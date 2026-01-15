《軋戲》代旭30秒電梯禁忌戀「零台詞」帥樣登熱搜
陳星旭及盧昱曉主演的《軋戲》，描述因家中變故被迫放棄建築夢的女孩「胡羞」（盧昱曉飾），不僅慘遭渣男未婚夫悔婚，又被惡老闆逼到裸辭，人生跌落谷底。閨密為了讓她轉換心情，帶她體驗劇本殺，因此對劇中冷峻的軍閥NPC「秦宵一」（陳星旭飾）一見鍾情，而他的真實身分其實是才華橫溢的建築師「肖稚宇」。
胡羞因兼任肖稚宇的代駕，跟著他出席一場婚禮，卻赫然發現新郎竟是她的落跑未婚夫，前準婆婆不僅當眾惡言相向，還一度將她反鎖在休息室。幸好胡羞機警跳窗脫身，卻也再次受到情感打擊，肖稚宇見狀化身最強後盾，協助她揭開對方腳踏兩條船、玩弄感情的真相，為她出了一口怨氣。
隨後劇情迎來高甜時刻，第13集中，胡羞因誤食未煮熟的菌類中毒而產生幻覺，誤以為自己身處夢境，迷迷糊糊中捧起肖稚宇的臉說：「你這張臉，長得是真不錯。」接著踮起腳尖主動獻吻，在花瓣雨的襯托下浪漫至極。
而建築公司接班人「裴軫」（代旭飾）的登場，則讓《軋戲》劇情升級為三角修羅場。他與男主角肖稚宇是異父異母的兄弟，因家庭陰影，將競爭意識延伸至職場與感情領域，不僅在建案競標上與弟弟正面交鋒，還刻意靠近胡羞。
代旭的演出引發最多網友討論的，是他在劇中的30秒無台詞電梯戲，全程不發一語，僅透過挑眉、推眼鏡、眼神淡定掃過履歷等細微動作，便展現上位者的掌控感與氣場。在追劇團宣傳活動現場，他也與盧昱曉重現按電梯名場面，禁忌CP感瞬間拉滿。
《軋戲》播出後熱度飆升，主演群也頻繁出席宣傳活動分享拍攝花絮。談到吻戲時，陳星旭細數自己在劇中與盧昱曉的多場接吻場面，台下觀眾熱情拱兩人現場示範一次，他則幽默笑稱，想看他們現場接吻可是要付費的。
談及兩人心中最甜的一場吻戲，盧昱曉與陳星旭不約而同選擇落櫻吻。盧昱曉表示：「櫻花樹下那場戲還是比較浪漫的，那時剛好是櫻花季，拍完隔天好像下雨櫻花就散了，我們搶在櫻花最漂亮的時候把它紀錄下來了，那也是我想像中的夢幻畫面。」陳星旭也補充，自己非常享受那場戲的實景氛圍，看著盛開的櫻花心境格外放鬆，只可惜沒能多拍幾張美照。
《軋戲》目前正在愛奇藝國際站熱播中。
