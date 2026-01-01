《輝夜姬想讓人告白》完全新作劇場版確定！赤坂明坦言：或許是最後一部

赤坂明的高人氣校園戀愛喜劇作品《輝夜姬想讓人告白》（かぐや様は告らせたい）昨（31）日正式宣布將推出「完全新作」劇場版動畫。本次企劃並非改編原作既有篇章，而是全新構想的原創內容，由原作者赤坂明カ親自提出想法，並與動畫製作團隊攜手完成。

作者宣布要推出全新劇場版，或許也是最後一部輝夜姬（圖源：輝夜姬想讓人告白）

赤坂明在公開訊息中表示，《輝夜姬想讓人告白》是一部讓他深刻體會「與許多人一起創作作品之樂趣」的作品。他透露，早在約四年前，就曾與動畫團隊多次討論，希望有一天能不是單純的動畫化，而是「大家一起製作一部前所未見的、真正全新的作品」，而這個想法也獲得現場工作人員的正面回應。

對於已經告一段落的故事，赤坂明坦言，思考要為「一次完成的物語」再加入什麼樣的延伸，本身既令人恐懼、也充滿樂趣。直到某一刻靈感成形，他直覺認為「只有這個選項」，同時也意識到這將會是對動畫團隊相當大的挑戰。

他也半開玩笑地表示，《輝夜姬想讓人告白》歷經約八年的連載與製作，到了現在還提出如此大膽的嘗試，想必會讓製作團隊相當傷腦筋；但他相信，這或許會是「最後一次」的挑戰，團隊也能包容這樣的任性，因為他對這個團隊有著充分的信任。

赤坂明最後形容，這部劇場版將是一部「嶄新卻又令人懷念」的完全新作，並期望能將它作為《輝夜姬》系列「或許是最後一部」的重要呈現，親手交到觀眾面前。