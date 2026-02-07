《軋戲》結局高甜圓滿！劇本殺結尾彩蛋封神，陳星旭&盧昱曉卻因「這點」留遺憾？

【文／Beauty美人圈．編輯團】現偶陸劇《軋戲》於近日播出圓滿大結局，飾演男女主角的陳星旭、盧昱曉無法忍受分別飛奔向彼此，一連串的高甜吻戲讓觀眾招架不住！以下是「《軋戲》結局五大評價」，現在就一起來看看吧！

《軋戲》劇集資訊

導演：貓的樹

主演演員：陳星旭、盧昱曉

開播時間：2026年1月9日

播出平台：愛奇藝

圖片來源：《軋戲》官方微博

《軋戲》劇情簡介

肖稚宇（陳星旭 飾）與胡羞（盧昱曉 飾）因一場以民國為主題的劇本殺結緣。在漫雪紛飛、諜影交錯的劇本世界裡，兩人碰撞出宿命火花；現實世界的意外重逢，卻揭開彼此身分謎題。當劇本幻境與現實生活悄然重疊，兩人穿梭於戲中戲的錯位時空，最終在跨越次元的羈絆中相互陪伴、成長。

《軋戲》結局評價1：結局圓滿高甜

《軋戲》隨著身世之謎、父輩恩怨等真相浮出水面，男女主角的感情也備受考驗，幸好結局沒有虐大家太久，無法忍受分離的胡羞飛奔向肖稚宇，在雪地中深情的互訴衷腸，最後上演雪地復合吻，一路親回家，高甜到讓人看的手腳蜷曲、心動不已，因此整體結局是圓滿無爛尾的！

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

《軋戲》結局評價2：陳星旭、盧昱曉吻戲太多

《軋戲》結局雖然高甜圓滿，不過男女主角的吻戲光是在結局就出現多達7次，甚至還因為這點紅上熱搜、引發熱議！有不少網友認為這麼多吻戲看到後面似乎有點視覺疲乏，而且還欠缺呈現真摯愛情的美感，畢竟表達情感不一定只能用親吻表現，有時候反而深深的擁抱更加動人，因此某些吻戲如果可以替換成擁抱會更好，留下小小不完美的遺憾。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

《軋戲》結局評價3：男二人設直到最後都沒有崩壞

《軋戲》除了陳星旭飾演的男主角「肖稚宇」備受喜愛之外，由代旭扮演的男二「裴軫」人氣也不遑多讓！從首播時就因為和盧昱曉意外很有CP造成話題，雖然他在之後的劇情慢慢愛上女主角，甚至有做一些小動作試圖破壞男女主角的感情，但比起厭惡，觀眾對他更多時候是意難平。

裴軫有著悲慘的身世，心中難免累積怨氣，卻從來沒有人引導他好好抒發，只能選擇一些不那麼光彩的方式反擊命運。但即便如此，他骨子裡的善良始終藏不住，例如明明早就知道肖稚宇的真實身分，卻仍選擇替他隱瞞。直到最後一刻，他都沒有為了達成目的而真正跨過那條壞人的界線，人設沒有崩壞！

圖片來源：《軋戲》官方微博

《軋戲》結局評價4：劇本殺彩蛋封神

《軋戲》的故事從劇本殺展開，導演也巧妙地讓結局回到劇本殺作為呼應，只是這次角色對調，女主角化身為劇本中的 NPC，男主角則成為入局的玩家，並且重演了兩人初見時的驚鴻一瞥，超級心動的彩蛋是「貓的樹」導演的慣用手法，讓不少觀眾直呼：「結尾彩蛋封神！」

圖片來源：《軋戲》官方微博

《軋戲》結局評價5：肖稚宇登上微博角色榜TOP1

《軋戲》算是2026年開局人氣與熱度皆不錯的現偶劇，其中陳星旭飾演的男主角「肖稚宇」在結局播出後成功登上了微博角色人氣榜第一，亮眼成績超越了上一部和迪麗熱巴合作的《梟起青壤》，再度圈了一大票粉絲！

圖片來源：《軋戲》官方微博

