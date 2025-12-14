《返校》條漫版正式推出前三話免費看，帶大家重回白色恐怖翠華中學重溫故事！

由台灣獨立遊戲團隊赤燭遊戲所開發，2017 年推出的《返校》由於少見的以戒嚴時期白色恐怖下的時代背景當作故事舞台展開了讓人難忘的緊張故事情節，並且隨著遊戲進展還揭露了許多難過、但卻真實的秘密，而在推出後受到了玩家們的廣泛好評，並且也被改編成電影、影集作品，讓赤燭遊戲聲名大噪。而現在，《返校》又被改編成條漫並且正式上架，而且前三話免費看！

(Credit:bookwalker)

由馬來西亞漫畫家 OGA 繪製，台灣角川集團推出的《返校》條漫版漫畫已經正式上架 BOOK☆WALKER 電子書平台，這次漫畫版的《返校》改編自由台灣公視拍攝的影集版劇情，跟隨著轉學生劉芸香重回 60 年代白色恐怖底下的翠華中學，逐步展開整個故事劇情，問出粉絲們最經典的那句台詞：「你是忘記了，還是害怕再一次想起來？」

目前《返校》漫畫版也確認在 BOOK☆WALKER 上前三話免費看，交代了劉芸香正式來到翠華中學的新班級。後續故事則將在每週四更新，帶領《返校》粉絲們重回故事當中，重溫當年這款國產超神作品帶給大家的感動與難忘情節。