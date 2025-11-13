《逃亡遊戲》男星苦等「恐怖大師」點頭：史蒂芬金不認同阿諾「肌肉英雄」版本！

The Running Man

1. 葛倫鮑威爾職涯難忘一夜，擔憂隔天早上角色不保！

2. 史蒂芬金不認同阿諾版本：被改成肌肉英雄！

3. 新版《逃亡遊戲》回歸原著精神：史蒂芬金也滿意！

【文／千尋少女】又一部「恐怖大師」史蒂芬金小說登上大銀幕！由《玩命再劫》鬼才導演艾德格萊特（Edgar Wright）執導的新片《逃亡遊戲》(The Running Man)，找來曾在《捍衛戰士：獨行俠》中飾演「劊子手」的葛倫鮑威爾（Glen Powell）擔綱主演。不過，最初鮑威爾想拿下這個角色，必須先獲得原作者史蒂芬金的親自認可，為此還經歷了一夜漫長的煎熬等待！

葛倫鮑威爾（紅衣者）在《捍衛戰士：獨行俠》的表現以及特質，讓他成為《逃亡遊戲》的主角不二人選。（UIP提供）

英國名導艾德格萊特曾打造《活人牲吃》、《終棘警探》與《迷離蘇活夜》，導演透露自己早在14歲時就讀過史蒂芬金以筆名理查巴克曼（Richard Bachman）於1982年出版的小說《逃亡者》，並對那個描寫貧困男子為了家人參加致命電視遊戲的故事印象深刻。多年後，他看到1987年由阿諾史瓦辛格主演的改編版本時，卻深感失望，認為電影與原著相差甚遠。

葛倫鮑威爾主演的《逃亡遊戲》（UIP提供）

萊特坦言：「幾十年來，我一直相信這本小說能拍出一部精采的作品，我想製作一個忠於原著的版本。」因此接下執導任務後，首要目標就是獲得史蒂芬金的首肯。當他取得開拍許可時，第一個想到的男主角就是葛倫鮑威爾，「我告訴史蒂芬金：請去看《當殺手戀愛時》，他就是我心中的『班理查斯』。」

《當殺手戀愛時》劇照（車庫提供）

對鮑威爾來說，等待史蒂芬金點頭的那一夜，堪稱生涯難忘時刻。他回憶道：「艾德邀我演出時，我立刻答應了。沒想到當晚他又補一句：「順帶一提，你得先得到史蒂芬金的同意。」鮑威爾笑說：「我整晚都在等他看完《當殺手戀愛時》，祈禱隔天早上時我還能保住這個角色，真是煎熬！」幸運的是，史蒂芬金看完電影後非常喜歡，最終點頭同意。

1987年版本 The Running Man《魔鬼阿諾》

史蒂芬金對《逃亡遊戲》兩次改編的態度形成鮮明對比。1987年的阿諾版讓他不滿，因為小說中平凡的小人物被改成肌肉英雄。然而這次萊特執導的新版本，徹底扭轉了他的看法。萊特表示，獲得史蒂芬金的認可既是祝福也是壓力：「我們不只要拍出自己心中的電影，更要呈現出他心中的版本。整個過程中，我們都告訴自己——不能讓史蒂芬金失望！」

喬許布洛林飾演冷血製作人。（UIP提供）

《逃亡遊戲》故事設定在不久的未來，一個名為〈逃亡遊戲〉的高收視率節目，讓參賽者化身「逃亡者」，供嗜血觀眾透過實況轉播觀賞這場致命競賽。只要能在職業殺手的追殺下存活三十天，便能贏得鉅額獎金。葛倫鮑威爾飾演的主角「班」，為了籌錢醫治重病女兒，鋌而走險參賽。然而，他很快發現自己面對的不僅是殺手，更有背後操控一切得黑暗陰謀。為了家人，他別無選擇，只能放手一搏！

《逃亡遊戲》改編自史蒂芬金同名小說

《逃亡遊戲》現正熱映中。

