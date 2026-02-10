《逃離塔科夫》×《逃離鴨科夫》合作今上線 塔科夫據傳將加入「鴨肉罐頭」
向《逃離塔科夫》致敬的作品《逃離鴨科夫》，將於今（10）日正式與原作展開相互合作，雙方皆會推出對應的聯動內容。
根據《逃離塔科夫》官方公告，遊戲將於台灣時間今日下午 3 點進行 1.0.2.0 版更新維護，更新作業預計需時 4 至 6 小時，實際時間可能視情況延長。
根據《Forbes》報導，《逃離塔科夫》的合作內容將維持一貫寫實風格進行調整，呈現方式不會過於誇張。本次更新預計加入全新的主題任務，以及多項新內容，包括製作配方、藏身處自訂選項，與符合聯動主題的道具，其中也包含全新的食物道具「鴨肉醬罐頭」。不過實際更新細節仍有待官方正式釋出更新內容後才能完全確認。
另一方面，《逃離鴨科夫》則同步加入來自《逃離塔科夫》的角色與全新地圖。除了聯動內容外，官方也透露本作將實裝坐騎系統、基地建造、春節裝扮，以及槍械配件外觀系統等新要素。截至筆者撰稿時，相關更新已開放玩家下載遊玩。
《百分之一》伊正抱著「馬力歐的頭顱」 把摯友永遠留在身邊
《百分之一相對論》7日播出的第六集，正式來到第二單元〈歡迎來到黎明別館〉的關鍵轉折。探員們深入調查一樁詭譎的家族爭產命案，隨著線索一一拼湊，埋藏百年的恐怖真相終於現身，楊強瑞（喜翔 飾）真正的身分是活過百年的楊聰（伊正 飾），而這場延續百年的「換魂計畫」，甚至將目標鎖定在年輕的孫貽（鄭煒齡 飾）身上，真相曝光後令人不寒而慄。
劉寶傑回來了！ 新節目《寶傑點兵》強勢回歸還要進軍YouTube
資深媒體人劉寶傑去年1月請辭在東森新聞台主持18年的政論節目《關鍵時刻》後，沉潛近1年，今天（9日）證實將於3月復出螢光幕，於《東森財經台》推出全新節目《寶傑點兵》。劉寶傑受訪表
《夜色正濃》狗血抓馬劇情盤點！佟大為渣男語錄震碎三觀 江疏影對決外遇老公
【文／徐瑞安】劇《夜色正濃》由江疏影、佟大為主演，自開播以來，狗血不倫劇情掀起討論，將外遇劇情融合PUA、職場權力不對等設定，除了上司與女下屬的不倫糾葛，佟大為飾演的渣男男主，更貢獻了超狂渣男語錄震碎三觀，每一幕都讓觀眾邊罵邊追、話題不斷。以下三大狗血看點，也成為網友熱議的關鍵名場面。
施柏宇情斷李沐爆新歡！突點名黑嘉嘉「很會頂嘴」 兩人真實關係曝光
施柏宇去年11月遭週刊爆料工作態度不佳，向劇組請病假卻被目擊與女友約會等風波，不過《微醺大飯店1980s》當時出面澄清一切都是空穴來風。《微醺大飯店1980s》故事描述黑嘉嘉飾演的Z世代女孩曲欣，在意外接通一通電話後，動了時空開關，將故事時空帶回1980年代霓虹閃爍的港都，今（９日）正式釋出前導預告與海報。
過年不怕劇荒！8部適合全家一起追陸劇推薦！《五福臨門》求姻緣超歡樂、《書卷一夢》奇幻旅程逆天改命
【文／曾心奕】今年的農曆春節特別長，除了走春、拜年，窩在被窩裡追劇也很不錯！本篇特別整理出8部適合和家人一起追的陸劇，包含經典之作《以家人之名》、歡樂有趣的《五福臨門》、有滿滿美食的《宴遇永安》等，如果正在鬧劇荒，不妨參考！
《何百芮的地獄戀曲》完美收官！主要演員齊聚 阿KEN人形立牌超搶眼
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導《何百芮的地獄戀曲》於上週末正式收官，交出雙平台佳績，MyVideo戲劇排行榜強勢奪冠、八大戲劇台收視表現亮眼。該劇由郭書...
