及》，由張予曦、邢昭林領銜主演。劇情設定極具記憶點，張予曦飾演的李詩雅擁有吸血鬼血統，必須透過觸碰他人獲取能量才能生存，邢昭林飾演的姜志浩則是重度潔癖患者，對任何肢體接觸極度排斥，形成「一個渴望擁抱、一個拒絕觸碰」的極限拉扯式戀愛。兩人從誤會、排斥到逐漸靠近，情感推進細膩又帶點禁忌張力，在導演「貓的樹」擅長的氛圍鏡頭與細膩情緒鋪陳下，將原作中的粉紅張力轉化為極具畫面感的影像。

劇中同時穿插友情線與副線情感，使整體層次更加豐富，也讓《無法擁抱的你》在播出後憑藉獨特設定與唯美風格累積高討論度，成為不少觀眾心中「一看就停不下來」的青春奇幻愛情代表作。

導演「貓的樹」必看經典作品二：《如此可愛的我們》

田曦薇、李明德主演《如此可愛的我們》。（圖／《如此可愛的我們》官方微博）

🍿《如此可愛的我們》線上看推薦：

開播時間：2020/7/31

播出平台：愛奇藝

主演卡司：田曦薇、李明德

集數：16集

由田曦薇、李明德領銜主演，以豆瓣8.2分成績成為2020年度評分最高的青春題材作品之一。故事背景設定在2007年北京奧運倒數期間，講述樹德教職工家屬院中一群從小一起長大的好友，黃橙子（田曦薇 飾）、談宋（李明德 飾）、祝今宵（李盈盈 飾）、陳最（李明源 飾）與賀今朝（尤浩然 飾），在升上高中後逐漸面對友情轉變、家庭期待與青春悸動的等成長議題。在看似平凡的日常相處中，暗戀、吃醋與夢想拉扯悄然發生，讓青梅竹馬之間的情感悄悄變質。

導演「貓的樹」以極具生活感的鏡頭語言，細膩捕捉青春裡的曖昧瞬間與情緒流動，搭配每集結尾溫柔旁白，道出對成長、離別與當下的珍惜，使全劇在輕喜劇基調中蘊含深厚情感，被不少觀眾視為能反覆回味的「青春白月光」代表作。

導演「貓的樹」必看經典作品三：《見面吧就現在》

盧洋洋、何與主演《見面吧就現在》。（圖／《見面吧就現在》官方微博）

🍿《見面吧就現在》線上看推薦：

開播時間：2022/9/9

播出平台：愛奇藝

主演卡司：盧洋洋、何與

集數：20集

由盧洋洋、何與領銜主演，該劇進入 2023 年愛奇藝青春偶像劇榜前三名，被視為導演貓的樹代表性的「治癒系現偶」作品之一。劇情講述綜藝編導季秋（盧洋洋 飾）與射擊選手周子謙（何與 飾）在多年後因直播節目再度交會，從誤會重重的久別重逢，到逐步靠近的雙向奔赴，展開一段甜而不膩的成長系愛情。故事不僅描繪男女主角之間的心動拉扯，也融入職場選擇與自我突破的課題，讓戀愛成為彼此成長的推力。

導演貓的樹延續一貫擅長的低飽和影像美學，將競技體育的專注感與都市愛情的溫柔氣氛自然融合，尤其射擊館場景的光影運用，更放大男主角的魅力與情緒張力。此外，劇中「老傅」長達十年的單戀支線，也為整體情感群像添上一抹溫柔而克制的遺憾，使《見面吧就現在》在輕甜基調中，多了一份讓人回味的深度。

導演「貓的樹」必看經典作品四：《當我飛奔向你》

張淼怡、周翊然主演《當我飛奔向你》。（圖／《當我飛奔向你》官方微博）

🍿《當我飛奔向你》線上看推薦：

開播時間：2023/6/13

播出平台：優酷視頻

主演卡司：張淼怡、周翊然

集數：24集

該劇改編自竹己小說《她病得不輕》，由張淼怡、周翊然領銜主演。劇情講述直球又樂天的少女蘇在在（張淼怡 飾），在一次雨天邂逅後，對高冷學霸張陸讓（周翊然 飾）一見鍾情，並勇敢展開追愛行動的青春成長故事。從最初的陌生與試探，到逐漸靠近彼此的內心世界，蘇在在用毫不保留的熱情與真誠，一點一滴融化張陸讓封閉而敏感的心，兩人在校園日常中完成從心動到雙向奔赴的情感轉變，攜手成為更好的自己。

