《轉生史萊姆劇場版 蒼海之淚篇》台灣定檔2026年5月上映，60秒預告解禁！

由伏瀨所創作的高人氣輕小說《關於我轉生變成史萊姆這檔事》改編，第二部劇場版《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》，日本將在 2026 年 2 月上映。而不久前，動畫代理 Muse商木棉花官方也終於釋出長達 60 秒的正式預告影片，並同步揭曉台灣將在 2026 年 5 月 1 日（週五）盛大上映！

台灣上映時間確定。（圖源： Muse木棉花）

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》的舞台設定在位於海底的神秘國度「海淵國」，這個國家崇拜著水龍為守護神，是過去漂泊的種族為追求和平而在水龍庇護下建立，一個沒有紛爭的王國。然而，和平並未長久，有人意圖喚醒沉眠的水龍以攻打地上世界。身為巫女的尤菈為了阻止這場浩劫，帶著族傳的「笛子」逃往地上求援，並在「魔導王朝薩里昂」天帝艾爾梅西亞統治的渡假島上，遇見了剛結束開國祭、正在享受假期的利姆路一行人。利姆路在接受天帝艾爾梅西亞的委託後，決定動身前往海底協助尤菈。