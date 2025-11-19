《逃亡遊戲》結局和「原本黑暗結尾」不同⋯原著史蒂芬金曝感想
電影《逃亡遊戲》由艾德格萊特執導，改編自史蒂芬金1982年推出的同名小說，描述男主角葛倫鮑威爾飾演的「班理查斯」，為了拯救身患重病的女兒，參加一場電視節目競賽，參賽者必須在職業殺手的追殺下存活30天，以獲得巨額獎金。遊戲規則、班一路上遇到的人以及他對腐敗社會的想法基本上都忠於原著，但電影結尾部分卻大不相同。
以下有雷
《逃亡遊戲》結尾是喬許布洛林飾演的節目製作人「丹奇利安」試圖與在飛機上的班談判，認為他是節目開播以來最成功吸睛的參賽者，希望他接替獵人團隊領導者伊凡麥康的工作，班拒絕後，丹奇利安謊稱班的妻女已經被殺手團隊殺死。
憤怒的班解決掉伊凡麥康及其獵人團隊後，讓原本被他狹持的愛蜜莉亞跳傘逃生，他則是操控飛機打算撞向電視台大樓，但飛機撞擊前就已經被擊落。班的生死成謎，但最後電影結尾能看到他出現在安然無恙的妻女面前。一家人溫馨團聚後，班率領一群憤怒的民眾闖入節目錄影現場，並殺了丹奇利安。
不過小說原著結局是，飛機成功撞擊大樓，班和丹奇利安街喪命其中，小說以一句簡單的話作結：「爆炸威力驚人，照亮夜空宛如上帝的震怒，二十個街區外都落下了火雨。」
對於結局的更動，原著作者史蒂芬金表示：「我非常喜歡艾德格萊特《逃亡遊戲》的結局，我不能講太多會暴雷，但我認為小說讀者會感到滿意，因為他們可以『兩者兼得』。」
導演兼編劇艾德格萊特表示，在開拍前就有將劇本送給史蒂芬金，「我當時最緊張的就是他的反應，但他非常喜歡。」史蒂芬金也對於成品非常滿意，甚至稱比1987年阿諾史瓦辛格主演的《魔鬼阿諾》更忠於原著，但又有足夠的差異，這評語讓他喜出望外，「它確實比前一版更貼近小說，但也加入了改變和反轉。所以我想就像班理查斯一樣，希望讓小說讀者感到有點措手不及。」