除了主線愛情外，顧然（邊天揚 飾）、姜佳（姜之南 飾）等人的友情與情感支線也自然鋪陳，五人組在青春歲月中彼此陪伴、互相照亮。導演「貓的樹」以細膩溫柔的影像語言，精準捕捉暗戀時的悸動、成長中的不安與柔軟瞬間，劇中更金句頻出，如「蘇在在，是你把我撿起來拼好的，所以你要對我負責」、「當你飛奔向月亮的時候，月亮也在為了你努力奔跑」等，將青春的純粹與心動刻畫得格外動人。作為 2023 年的口碑黑馬，《當我飛奔向你》在豆瓣拿下 8.0 高分，被不少觀眾譽為「女追男校園劇天花板」，也成為青春校園題材中難以取代的代表作之一。

導演「貓的樹」必看經典作品五：《我回到十七歲的理由》

張淼怡、方曉東主演《我回到十七歲的理由》。（圖／《我回到十七歲的理由》官方微博）

🍿《我回到十七歲的理由》線上看推薦：

開播時間：2023/8/30

主演卡司：張淼怡、方曉東

集數：25集

該劇為每集僅5分鐘的微短劇，由張淼怡、方曉東領銜主演。劇情講述27歲的鍾笑笑（張淼怡 飾）在同學聚會中，意外透過一捲承載青春回憶的DV穿越回17歲的高中時代，並再度遇見自己暗戀多年的白月光許漾（方曉東 飾）。她發現唯有留在許漾身邊，時間才能正常流動，為了回到現實世界，只能主動靠近對方，從告白、爭當同桌到同住一個屋簷下，兩人的關係在誤會與笑鬧中逐漸升溫。

隨著相處加深，鍾笑笑也發現許漾隱藏在沉默外表下的傷痕，長期遭受家暴的孤獨與壓抑，讓這段青春不只是甜寵，更多了救贖與陪伴的重量。即使篇幅短小，導演「貓的樹」仍以溫暖光影與細膩情緒，賦予作品電影般質感，讓這場關於青春、選擇與雙向奔赴的奇幻純愛故事，在甜中帶淚、餘韻悠長。

導演「貓的樹」必看經典作品六：《明天也想見到你》

張楚寒、張康樂、謝興陽、盧昱曉主演《明天也想見到你》。（圖／《明天也想見到你》官方微博）

🍿《明天也想見到你》線上看推薦：

開播時間：2022/4/14

播出平台：愛奇藝

主演卡司：張楚寒、張康樂、謝興陽、盧昱曉

集數：12集

由張楚寒、張康樂、謝興陽、盧昱曉主演。故事圍繞同住一個屋簷下的兩對CP展開，元氣感十足的電視台編導丁了了（張楚寒 飾），遇上外冷內熱、略帶腹黑氣質的藥劑學博士江侃（張康樂 飾），從日常相處中的默契累積，慢慢醞釀出自然不造作的曖昧情愫，另一條線則是主播廉歌瑤（盧昱曉 飾）與年下弟弟丁滿（謝興陽 飾）之間的甜蜜戀情，輕鬆中帶著心動驚喜。

劇中沒有惡毒女配或刻意衝突，而是以溫柔的情感推進與滿滿氛圍感取勝，光影通透、畫面唯美，將那種「今天捨不得分開、明天還想再見面」的悸動細細描繪。雖然不是甜到爆炸的路線，卻以舒服、耐看的情感質地，成為許多觀眾心中最適合慢慢品味的治癒系愛情劇。

導演「貓的樹」必看經典作品七：《一起等雨停》

劉耀文、宋亞軒主演《一起等雨停》。（圖／《一起等雨停》官方微博）

🍿《一起等雨停》線上看推薦：

開播時間：2022/2/9

主演卡司：劉耀文、宋亞軒

集數：單集14分鐘

由時代少年團成員劉耀文、宋亞軒主演，是「貓的樹」唯一一部青春校園微電影。故事背景設定在山城重慶，轉學生宋軒因一場突如其來的大雨，與本地少年劉文相遇，一句「代表重慶歡迎你」成為兩人友情的起點。從最初的誤會與陌生，到在爬坡、躲雨、看海等日常片段中逐漸靠近，兩個男孩在陪伴中互相理解、彼此治癒，建立起純粹而真摯的情感連結。

導演「貓的樹」同樣以低飽和暖調畫面與細膩表情捕捉青春期的孤獨與成長，將少年情誼拍得乾淨、熱烈又克制。雖然篇幅不長，卻憑藉高完成度與真誠情感被觀眾視為「青春宇宙」中不可或缺的一塊拼圖，近年更傳出有望推出續作的消息，也讓粉絲期待值持續升溫。