氣氛全無！實境節目解百年娃娃恐怖真相 黃偉晉突然歪樓喊：Kevin！
【緯來新聞網】推理實境節目《百分之一相對論》上週日（7日）播出最新一集第二單元〈歡迎來到黎明別館〉下
繼《海角七號》後最狂國片！《陽光女子合唱團》掀全台淚海 票房坐二望一
國片《陽光女子合唱團》自去年12…
過年看了保證開心！2025年Happy Ending好口碑韓劇《愛情怎麼翻譯？》、《一吻爆炸》⋯一次把春節能量補滿！
【文／邱芮恩】過年追劇不怕沒話題！回顧5部闔家觀賞、口碑爆炸戲劇，從高允貞、金宣虎火花爆棚的話題新劇《愛情怎麼翻譯？》，到小栗旬、韓孝周甜點系跨國純愛《浪漫匿名者》，還有奇幻命定戀曲《牽牛與仙女》，以及核爆級甜寵《一吻爆炸》，最後金宇彬、秀智再合體的黑色幽默神作《許願吧，精靈》，5部作品一次網羅甜、虐、笑、哭與心動的浪漫片單就在這，陪你把春節能量一次補到最滿。
年菜吃到膩？「春節追劇地圖」神救援 8部神劇一次打包
2026年馬年春節到來，親友齊聚、年菜吃到第三輪，話題卻差點乾掉？別擔心，遙控器就是全家感情的潤滑劑，光是串流平台Disney+ 就有一張完整的「春節追劇高速公路」，精選8部話題強檔，從療癒系台劇、靈異驚悚到權謀大戲、奇幻愛情一次到位。不論你家客廳是想看肖戰、王鶴棣拚演技，還是邵雨薇搭王柏傑走一個不
幫台灣觀眾叫屈？陸劇《太平年》台灣看不到 《環時》控「綠色鐵幕」
中國近日熱播歷史劇《太平年》以五代十國為背景，探尋刀兵亂世「何以致太平」課題，中共喉舌《環球時報》今天（2/10）刊出社評，指控台官方將兩岸文化交流污名為文化滲透，築起「綠色鐵幕」，使民眾無法觀賞本劇及《哪咤2》、《南京照相館》、《沈默的榮耀》等中國優秀作品。
詹雅雯一開口收視破3！《一級棒》霸登全台冠軍 最高點落在她點評
中視《綜藝一級棒》收視再度刷新紀錄！上週六（7日）邀來金曲歌后詹雅雯坐鎮，歌后專業的點評與經典演出，帶動整體收視狂飆至2.72，其中詹雅雯點評許志豪與吳俊宏的片段，更瞬間衝上3.24的最高點，強勢奪下全台節目收視排行榜第一名。趁著這波強勁氣勢，節目組宣布除夕夜（16日）將推出《馬力全開紅白歌合戰》。
【韓劇週榜】三大女神氣場全開！《榮耀：她們的法庭》李清娥x鄭恩彩x李奈映 組「律政界復仇者聯盟」
在百花齊放的韓國迷你劇戰場中，ENA電視台推出的全新律政劇《榮耀：她們的法庭》備受矚目。集結李奈映、鄭恩彩、李清娥三位氣質迥異的「氛圍感女神」同台飆戲，該劇播出第二集收視率來到 3.2%，在競爭激烈的檔期中站穩腳跟，口碑持續發酵。
阿Ken驚喜現身收官派對 《何百芮》宅女小紅到場力挺
【緯來新聞網】《何百芮的地獄戀曲》於上週末（8日）正式收官，為慶祝作品圓滿落幕，劇組於當天舉辦收官派
《豆腐媽媽-EP35精彩片段》小英轉孕氣 嫂憑子貴？
四季線上/陳玲慧報導三千寵愛在一身，遠遠比不過能生？張智明 (藍葦華 飾) 陪杜嘉蓮 (陳仙梅 飾) 做產檢。劉玉蘭 (謝瓊煖 飾) 也帶李文英 (曾智希 飾) 去做檢查。沒想到醫生說李文英不易受孕，讓她有點洩氣，杜嘉蓮聞言卻心中暗喜。萬仁傑 (曾子益 飾) 聽到李文英的檢查結果，怕她多想對她百般安慰。杜嘉蓮卻跟張智明說好，一起跟萬德福 (洪都拉斯 飾) 和) 和劉玉蘭表示，他們的二胎願意姓萬，給萬德福當長孫。二大老極開心，萬珍珍 (宮美樂 飾) 也很感動。杜嘉蓮是否還有後招？今晚必追必看喔！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《豆腐媽媽》【更多新聞】《豆腐媽媽》童星破天荒開金嗓！嗨唱這「網路神曲」加碼模仿宮美樂全網驚豔宮美樂《豆腐媽媽》拍攝到一半...突自爆「我懷孕了」！導演第一反應曝光更多四季線上報導藍葦華《豆腐媽媽》含淚放生肖貪妻！網不捨再猜陳仙梅成「最大反派」？宮美樂《豆腐媽媽》演技大爆發！淚嘆「真心換絕情」網評價兩極：浮誇了韓瑜、柯叔元《阿松與阿暖》宣告殺青！楊子儀、鄒承恩互擦汗險變「BL劇」
《百分之一相對論》無預警停播！製作人親揭內幕
陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員的全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》本週無預警宣布暫停播出，讓粉絲們大喊無法接受。製作人郭彥伶解釋，「因為剛好逢農曆新年假期，所以跟平台方開會討論、決定後我們本週會暫停播出一週」，同時她也帶來好消息。
曾合作《世紀血案》團隊！王自強演「319槍案嫌犯」：改編電影很常見
近期因電影《世紀血案》拍攝爭議引發討論，曾參與同一出資團隊前作《幻術》的王自強，也在記者會上首度公開回應相關看法。他強調自己並未參與《世紀血案》，對該片拍攝狀況完全不知情，也坦言事前並不知道兩部作品出自同一資方與製片。
《來自深淵》新劇場版定檔！首部曲「覺醒的神秘」2026秋季日本上映
改編自土筆章人所創作的知名漫畫作品《來自深淵》，官方全新的劇場版系列計畫，首部曲名為《來自深淵 覺醒的神秘》（暫譯，メイドインアビス 目覚める神秘），不久前正式確認將於 2026 年秋季在日本上映，即將在大銀幕上展開全新的篇章。
李國毅睽違2年推新作！情感張力大認壓力不小 劇中激吻邵雨薇
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導由一念電影與絡思本娛樂製作，改編自「驚喜製造」廣受好評的沉浸式劇場IP的影集《微醺大飯店1980s》，今（9）日正式釋出前...
《百萬人推理》鄭伊健被陳姸霏嗆：繼續當廢物 父女0互動
Netflix 全新跨世代推理偵查影集《百萬人推理》話題持續升溫，集結鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰（阿翰）、洪千淑（千千）等重量級卡司，共同構築一場結合網紅文化、死亡預言與世代衝突的高話題推理影集。10日釋出〈百萬人緝兇篇〉幕後花絮，進一步揭開角色性格與內心世界。