《逃亡遊戲》葛倫鮑威爾接棒阿諾 「遭追殺30天」打造全新動作震撼
動作電影《逃亡遊戲》重啟阿諾史瓦辛格主演的經典之作，改編自史蒂芬金同名小說，此次交由艾德格萊特執導，男主角葛倫鮑威爾飾演「班理查斯」，為了拯救身患重病的女兒，參加一場電視節目競賽，參賽者必須在職業殺手的追殺下存活30天，以獲得巨額獎金。
但是班的反抗精神、直覺反應與堅韌意志，讓他意外成為觀眾心目中的黑馬，甚至威脅整個體制。隨著收視率飆升，危險程度也越來越高，班不只是必須以智力與膽識逃避獵人追殺，更要對抗一個沉迷於觀看他註定要失敗的國家。
炙手可熱的葛倫鮑威爾片約不斷，從《捍衛戰士：獨行俠》、《當殺手戀愛時》、《愛愛愛上你》到《龍捲風暴》，此次化身為對抗龐大勢力的普通人。葛倫鮑威爾也受到這個「普通人面對不可能挑戰」的故事深深吸引，他表示這正是最能打動他、也最能引起觀眾共鳴的題材，「班理查斯代表了這世上的弱者」。
葛倫鮑威爾表示，導演艾德格萊特一直都是他相當崇拜且希望合作的導演，「艾德格對於電影和電影無限可能性的熱愛真的很有感染力，我對於他拍攝電影的方式非常著迷，他能夠為觀眾打造出充滿動感和刺激感的觀影體驗。」此次他挑戰許多動作戲，甚至留下不少割傷和瘀青，「但是我和艾德格都相信，什麼都比不上在鏡頭前面實際拍攝的戲分。」
對於葛倫鮑威爾的表現，導演艾德格萊特大力讚賞，尤其本片充滿一連串高難度特技動作戲。編劇麥可巴考爾認為班理查斯是在體能和情感上都極具挑戰性的角色，葛倫鮑威爾在好幾個月的拍攝期間一直保持著不可思議的專注力和強度，「葛倫擁有與生俱來的天賦，他的演技非常自然、毫不做作，從來都不會感覺是在刻意演戲，我們真的是找對人了。」
《逃亡遊戲》將於11月12日在台上映。
