《逃離塔科夫》×《逃離鴨科夫》合作今上線 塔科夫據傳將加入「鴨肉罐頭」

向《逃離塔科夫》致敬的作品《逃離鴨科夫》，將於今（10）日正式與原作展開相互合作，雙方皆會推出對應的聯動內容。

圖／X @tarkov

根據《逃離塔科夫》官方公告，遊戲將於台灣時間今日下午 3 點進行 1.0.2.0 版更新維護，更新作業預計需時 4 至 6 小時，實際時間可能視情況延長。

根據《Forbes》報導，《逃離塔科夫》的合作內容將維持一貫寫實風格進行調整，呈現方式不會過於誇張。本次更新預計加入全新的主題任務，以及多項新內容，包括製作配方、藏身處自訂選項，與符合聯動主題的道具，其中也包含全新的食物道具「鴨肉醬罐頭」。不過實際更新細節仍有待官方正式釋出更新內容後才能完全確認。

另一方面，《逃離鴨科夫》則同步加入來自《逃離塔科夫》的角色與全新地圖。除了聯動內容外，官方也透露本作將實裝坐騎系統、基地建造、春節裝扮，以及槍械配件外觀系統等新要素。截至筆者撰稿時，相關更新已開放玩家下載遊玩。

