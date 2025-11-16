《逃亡遊戲》影評：兩點大贏《魷魚遊戲》！精彩刺激、後疫情時代的商業電影理想型！

動作片《逃亡遊戲》

【文 / 雀雀】《逃亡遊戲》男主角葛倫鮑威爾絕對是疫情後最幸運的好萊塢男演員之一，2022年在阿湯哥電影《捍衛戰士：獨行俠》中飾演「劊子手」而打開國際能見度的他，隔年2023就成為好萊塢愛情喜劇《愛愛愛上你》與《當殺手戀愛時》的男一，去年2024也在《龍捲風暴》演繹帥氣角色。但若要說這位好萊塢男星的星運大開了嗎？或許《逃亡遊戲》才是他職涯真正的最大考驗與開端。

葛倫鮑威爾在《逃亡遊戲》親自挑戰高難度特技。（UIP提供）

《逃亡遊戲》翻拍自史蒂芬·金 1982 年同名小說《奔跑的男人》The Running Man，葛倫鮑威爾首先要面對到的就是阿諾史瓦辛格曾在 1987 年演過一次，幸好事隔 38 年，已經不太會被拿做比較，且劇情和角色人設都已經因應時代觀念不同而做出調整，同樣是反烏托邦故事，當代社會更多科技元素例如 Ai 偽造影片、以及人類對於媒體識讀認知也已經有全面性的提升，這些在2025版《逃亡遊戲》都成了具有戲劇化的看點之所在。

The Running Man

至於葛倫鮑威爾的表現，則容易聚焦在他的變裝、逃亡過程、動作戲表現和正義感的情緒噴發戲……這方面的精彩刺激，其實是與後疫情時代的商業電影發展有著緊密關聯的：串流改變了世界，讓觀眾即便進到了電影院也不容易專心，那麼好萊塢電影該如何在戲院裡緊緊抓住觀眾眼球？最簡單有力的作法與解答，其實就是《逃亡遊戲》。《逃亡遊戲》每一場戲之間幾乎沒有緩衝與休息，一個事件接著一個事件鋪天蓋地而來，所以演員在詮釋角色時，已經沒有友善的時間與空間給予、可以讓葛倫鮑威爾去醞釀情緒，都是需要立刻爆炸！

葛倫鮑威爾主演的《逃亡遊戲》釋出全新預告。（UIP提供）

《逃亡遊戲》的精彩與刺激程度，就是這麼不給你休息。要讓當代觀眾感受到「一張電影票能值回票價」的方式，不可諱言就是讓觀眾看得很忙之外還要讓觀眾感到華麗且滿意。而《逃亡遊戲》就是後疫情時代的商業電影理想型。

《逃亡遊戲》將在11月12日全台上映。（圖／UIP提供）

那麼電影該如何鋪陳例如葛倫鮑威爾所飾演的男主角與他老婆小孩的感情？就只能靠襪子幸運物、配角家裡的媽媽和病孩的存在與咳嗽聲來提醒男主角其實很重感情了──簡言之就是很靠觀眾腦補，當然更靠演員的表現演技，他們所有的表情與感情表現都需要一秒當下就成立。在這樣的生態長此以往下去，想必未來會有更多百老匯明星演員能夠跨進好萊塢，畢竟那裡的表演都是肉眼可見的激情，充滿能一秒吸住觀眾注意力的戲精。

葛倫鮑威爾（紅衣者）在《捍衛戰士：獨行俠》的表現以及特質，讓他成為《逃亡遊戲》的主角不二人選。（UIP提供）

幸好劇本也很給力，給予了葛倫鮑威爾更具智慧的人設，也有著彈性策略佈局能力，雖然還是有秀肌肉，但也有腦子，尤其角色在面對到窮途末路時的掙扎與反抗都帶著點小情緒和人味，顯然他是有抓緊寫實感，才讓角色跳脫刻板。

再來就是影像技術也支撐著必要的高科技畫面場面，參賽者面對到高科技的追蹤捕捉，也帶給了觀眾「男主角無處可逃的緊張刺激感」，片中的極限賽事和各種奇妙道具設施更帶來《魷魚遊戲》般的視覺奇觀，且會讓人輕易感覺到「這一局，好萊塢勝」！

《魷魚遊戲》之所以紅遍世界，除了遊戲簡單有趣，靠的就是戲裡的強烈社會批判精神。而這一點《逃亡遊戲》也不輸，因《魷魚遊戲》是封閉的而《逃亡遊戲》是開放的，開放的遊戲難拍多了。資本與極權經濟體對於弱勢人群的控制與剝削，加上強大媒體機構渲染與主導我們觀看世界的方式，如今都變得更能讓觀眾理解，是以《逃亡遊戲》的寓言性也隨之高漲，是除了滿滿娛樂性之外也很容易引領觀眾後續產生反思後座力的一部作品。

喬許布洛林飾演冷血製作人。（UIP提供）