導演「貓的樹」必看經典作品八：《我與你的光年距離》

宋威龍、周雨彤主演《我與你光年的距離》。（圖／《我與你光年的距離》官方微博）

🍿《我與你光年的距離》線上看推薦：

開播時間：2017/2/14

播出平台：樂視視頻

主演卡司：宋威龍、周雨彤

集數：21集

該劇改編自韓國人氣漫畫《雪姬》，由宋威龍、周雨彤領銜主演，講述擁有不老不死之身的雪姬（周雨彤 飾），在千年歲月中孤獨漂泊，只為等待前世戀人轉世歸來。因一場意外獲得永生的她，始終無法放下對愛人的執念，直到2016年遇見與前世戀人長相相同的顧世一（宋威龍 飾），塵封已久的情感再次被喚醒，也開啟了一段跨越時空的宿命愛戀。

劇中融合現代都市與奇幻設定，穿插友情、身分祕密與生死抉擇，雪姬與顧世一在命運波折中彼此守護，而李哲（王以綸 飾）默默守候卻愛而不得的情感線，進一步堆疊出動人的情緒張力。導演「貓的樹」以唯美的鏡頭語言打造全劇氛圍，即使作為早期作品，在畫面質感與奇幻美學上依然耐看。《我與你的光年距離》播出後累積播放量突破10億次，更被網友封為「中國版《鬼怪》」，也成為宋威龍打開知名度的重要代表作之一。

導演「貓的樹」必看經典作品九：《軋戲》

陳星旭、盧昱曉主演《軋戲》。（圖／《軋戲》官方微博）

🍿《軋戲》線上看推薦：

開播時間：2026/1/9

播出平台：愛奇藝

主演卡司：陳星旭、盧昱曉

集數：28集

由陳星旭、盧昱曉領銜主演，是陸劇首部將「劇本殺」元素融入現代愛情敘事的創新之作，透過民國戲中戲與現實世界雙線並行，打造出虛實交錯的情感迷局。劇情圍繞都市女性胡羞（盧昱曉 飾），因一場劇本殺意外邂逅神祕NPC肖稚宇（陳星旭 飾），從此被捲入層層反轉的懸愛世界。現實中的她獨立清醒，周旋於職場、家庭與情感困境，戲中角色則牽動著過往創傷與未解真相，兩條人生線彼此映照。

隨著雨中攔車、陽台對望、辦公室互動等細節鋪陳，兩人從試探拉鋸到無法自拔，情感在克制中悄然升溫。同時，婚姻崩塌、深情無果等多條支線交織，補足成人世界裡的遺憾與選擇。導演「貓的樹」以一貫擅長的高級感鏡頭與破碎美學，將懸疑、愛情與行業博奕融合在一起，讓這部作品不僅跳脫傳統現偶框架，也正式宣告「貓式美學」邁入更成熟、更多層次的創作新階段。

👉延伸閱讀》

陳星旭、盧昱曉《軋戲》是誰先動心？劇本殺虛實愛戀道盡年輕人的情感不安！播出時間出爐 五大亮點搶先看

導演「貓的樹」必看經典作品十：《突然的喜歡》

陳星旭、王玉雯主演《突然的喜歡》。（圖／《突然的喜歡》官方微博）

🍿《突然的喜歡》線上看推薦：

開播時間：2026/1/22

播出平台：騰訊視頻

主演卡司：陳星旭、王玉雯

集數：28集

該劇改編自張小嫻經典小說《再見野鼬鼠》，由陳星旭、王玉雯領銜主演，以顛覆套路的「穿書」設定展開。故事講述 2025 年的毒舌情感主播林歡兒（王玉雯 飾），因吐槽小說意外穿越進一部 1998 年的古早言情世界，被系統要求必須「讓男主愛上自己」才能回到現實。

本以為手握現代戀愛理論、能輕鬆通關，卻在面對外表溫文冷靜、實則腹黑通透的白切黑霸總高海明（陳星旭 飾）時屢屢翻車，從假裝示弱、精心製造偶遇，到送禮示好，通通被對方反套路破解，笑點密集又極具反差。隨著一次次斗智斗勇，原本以算計為起點的關係逐漸變質，當任務完成、回歸現實在即，兩人卻已深陷彼此，劇集最終以開放式選擇收尾，留下跨越次元的情感餘韻。

👉延伸閱讀》

《突然的喜歡》霸總劇還能這樣拍？陳星旭、王玉雯「攻略者反被攻略」顛覆套路｜播出時間、集數搶先看